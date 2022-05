Cirium faz parceria com 3Victors para oferecer a mais dinâmica previsão de demanda de viagens

Cirium partners with 3Victors to offer the most dynamic travel demand forecasting. Cirium will bring together flight schedules and passenger traffic data with online search data to interpret, understand and forecast passenger demand for airports and DMOs. (Graphic: Business Wire)

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Cirium, a empresa de análise de aviação e a empresa de análise de dados de viagens, 3Victors, anunciaram hoje uma parceria de revenda para permitir que a Cirium reúna horários de voos e dados de tráfego de passageiros com dados de pesquisa online para interpretar, compreender e prever a demanda de passageiros para aeroportos e DMOs.

"A Cirium e a 3Victors compartilham a missão de revolucionar o modo como o setor de viagens prevê a demanda futura", disse Kim Gesch, vice-presidente de planejamento de companhias aéreas da Cirium. "As companhias aéreas e aeroportos em todo o mundo usam há muito tempo o conjunto de produtos Diio by Cirium para análise de rede e tráfego. Investimos em produtos e melhoramos a qualidade de nossos horários, tráfego e dados de tarifas para garantir a manutenção de nossa posição de liderança no mercado."

Chris Zando, diretor executivo da 3Victors, disse: "Tanto a 3Victors como a Cirium têm foco na ciência de dados de alta qualidade a fim de trazer informações em tempo real para a tomada de decisões comerciais direcionada ao setor. A combinação de ambas as nossas capacidades oferece a previsão mais dinâmica do mercado e no momento em que é mais necessária."

Tradicionalmente, os modelos de demanda de viagens são formados ao comparar as reservas atuais de voos com as tendências históricas. Os preços dos bilhetes foram aumentados e reduzidos com base nos indicadores destes modelos para garantir que um voo fosse reservado com níveis de tarifa ideais. Após a pandemia, as mudanças no comportamento de reserva dos viajantes significaram que os padrões de reserva anteriores podem não ser mais confiáveis como um guia para a demanda futura.

A Cirium e a 3Victors reunirão forças para oferecer a solução mais completa a fim de analisar o tráfego futuro, monitorar tendências ao longo do tempo e detectar oportunidades emergentes. A oferta irá incluir horários de voos do Diio by Cirium, dados de tráfego e tarifas, junto com dados de pesquisa do 3Victors DemandView, fornecendo a previsão mais precisa possível.

Isto é particularmente importante para aeroportos que buscam melhores percepções para reter e obter serviços aéreos ou DMOs que desejam otimizar suas campanhas de marketing e taxas de conversão de viajantes.

Os dados de pesquisa da 3Victors são captados de mais de meio milhão de pontos de contato a nível mundial, inclusive quando um viajante em potencial visita uma agência de viagens tradicional ou online, metapesquisa ou mecanismo de pesquisa de viagens; ou pesquisa voos. A mais avançada ciência de dados é aplicada para interpretar o comportamento do viajante, o que proporciona um claro sinal de demanda para reservas de voos.

Um exemplo usando dados da 3Victors mostra que em uma data recente houve grandes picos na demanda doméstica originados no Reino Unido e nos EUA, junto com uma produção mostrando variação ano a ano. Se apenas tendências históricas fossem utilizadas para prever a demanda de viagens, os picos de viagens verificados em 2022 até o momento não teriam sido previstos.

Gesch da Cirium disse: "Combinar as capacidades da Cirium com as informações contemporâneas de demanda de viagens da 3Victors significa que podemos oferecer aos clientes em todo o mundo a mais avançada solução para determinar a intenção precisa dos viajantes, monitorar as tendências dos passageiros e identificar correlações entre o que os viajantes estão pesquisando e reservando de fato."

Sobre a Cirium

A Cirium reúne dados e análises poderosos para manter o mundo em movimento. Ela oferece informações criadas a partir de décadas de experiência no setor, permitindo que as empresas de viagens, fabricantes de aeronaves, aeroportos, companhias aéreas e instituições financeiras, entre outros, tomem decisões lógicas e informadas que moldam o futuro das viagens, aumentando as receitas e melhorando as experiências dos clientes. A Cirium faz parte da RELX, uma fornecedora mundial de análises baseadas em informações e ferramentas de decisão para clientes profissionais e empresariais. As ações da RELX PLC são negociadas nas Bolsas de Valores de Londres, Amsterdã e Nova York a partir dos seguintes símbolos: Londres: REL; Amsterdã: REN; Nova York: RELX.

Para mais informação, siga as atualizações da Cirium no LinkedIn ou Twitter ou acesse www.cirium.com

Sobre a 3Victors

A 3Victors construiu a primeira análise de dados de viagens do setor como uma plataforma de serviço em nuvem. A visão de 360° proprietária da 3V do panorama de viagens é o nexo entre volume de dados, variedade e velocidade. A 3V oferece cobertura de dados com liderança de mercado e análises e percepções em tempo real, capacitando as empresas com inteligência acionável.

Para mais informação, siga a 3Victors no LinkedIn ou acesse https://www.3victors.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.