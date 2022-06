Kanzi de Rightware alimente les affichages numériques du nouveau SUV de luxe compact Grecale de Maserati

Maserati used Rightware's Kanzi user interface (UI) toolchain to create the primary human-machine interface (HMI) for its 2023 Grecale compact luxury SUV. Kanzi software powers the graphics in the digital instrument cluster and head-up display (HUD). (Photo: Business Wire)

HELSINKI--(BUSINESS WIRE)--Rightware a annoncé aujourd’hui que la marque iconique mondiale Maserati a utilisé la chaîne de compilation IU (interface utilisateur) Kanzi afin de créer la principale interface homme-machine (IHM) pour son SUV de luxe compact de l’année 2023, Grecale. Le logiciel Kanzi alimente les graphismes du groupe d’instruments numériques et de l’affichage tête haute (head-up display, HUD).

Kanzi a rendu possible un processus hautement productif pour la conception créative et l’ingénierie logicielle, accélérant le développement de l’IHM du Grecale tout en permettant de réaliser des économies importantes dans le cadre de ce projet complexe, le résultat étant un bond en avant majeur en termes d’expérience de conduite.

« Le fait que la marque haut de gamme et axée sur la performance Maserati ait choisi Kanzi pour développer son premier groupe d’instruments numériques est un honneur », a déclaré Freddie Geier, PDG de Rightware. « L’identité de marque joue un rôle central pour l’entreprise, et Kanzi a permis à son équipe de concevoir et de mettre en œuvre une interface utilisateur distinctive fidèle à l’héritage de Maserati. »

Des premières pour Maserati

Non seulement le Grecale est le premier véhicule de la marque à disposer d’un groupe d’instruments entièrement numérique, mais c’est aussi le premier véhicule de série de l’entreprise à être doté de graphismes d’écran conçus en interne. Le Maserati Innovation Lab de Modène a mis en œuvre un design réalisé par le Style Center de Turin.

Par le passé, Maserati fournissait des concepts UI de haut niveau à son fournisseur d’IHM, qui à son tour gérait la conception et la mise en œuvre. En utilisant Kanzi, une petite équipe de concepteurs et d’ingénieurs de Maserati a pu faire passer le groupe d’instruments et le HUD de la conception initiale à la production de masse en un peu moins de deux ans.

Le résultat est un cockpit numérique riche en contenus qui garde le look classique des Maserati. Kanzi a permis à l’équipe de livrer une IU unique avec des graphismes 3D riches dans le groupe d’instruments sans perdre l’apparence des jauges mécaniques traditionnelles de la marque.

Avantages de Kanzi

Avec Kanzi, Maserati a pu avoir un contrôle total sur l’expérience utilisateur et la visualisation graphique, du prototypage à la production. Le prototypage rapide dans Kanzi Studio a donné à l’équipe toute la souplesse nécessaire pour renouveler souvent le design tout au long du processus. Avec les outils et les flux de travail traditionnels, de tels renouvellements ont tendance à entraîner de longs retards.

Jusqu’ici, la conception d’une interface utilisateur prenait généralement au moins trois ans. Un délai de moins de deux ans entre la conception et la mise en production constitue un accomplissement majeur. En plus de raccourcir le cycle de développement, Kanzi a permis à Maserati de tirer parti de graphismes de pointe pour créer une expérience utilisateur unique et contemporaine.

Maserati prévoit de proposer le Grecale avec un groupe motopropulseur traditionnel ou hybride ; à terme, une version entièrement électrique sera également proposée. Avec chaque variation, des informations uniques devront être affichées sur les écrans numériques tout en conservant l’aspect et la convivialité des modèles de la gamme. En tirant parti des capacités avancées de Kanzi, Maserati est en mesure de gérer facilement les variations d’interface utilisateur au sein d’un même projet, maximisant ainsi les possibilités de réutilisation pour assurer la cohérence de l’identité de marque.

À propos de Rightware

Rightware est le fournisseur pionnier d’outils et de services logiciels de graphisme automobile. Nous occupons une position unique, avec un héritage dans le développement de jeux, de graphismes et d’interface utilisateur, et sommes particulièrement axés sur l’industrie automobile. Notre mission est d’aider les constructeurs automobiles à devenir hautement efficaces et créatifs, sans limites. Notre vision est de transformer l’IHM traditionnelle en une véritable interface utilisateur distinctive (Signature UI). Basée en Finlande, Rightware est présente en Allemagne, aux États-Unis, en Corée du Sud, en Italie, au Japon et au Royaume-Uni. En tant qu’entreprise du groupe ThunderSoft, nos compétences et nos actifs combinés nous permettent de fournir des solutions IMH, un soutien technique et des services de conception entièrement intégrés. Kanzi est l’outil d’IU automobile leader de l’industrie, et il bénéficie de la confiance de plus de 50 marques automobiles à travers le monde. www.rightware.com

