Hoffmann Green signe un contrat de commercialisation majeur avec BOUYGUES IMMOBILIER

Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce la signature d’un partenariat avec Bouygues Immobilier, acteur majeur de la promotion immobilière, présent depuis plus de 60 ans sur le marché français.

Dans le cadre de la collaboration entre les deux entités, les équipes d’Hoffmann Green et de Bouygues Immobilier ont pu, au cours des 12 derniers mois, procédé à des essais techniques spécifiques sur les ciments Hoffmann.

Ces ciments décarbonés sans clinker ont pu être expérimentés sur plusieurs chantiers de Bouygues Immobilier :

- SKYLINE : une résidence de tourisme d’affaires 4 étoiles constituée de 127 chambres dont 20 suites, au cœur d’Angers.

- LES MARQUISES : un ensemble mixte de plus de 100 logements, appartements et maisons, dans le centre de la ville de Nantes.

- K2 : une résidence de 294 logements, des espaces communs ainsi que des locaux d’activités en rez-de-chaussée, destinée aux étudiants, à Angers.

- LE CLOS SAINT-FRANCOIS : un projet de logements mixtes de 118 appartements et 12 maisons, situé au cœur de l’ancien site des Sœurs de Saint-François d’Assises à Saint-Philibert de Grand Lieu.

En plus de réduire de 80% les émissions de CO 2 , les retours d’expérience de ces essais mettent en avant les qualités techniques et de mise en œuvre du béton décarboné – notamment lors du coulage – identique à celle d’un béton traditionnel.

A l’issue de ces tests qui se sont révélés plus que concluants, les deux entreprises ont décidé d’accélérer leur collaboration avec la signature d’un contrat de partenariat avec engagements de volume qui inclut l’ensemble de la gamme des ciments de la Société : H-EVA, H-UKR et H-IONA. Hoffmann Green fournira dès cette année son béton décarboné 0% Clinker à Bouygues Immobilier dans le cadre de la réalisation de multiples chantiers d’envergure au niveau national.

Julien Blanchard et David Hoffmann, Co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « Nous sommes très fiers de signer un partenariat avec un groupe emblématique tel que Bouygues Immobilier. Cela illustre parfaitement le changement de paradigme nécessaire qui touche actuellement le secteur de la construction. Partageant la volonté commune de décarboner le secteur du bâtiment, ce premier contrat concrétise des mois de travaux entre nos équipes et marque le début d’une collaboration commerciale pérenne qui conduira à la construction de logements et d’infrastructures alliant performances techniques, esthétiques et environnementales. »

Bernard Mounier, Président de Bouygues Immobilier, précise : « Ce partenariat est stratégique pour Bouygues Immobilier car il nous permet aujourd’hui d’intégrer dans nos projets ce béton décarboné sans clinker, au même titre que le bois et les solutions mixtes, avec un objectif affirmé : réduire significativement notre empreinte environnementale sur l’ensemble du cycle de vie de nos bâtiments. C’est non seulement une nécessité mais une volonté de pousser ces solutions toujours plus responsables. »

À PROPOS DE HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES

Fondé en 2014 et basé à Bournezeau en Vendée, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments innovants fortement décarbonés, avec une empreinte carbone divisée par 6 par rapport à des ciments traditionnels, qui présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel. Doté d’un site de production 4.0 et bientôt de deux supplémentaires, le groupe a industrialisé une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid et propre, sans clinker, qui font de lui un acteur leader et unique sur le marché du ciment qui n’a pas évolué depuis 200 ans Dans un contexte d’urgence climatique, Hoffmann Green Cement participe donc activement à la transition énergétique en œuvrant pour des constructions éco-responsables et en favorisant l’économie circulaire et la préservation des ressources naturelles. Grâce à son savoir-faire technologique sans équivalent et en évolution permanente, porté par des équipes performantes, Hoffmann Green Cement Technologies s’adresse à l’ensemble des marchés du secteur de la construction aussi bien en France qu’à l’international.

Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr

À PROPOS DE BOUYGUES IMMOBILIER

Chez Bouygues Immobilier, développeur-ensemblier urbain et acteur de référence sur le marché français, nous sommes présents, depuis plus de 60 ans, sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'immobilier, de l'aménagement à l'exploitation en passant par la promotion. Notre métier est de concevoir des lieux de vie qui prennent en compte tous les usagers à toutes les échelles, d'écouter nos clients et les collectivités pour imaginer avec eux des espaces utiles, humains et durables. Nous proposons des lieux où vivre, travailler et se retrouver. Engagés à limiter notre impact négatif sur l’environnement et à maximiser notre impact positif, notre objectif est de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 32%, d’ici 2030 et concevoir 25% de nos projets en biodiversité positive, d’ici à 2025.

En 2021 nous comptons 1 639 collaborateurs, pour un chiffre d’affaires de 2.116 milliards d’euros. Exigeants en termes de qualité et soucieux du bien-être au travail de nos collaborateurs, nous sommes le premier promoteur à être certifié ISO 9001 en France.

