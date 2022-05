Q4 Inc. en eSSENTIAL Accessibility kondigen strategisch gezamenlijk partnerschap aan

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Q4 Inc. (TSX: QFOR) ('Q4'), een toonaangevende leverancier van communicatieplatforms voor de kapitaalmarkten, en eSSENTIAL Accessibility ('eA'), een uitgebreide digitale Accessibility-as-a-Service-oplossing, hebben vandaag een strategisch gezamenlijk partnerschap aangekondigd. Hiermee hebben Q4-klanten nu toegang tot de toonaangevende digitale toegankelijkheidsoplossing van eA, in combinatie met Q4's uitgebreide team van professionals, waardoor ze conforme, toegankelijke webervaringen kunnen creëren voor personen met een handicap.

"We zijn verheugd om onze uitgebreide samenwerking met het toonaangevende team van eSSENTIAL Accessibility te formaliseren," aldus CEO Darrell Heaps. “We zijn verheugd om klanten uitgebreide diensten en oplossingen van wereldklasse aan te bieden bij elke stap van hun websitetraject. Door samen te werken met de digitale toegankelijkheidsexperts van eSSENTIAL Accessibility, maakt Q4 het voor klanten mogelijk om een website-ervaring te leveren die hun merk en digitale prestaties verbetert.”

Q4 host duizenden investor relations-, corporate en newsroom-websites voor hun 2.700 klanten die openbare bedrijven in contact brengen met investeerders op de kapitaalmarkten. Het bedrijf investeert voortdurend in zijn inspanningen en expertise om de digitale toegankelijkheid te verbeteren. Door samen te werken met eA hebben Q4-klanten nu toegang tot de meest uitgebreide digitale toegankelijkheidsoplossing op de markt. De oplossing van eA omvat een softwareplatform met toegang tot geavanceerde tools, technologie, tests, rapportage en portfoliobeheer, evenals technische en regelgevende expertise en ondersteuning.

Door Q4 gehoste sites voldoen aan de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, Level A en AA, en voldoen aan de Americans with Disabilities Act (ADA), de Accessibility for Ontarians with Disabilities Act (AODA) en andere wereldwijde voorschriften.

"Moderne digitale ervaringen moeten worden ontworpen en ontwikkeld voor gebruikers van elk niveau, en we juichen Q4 toe voor het erkennen dat toegankelijkheid niet alleen een wettelijke vereiste is, maar ook een normaliserende zakelijke praktijk," stelde Mark Steele, medeoprichter en CEO van eSSENTIAL Accessibility. "Met deze uitgebreide samenwerking zullen we nog meer organisaties uitrusten met de tools en expertise die ze nodig hebben om digitale ervaringen op te bouwen en te onderhouden die voor iedereen toegankelijk zijn."

Over eSSENTIAL Accessibility

eSSENTIAL Acessibility is de slimmere weg naar digitale toegankelijkheid en wettelijke naleving. Als het toonaangevende Accessibility-as-a-Service-platform stelt het merken in staat om mensen ondersteuning te bieden door hen te helpen bij het leveren van inclusieve web-, mobiele en productervaringen die voldoen aan de wereldwijde regelgeving en ervoor zorgen dat mensen van alle competentieniveaus gelijke toegang hebben. Ga voor meer informatie naar www.essentialaccessibility.com.

Over Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX: QFOR) is een toonaangevend communicatieplatform voor de kapitaalmarkten dat de manier verandert waarop beursgenoteerde bedrijven, investeerders en investeringsbanken beslissingen nemen om elkaar efficiënt te ontdekken en met elkaar te communiceren en in contact te komen. Het end-to-end technologieplatform van Q4 faciliteert interacties tussen de kapitaalmarkten via zijn IR-websiteproducten, virtuele evenementenoplossingen, kapitaalmarkten-CRM, aandeelhouders- en marktanalysetools. Het bedrijf is een vertrouwde partner voor meer dan 2.700 beursgenoteerde bedrijven wereldwijd, waaronder veel van de meest gerespecteerde merken ter wereld. Q4 is gevestigd in Toronto, met kantoren in New York en Londen. Meer informatie op q4inc.com

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.