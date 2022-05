Grovara faz parceria com Dubai Global Connect e estabelece sede e showroom no Oriente Médio

Pictured is Phase 1 of Dubai Global Connect's development, which will feature 400,000 square meters of dedicated trade facilities including on-site storage, boutique offices, an innovation hub, and a Smart Service Centre to house third-party service providers (Photo: Business Wire)

Grovara and Dubai Global Connect cemented their partnership on April 26, 2022 at DGC's new Visitor Centre in Dubai. Standing, from left are Grovara Sales Director Eugenia Schlitter, Grovara Executive Chairman David Pottruck, Grovara Chief Innovation Officer/Co-founder Peter Groverman, Dubai Global Connect Food Business Development Lead Badreddine Soukarie, and Grovara VP of Global Supply Chain Juliana Rogenski; Seated, from left are Dubai Global Connect Head of Business Development Paul Boots and Grovara CEO/Co-founder Abu Kamara. (Photo: Business Wire)

FILADÉLFIA (EUA)--(BUSINESS WIRE)--Grovara, a experiência fácil de atacado mundial, anunciou que assinou um contrato de locação e está formalmente constituída para fazer negócios em Dubai como parte de uma parceria com a Dubai Global Connect (DGC), um mercado atacadista permanente que facilita os negócios entre compradores e vendedores internacionais.

A parceria integrará a primeira plataforma de comércio global digital da Grovara com o mercado físico único da DGC, fornecendo velocidade, confiabilidade e potencial de crescimento sem precedentes para os compradores e vendedores atacadistas mundiais da DGC.

A Grovara alavancará seu mercado internacional B2B on-line com o ecossistema de showroom de última geração da DGC para os comércios atacadistas de alimentos, móveis domésticos e moda com a finalidade de impulsionar a distribuição global das marcas de bens de consumo embalados. A plataforma digital da Grovara simplifica e automatiza o comércio atacadista mundial, permitindo que os compradores encontrem e gerenciem fornecedores e vendedores enquanto exibem e vendem mercadorias on-line e gerenciam o atendimento.

“O futuro do comércio é digital, com um toque humano. Nosso mercado global revolucionário ajudará a comunidade de marcas e os compradores do Dubai Global Connect a estarem on-line”, disse Abu Kamara, cofundador e CEO da Grovara. “Nossa tecnologia é um grande impulsionador para o comércio internacional e, juntamente com o mercado de showroom físico de última geração da DGC, Dubai está pronta para ser a plataforma de lançamento.”

As instalações da DGC serão um dos destaques do Dubai South, o maior empreendimento urbano de Dubai, em rápido crescimento. O Dubai South está sendo desenvolvido como um ecossistema de aviação e logística, incluindo uma infraestrutura de transporte multimodal conectando ar, terra e mar, e empreendimentos residenciais e comerciais planejados. A DGC está localizada entre o Aeroporto Internacional Al Maktoum, que será o maior aeroporto do mundo quando a construção estiver concluída, e o Porto Jebel Ali, o porto mais movimentado do Oriente Médio.

Com 2,5 bilhões de pessoas em um voo de quatro horas e 5 bilhões em um voo de oito horas, Dubai é reconhecida mundialmente como um lugar ideal para viver, trabalhar e se divertir, além de oferecer regulamentação de zonas francas transparente e favorável aos negócios em todo o país. A Zona Franca de Dubai South estimula a engenhosidade, oferece facilidade para fazer negócios e serviços abrangentes que permitem 100% de propriedade estrangeira e isenção de imposto de renda e pessoal.

A Grovara será a opção digital de atacado mundial para as novas empresas que procuram compradores e vendedores, com fácil descoberta, preços e compras que economizam tempo e custo, oferecendo melhor desempenho por meio de um mercado com curadoria. Os vendedores confiam nos administradores automatizados de documentos de operações e exportação da Grovara e obtêm vendas e avaliações de marca mais rápidas ao negociar com mais clientes.

“Nossa tecnologia e experiência no país facilitarão ainda mais que compradores e vendedores de toda a região se encontrem no meio do caminho em Dubai, onde encontrarão todo o suporte necessário para crescer”, afirmou Eugenia Schlitter, diretora de Vendas da Grovara.

A DGC oferece vários espaços físicos e serviços para marcas e compradores, como showrooms, escritórios boutique, unidades seguras de autoarmazenamento com acesso direto aos showrooms e um centro de serviço inteligente que oferece um ponto único de atendimento para uma série de serviços empresariais. A DGC também está planejando um auditório luxuoso, um centro de inovação, um centro de empreendedorismo e um programa anual de programação específica do setor.

“Temos o prazer de dar as boas-vindas à Grovara na comunidade da Dubai Global Connect aqui em Dubai”, comentou o chefe de Desenvolvimento de Negócios da DGC, Paul Boots. “A Grovara poderá explorar o ecossistema de showrooms físicos da DGC durante todo o ano e mostrar algumas das grandes marcas disponíveis em sua plataforma.

“Dubai é a porta de entrada natural para os mercados emergentes e a combinação da Grovara e da DGC permitirá que as marcas expandam seu alcance para um público de compra global, por meio de Dubai. Parcerias como essas apoiarão ainda mais a ambição da DGC de tornar Dubai um local de referência para o comércio internacional de alimentos B2B, e esperamos apoiá-los no crescimento de seus negócios”.

SOBRE A GROVARA

A Grovara permite uma experiência fácil de atacado mundial como o primeiro mercado on-line que oferece suporte a milhares de produtos CPG para exportação/importação em mais de 50 países. Com escritórios na Filadélfia, México e Dubai, a Grovara facilita a exportação e importação global com uma plataforma leve e tecnológica que fornece ferramentas baseadas em automação e inteligência. A Grovara aproveita a visibilidade, a descoberta e uma experiência de usuário intuitiva para fornecer transações e gerenciamento fáceis, criando um caminho simplificado para o potencial de crescimento global dinâmico. Para mais informações ou para participar do ecossistema selecionado, acesse Grovara.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.