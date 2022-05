Immervision dote Halodi Robotics de capacités de vision semblables à celles des humains

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--Immervision, le principal concepteur mondial de systèmes avancés de vision alliant optique, traitement d'images et technologie de fusion de capteurs, est fier d'annoncer qu'il a été choisi par Halodi Robotics pour doter leur plateforme de robots de service humanoïdes d'un système de vision de nouvelle génération, capable de prendre en charge la vision humaine et la vision informatique.

Les robots sont capables d'exécuter un large éventail de tâches difficiles ou dangereuses pour les humains. Pour le faire de manière intelligente et précise, les robots doivent être mobiles et aptes à explorer, comprendre et fonctionner dans divers environnements. Pour qu'un robot puisse fonctionner de façon autonome ou résoudre des problèmes avec l'assistance des humains, il a besoin de capter des données qui lui permettront de comprendre le monde humain, et il doit être capable de traiter ces données et de réagir en temps voulu. La difficulté réside dans le fait que, pour certaines applications, le robot doit combiner capacités de vision machine et de vision humaine. Lorsqu'il s'agit d'exécuter des tâches indépendantes, la vision machine suffit, mais lorsqu'il collabore avec un opérateur humain, le robot a besoin de capacités de vision humaine, d'où la nécessité d'un système de vision de nouvelle génération.

« Le potentiel des robots à accroître les capacités et les performances humaines dans le monde réel est incroyable », déclare Nicholas Nadeau, directeur de la technologie chez Halodi Robotics. « Immervision est en mesure d'aider nos robots de service EVE à créer encore plus de valeur en permettant aux opérateurs humains munis d'un casque de réalité virtuelle (RV) de répondre avec leurs capacités d'intuition humaine aux anomalies susceptibles de survenir lorsque les robots interagissent avec leur environnement dynamique. »

Le système de vision de nouvelle génération d'Immervision dote les machines des deux systèmes visuels, à l'aide de multiples capteurs et câbles. Les robots peuvent désormais se déplacer dans les hôpitaux ou sur les lieux de travail dangereux, et le système de vision peut être adapté sur mesure à l'environnement et aux tâches spécifiques. Il permettra aux robots d'Halodi Robotics de mieux percevoir leur environnement, de collecter des données de vision de meilleure qualité pour les gammes de produits d'IA/AU, et d'offrir une expérience de RV immersive à l'opérateur des robots.

« Halodi Robotics nous a approchés alors que la société était à la recherche d'un système visuel rapide, réactif et immersif, capable de fournir des données visuelles grand angle simultanément à la machine et à l'humain », explique Patrice Roulet Fontani, vice-président de la technologie chez Immervision. « La première chose nécessaire pour obtenir une vitesse de réaction accrue est un objectif grand angle haute qualité et, avec notre technologie et nos algorithmes d'IA brevetés, nous représentons un choix logique lorsqu'il s'agit d'optimiser les performances et la conscience situationnelle des robots dans l'intégralité de la gamme de produits à capacités visuelles d'Halodi Robotics. »

Immervision a passé plus de 20 ans à doter les machines de capacités de vision. Les solutions visuelles de la société sont déployées sur plusieurs marchés, comme ceux de l'automobile, des drones et des dispositifs de consommation. Ils ont maximisé la coordination main/œil afin de garantir que les robots soient capables de ramasser des objets ou d'effectuer une tâche spécifique. L'algorithme de correction de distorsion d'Immervision optimise sa solution visuelle de nouvelle génération et fait en sorte que les proportions adéquates soient conservées sur toute l'image et tout au long des vidéos en temps réel, au niveau de la vision humaine et machine.

Plusieurs programmes pilotes d'Halodi Robotics axés sur des clients commerciaux sont déjà en cours en Europe et aux États-Unis. Ils concernent des applications de vente au détail, de sécurité et de logistique. Leur déploiement élargi est prévu plus tard dans l'année.

À propos d'Immervision

Pionnière de l'innovation depuis plus de 20 ans, Immervision crée des solutions permettant de voir au-delà de la vision humaine. Sa technologie « Deep Seeing » et ses experts réputés dans le domaine du traitement d'images et du design optique grand angle permettent à des dispositifs intelligents dotés d'yeux surhumains de capter des données visuelles et contextuelles de grande qualité. La société concède des licences, invente et personnalise des objectifs grand angle et des technologies logicielles d'imagerie pour des applications utilisateur, d'IA et de vision machine : de la saisie à l'affichage, dans les secteurs mobiles, automobiles, robotiques, de la sécurité et dans d'autres secteurs comme celui des produits industriels et de consommation. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.immervision.com.

À propos d'Halodi Robotics

Halodi Robotics fabrique des robots de service pour répondre plus amplement aux besoins croissants en main-d'œuvre des secteurs de la sécurité, de la vente au détail, de la logistique et des soins de santé. Nos roboticiens conçoivent et mettent au point des robots humanoïdes abordables et capables de fonctionner dans des environnements non structurés, où humains et machines doivent collaborer en toute sécurité. Presque silencieux aux côtés des humains, nos robots permettent l'automatisation indépendante des tâches quotidiennes. Les équipes internationales d'Halodi Robotics sont basées au siège social de la société en Norvège, mais celle-ci possède également des bureaux satellites au Canada, en Italie et aux États-Unis. Pour de plus amples informations relatives à notre mission et aux possibilités de carrière, rendez-vous sur www.halodi.com.

