Q4 Inc. et eSSENTIAL Accessibility annoncent un partenariat stratégique conjoint

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Q4 Inc. (TSX : QFOR) ("Q4"), un fournisseur de premier plan d'une plateforme de communications dédiée aux marchés des capitaux, et eSSENTIAL Accessibility ("eA"), une solution numérique complète de type "accessibilité en tant que service", ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique conjoint. Grâce à celui-ci, les clients de Q4 auront dorénavant accès à la solution d’accessibilité numérique à la pointe de l'industrie d’eA, associée à l’importante équipe de professionnels de Q4, leur permettant de créer des expériences Web conformes et accessibles pour les personnes handicapées.

"Nous sommes ravis de formaliser notre partenariat étendu avec l’équipe de premier plan d’eSSENTIAL Accessibility", déclare le PDG Darrell Heaps. "Nous nous réjouissons d’offrir aux clients des services et solutions complets, de niveau mondial, à chaque étape de leur parcours de création de site Web. En travaillant avec les experts en accessibilité numérique d’eSSENTIAL Accessibility, Q4 fournira à ses clients une expérience de site Web qui valorise leur marque et améliore leur performance numérique."

Q4 héberge des milliers de sites Web d’entreprise, de relations avec les investisseurs et de salle de rédaction pour ses 2 700 clients qui relient les sociétés publiques avec les investisseurs sur les marchés de capitaux. La société investit continuellement dans ses efforts et son expertise en vue d’améliorer l’accessibilité numérique. En s’associant avec eA, les clients de Q4 ont dorénavant accès à la solution d’accessibilité numérique la plus complète sur le marché. La solution d’eA comprend une plateforme logicielle avec un accès à des outils, une technologie, des tests, un reporting et une gestion de portefeuille avancés, ainsi qu’à un support et une expertise technique et réglementaire.

Les sites hébergés par Q4 seront conformes aux directives sur l'accessibilité des contenus Web (WCAG) 2.1, niveaux A et AA, à la loi américaine en faveur des personnes handicapées (Americans with Disabilities Act), à la loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario (LAPHO) et à d’autres réglementations internationales.

"Les expériences numériques modernes doivent être conçues et développées pour tous les utilisateurs, quels que soient leurs capacités et handicaps, et nous applaudissons Q4 pour avoir reconnu que l’accessibilité n’est pas seulement une obligation légale, mais aussi une pratique commerciale normalisante", déclare Mark Steele, cofondateur et PDG d’eSSENTIAL Accessibility. "Avec ce partenariat étendu, nous pourrons fournir à encore plus d’organisations les outils et l’expertise dont elles ont besoin pour créer et maintenir des expériences numériques accessibles à tous."

À propos d’eSSENTIAL Accessibility

eSSENTIAL Accessibility est la façon la plus intelligente de bénéficier de l’accessibilité numérique et de la conformité juridique. En tant que principale plateforme de type "accessibilité en tant que service", elle permet aux marques d’autonomiser les individus en les aidant à offrir des expériences Web, mobiles et produit inclusives, conformes aux réglementations internationales, et de garantir que toutes les personnes, quelles que soient leurs aptitudes, bénéficient d'un accès égalitaire. Pour en savoir plus, consultez www.essentialaccessibility.com.

À propos de Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX : QFOR) est une plateforme de communications leader pour les marchés de capitaux qui transforme la manière dont les sociétés cotées en bourse, les investisseurs et les banques d’investissement prennent des décisions pour faire connaissance, communiquer et collaborer efficacement les uns avec les autres. La plateforme technologique de bout en bout de Q4 facilite les interactions sur les marchés de capitaux par le biais de ses produits pour sites Internet destinés aux relations avec les investisseurs, de ses solutions d’événements virtuels, de sa gestion des relations client sur les marchés de capitaux et de ses outils d’analyse destinés aux actionnaires et aux marchés. L’entreprise est un partenaire de confiance pour plus de 2 700 sociétés publiques dans le monde, dont un grand nombre des marques les plus respectées sur la planète. Basée à Toronto, Q4 dispose également de bureaux à New York et à Londres. Pour en savoir plus, consultez q4inc.com

