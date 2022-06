Il software Kanzi di Rightware è alla base dei display digitali del nuovo SUV di lusso compatto Grecale di Maserati

Maserati used Rightware's Kanzi user interface (UI) toolchain to create the primary human-machine interface (HMI) for its 2023 Grecale compact luxury SUV. Kanzi software powers the graphics in the digital instrument cluster and head-up display (HUD). (Photo: Business Wire)

HELSINKI--(BUSINESS WIRE)--Rightware ha annunciato in data odierna che l’iconica casa automobilistica Maserati ha utilizzato la sua toolchain per interfacce utenti Kanzi per creare la principale interfaccia uomo-macchina (human-machine interface, HMI) destinata al modello 2023 del suo SUV compatto di lusso Grecale. Il software Kanzi è alla base della grafica sia del quadro strumenti digitale che dell’head-up display (HUD).

Kanzi ha creato i presupposti affinché il processo di design creativo e di ingegneria del software fossero estremamente produttivi, accelerando lo sviluppo dell’HMI di Grecale e al contempo generando risparmi in termini di costo per il complesso progetto, traducendosi in un importante balzo in avanti per l’esperienza di guida.

“È un vero onore che un brand di fascia alta orientato alla performance come Maserati abbia scelto Kanzi per sviluppare il proprio primo quadro strumenti digitale”, ha affermato Freddie Geier, amministratore delegato di Rightware. “L’identità di marchio è fondamentale per l’azienda e, utilizzando Kanzi, il suo team ha potuto progettare e implementare un’interfaccia utente perfettamente in linea con la tradizione Maserati.”

Le prime volte Maserati

Grecale è non solo il primo veicolo del marchio con un quadro strumenti interamente digitale, ma è anche il primo veicolo di serie con grafica su schermo progettata internamente dall’azienda. Il Maserati Innovation Lab di Modena ha implementato un design prodotto dal Centro Stile di Torino.

In passato, Maserati forniva i concetti per interfacce utente di alto livello al proprio fornitore di HMI che, a sua volta, si occupava del design e dell’implementazione. Utilizzando Kanzi, in poco meno due anni, un piccolo team di progettisti e ingegneri Maserati ha potuto trasformare le bozze iniziali del quadro strumenti e dell’HUD in prodotti pronti per la produzione di massa.

Il risultato è un cruscotto digitale ricco di contenuti che conserva il classico look Maserati. Kanzi ha consentito al team di realizzare un’interfaccia utente esclusiva dalla ricca grafica 3D all’interno del quadro strumenti, senza tuttavia abbandonare l’aspetto tradizionale degli indicatori meccanici tipici del marchio.

I vantaggi di Kanzi

Grazie a Kanzi, Maserati ha potuto mantenere il controllo completo dell’esperienza utente e della visualizzazione grafica, dalla realizzazione del prototipo fino alla produzione. La possibilità di rapida prototipazione in Kanzi Studio ha permesso al team di creare nuove versioni con grande agilità durante l’intero processo di sviluppo. Con strumenti e metodi di lavoro tradizionali, un tale ritmo di sviluppo e aggiornamento può causare lunghi ritardi.

Il design dell’interfaccia utente solitamente richiede non meno di tre anni. Pertanto, l’essere passati dalla progettazione iniziale a un prodotto pronto per la produzione in meno di due anni costituisce un risultato di grande rilievo. Oltre ad aver abbreviato il ciclo di sviluppo, Kanzi ha consentito a Maserati di fare leva su grafiche innovative per creare un’esperienza utente unica e contemporanea.

Maserati intende offrire Grecale nei modelli con gruppi propulsori tradizionali e ibridi e, successivamente, nella versione interamente elettrica. Ciascuna variante richiederà la visualizzazione sui display digitali di informazioni uniche, il tutto conservando l’aspetto e il design della relativa famiglia di modelli. Attingendo alle funzionalità avanzate di Kanzi, Maserati può facilmente gestire le varianti delle interfacce utente nell’ambito dei singoli progetti, massimizzando la riutilizzabilità per assicurare coerenza all’identità del marchio.

Informazioni su Rightware

Rightware è l’azienda pioniera nella fornitura di strumenti e servizi per software grafico destinato al settore automobilistico. Siamo in una posizione unica, con radici nello sviluppo di giochi, grafica e interfacce utente, e focalizzati sullo specifico settore automobilistico. La nostra missione è aiutare i produttori di automobili a diventare efficienti e creativi al massimo, senza alcun limite. La nostra visione è trasformare l’HMI tradizionale in un’interfaccia utente esclusiva. Rightware ha sede in Finlandia ed è presente in Cina, Germania, Italia, Giappone, Corea del Sud, Regno Unito e Stati Uniti. Come azienda ThunderSoft, le nostre competenze e risorse combinate ci permettono di fornire soluzioni HMI completamente integrate, supporto ingegneristico e servizi di progettazione. Kanzi è lo strumento leader di mercato per la creazione di interfacce utente in ambito automobilistico utilizzato da oltre 50 case automobilistiche in tutto il mondo. www.rightware.com

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.