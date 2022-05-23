Grovara携手Dubai Global Connect，设立中东总部和展厅

图为Dubai Global Connect一期项目，将包括40万平方米的专业贸易设施，包括现场仓储、精装办公室、创新中心和智能服务中心，以承载第三方服务提供商（照片：美国商业资讯）

Grovara与Dubai Global Connect于2022年4月26日在迪拜DGC新游客中心达成合作协议。从左至右分别为：Grovara销售总监Eugenia Schlitter、Grovara执行董事长David Pottruck,、Grovara首席创新官/联合创始人Peter Groverman、Dubai Global Connect食品业务开发负责人Badreddine Soukarie和Grovara全球供应链副总裁Juliana Rogenski；就坐者从左至右分别为：Dubai Global Connect业务开发负责人Paul Boots和Grovara首席执行官/联合创始人Abu Kamara。（照片：美国商业资讯）

Grovara与Dubai Global Connect于2022年4月26日在迪拜DGC新游客中心达成合作协议。从左至右分别为：Grovara销售总监Eugenia Schlitter、Grovara执行董事长David Pottruck,、Grovara首席创新官/联合创始人Peter Groverman、Dubai Global Connect食品业务开发负责人Badreddine Soukarie和Grovara全球供应链副总裁Juliana Rogenski；就坐者从左至右分别为：Dubai Global Connect业务开发负责人Paul Boots和Grovara首席执行官/联合创始人Abu Kamara。（照片：美国商业资讯）

费城--(BUSINESS WIRE)--营造便利的全球批发体验的Grovara宣布，公司已经签署租赁协议，并正式成立公司在迪拜开展业务，此举是与Dubai Global Connect (DGC)之间合作关系的一部分。DGC是一家永久性的批发市场，致力于为国际买家和卖家的交易提供便利。

这一合作将Grovara市场首创数字全球交易平台与DGC独一无二的实体市场相结合，为DGC全球批发买家和卖家提供无与伦比的速度、可靠性和增长潜力。

Grovara将利用其国际B2B线上市场以及DGC先进的批发食品、家庭装饰以及时装贸易展厅生态系统，为CPG品牌的全球分销提供强大支持。Grovara的数字平台能够简化并自动化进行全球批发交易，让买家找到和管理供应商和卖家，同时在线展示和销售产品，管理订单履行情况。

Grovara联合创始人兼首席执行官Abu Kamara表示：“贸易的未来是带有人情味的数字化。我们颠覆性的全球市场将助力把Dubai Global Connect的品牌和买家社区引入线上。我们的技术对于国际贸易来说是一个涡轮增压器，再加上DGC一流的定制式实体展厅市场平台，迪拜即将成为我们的跳板。”

DGC的设施将成为高增速迪拜南城自贸区(Dubai South)的亮点之一。迪拜南城自贸区是迪拜规模居首的单一市区主体开发项目，目标是建设成为一个航空和物流生态系统，包括连接海陆空的多式联运基础设施和已规划的居民及商业开发项目。DGC位于建成后即将成为全球第一大机场的阿勒马克图姆国际机场(Al Maktoum International Airport)与中东最为繁忙的港口杰贝阿里港(Jebel Ali Port)之间。

迪拜被全球誉为理想的居住、工作和休闲胜地，同时整个国家还提供透明的亲商型自贸区监管，乘坐4个小时航班便可接触到25亿人口，乘坐8小时航班可接触到50亿人口。迪拜南城自贸区鼓励独创性，提供便利的经商环境，并提供全面的服务，允许100%的外国所有权以及所得税和个税豁免。

对于那些寻找买家和卖家的新企业来说，Grovara将成为其数字化全球批发备选方案，它拥有便利的发现、定价和购买功能，能够节省时间和成本，同时通过精心打造的市场平台提供更好的业绩。卖家可依靠Grovara自动化的出口以及经营文件管理器，并通过壮大客户群体来更快地实现销售和提升品牌估值。

Grovara销售总监Eugenia Schlitter表示：“我们的技术和国内专长将让我们能够更便利地让来自于整个地区的买家和卖家在迪拜成交，它们将在这里找到其实现增长所需的一切支持。”

DGC为品牌和买家提供一系列实体空间和服务，例如展厅、精品办公室、可直通展厅的安全自助式仓储单元，以及能够提供各类企业服务的一站式智能服务中心。DGC还规划了一个奢华的礼堂、创新中心、创业中心和全年不中断的具体行业规划项目。

DGC商业开发负责人Paul Boots表示：“我们欣然欢迎Grovara加入迪拜的Dubai Global Connect大家庭。Grovara可利用DGC全年开放的实体展厅生态系统，并在其平台上展示其现有的绝佳品牌。

“迪拜是新兴市场的天然门户，而Grovara与DGC的结合将让各大品牌通过迪拜扩大其全球购买受众的范围。这类合作将进一步支持DGC的宏伟目标，将迪拜打造成为国际B2B食品贸易的圣地，我们也期待通过促进其业务发展来为其提供支持。”

关于GROVARA

作为首个进入市场的线上市场，Grovara能够提供便利的全球批发体验，支持进出口50多个国家的数万款CPG产品。Grovara在菲律宾、墨西哥和迪拜设立了办事处，利用轻量化的技术驱动型平台来提供自动化和智能工具，继而促进全球的进出口业务。Grovara利用可见性、发现和直观的用户体验来提供便利的交易和管理，并打造简化的通道来利用充满活力的全球增长潜力。如需了解更多信息或加入精心打造的生态系统，请访问Grovara.com。

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