Grovara攜手Dubai Global Connect，設立中東總部和展示廳

Grovara與Dubai Global Connect於2022年4月26日在杜拜DGC新遊客中心達成合作協定。從左至右分別為：Grovara銷售總監Eugenia Schlitter、Grovara執行董事長David Pottruck,、Grovara創新長/共同創辦人Peter Groverman、Dubai Global Connect食品業務開發負責人Badreddine Soukarie和Grovara全球供應鏈副總裁Juliana Rogenski；就坐者從左至右分別為：Dubai Global Connect業務開發負責人Paul Boots和Grovara執行長/共同創辦人Abu Kamara。（照片：美國商業資訊）

Grovara與Dubai Global Connect於2022年4月26日在杜拜DGC新遊客中心達成合作協定。從左至右分別為：Grovara銷售總監Eugenia Schlitter、Grovara執行董事長David Pottruck,、Grovara創新長/共同創辦人Peter Groverman、Dubai Global Connect食品業務開發負責人Badreddine Soukarie和Grovara全球供應鏈副總裁Juliana Rogenski；就坐者從左至右分別為：Dubai Global Connect業務開發負責人Paul Boots和Grovara執行長/共同創辦人Abu Kamara。（照片：美國商業資訊）

費城--(BUSINESS WIRE)--營造便利的全球批發體驗的Grovara宣佈，公司已經簽署租賃協議，並正式成立公司在杜拜經營業務，此舉是與Dubai Global Connect (DGC)之間合作關係的一部分。DGC是永久性的批發市場，致力於為國際買家和賣家的交易提供便利。

這一合作將整合Grovara的市場首創數位全球交易平臺與DGC獨一無二的實體市場，為DGC全球批發買家和賣家提供無與倫比的速度、可靠性和成長潛力。

Grovara將利用其國際B2B線上市場以及DGC先進的批發食品、家庭裝飾以及時裝貿易展示廳生態系統，為CPG品牌的全球分銷提供強大支援。Grovara的數位平臺能夠簡化並自動化進行全球批發交易，讓買家能夠找到並管理供應商和賣家，同時線上展示和銷售產品，管理訂單履行情況。

Grovara共同創辦人兼執行長Abu Kamara表示：「貿易的未來是帶有人情味的數位化。我們顛覆性的全球市場將有助於把Dubai Global Connect的品牌和買家社群帶到線上。我們的科技是國際貿易的渦輪增壓器，再加上DGC先進的訂製式實體展示廳市場平臺，杜拜即將成為我們的跳板。」

DGC的設施將成為快速成長的杜拜南城自貿區(Dubai South)的亮點之一。杜拜南城自貿區是杜拜規模居首的單一市區主體開發專案，目標是建設航空和物流生態系統，包括連接海陸空的複合運輸基礎設施和已規劃的居民及商業開發專案。DGC位於建成後即將成為全球第一大機場的阿勒馬克圖姆國際機場(Al Maktoum International Airport)與中東最繁忙的港口傑貝阿里港(Jebel Ali Port)之間。

杜拜被全球譽為理想的居住、工作和休閒勝地，同時整個國家還提供透明、親商的自貿區規範，4個小時的航程便可接觸到25億人口，8小時航程可接觸到50億人口。杜拜南城自貿區鼓勵獨創性，提供便利的經商環境，並提供全面的服務，允許100%的外國所有權以及所得稅和個人稅豁免。

對於那些尋找買家和賣家的新企業來說，Grovara將成為其數位化全球批發備選方案，它擁有便利的發現、定價和購買功能，能夠節省時間和成本，同時透過精心打造的市場平臺提供更好的業績。賣家可依靠Grovara自動化的出口以及經營檔案管理員，並且可對更多客戶銷售，更快速地創造銷售業績和提升品牌價值。

Grovara銷售總監Eugenia Schlitter表示：「我們的科技和國內專長將使得來自整個地區的買家和賣家更容易在杜拜成交，它們將在這裡找到其成長所需的一切支援。」

DGC為品牌和買家提供一系列實體空間和服務，例如展示廳、精品辦公室、可直通展示廳的安全自助式倉儲單位，以及能夠提供各類企業服務的一站式智慧服務中心。DGC還規劃了奢華的禮堂、創新中心、創業中心和全年不中斷的特定產業規劃專案。

DGC商業開發負責人Paul Boots表示：「我們欣然歡迎Grovara加入杜拜的Dubai Global Connect大家庭。Grovara可利用DGC全年開放的實體展示廳生態系統，並在其平臺上展示其現有的絕佳品牌。

「杜拜是新興市場的天然門戶，而Grovara與DGC的結合將使得各大品牌能夠透過杜拜擴大其全球購買受眾的範圍。這類合作將進一步支撐DGC的宏偉目標，將杜拜打造為國際B2B食品貿易的聖地，我們也期待促進其業務發展，為其提供支援。」

關於GROVARA

作為首個進入市場的線上市場平臺，Grovara能夠提供便利的全球批發體驗，支援進出口50多個國家的數萬款CPG產品。Grovara在菲律賓、墨西哥和杜拜設立了辦事處，利用輕量化的科技驅動型平臺來提供自動化和智慧工具，繼而促進全球的進出口業務。Grovara利用能見度、發現和直覺式的用戶體驗來提供便利的交易和管理，並打造簡化的通道來利用充滿活力的全球成長潛力。如欲瞭解更多資訊或加入精心打造的生態系統，請造訪Grovara.com。

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