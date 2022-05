Q4 Inc. ed eSSENTIAL Accessibility annunciano un partenariato strategico congiunto

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Q4 Inc. (TSX: QFOR) ("Q4"), fornitore della piattaforma di comunicazione leader nei mercati di capitali, ed eSSENTIAL Accessibility ("eA"), una completa soluzione di 'accessibilità digitale come servizio', oggi hanno annunciato un partenariato strategico congiunto. Grazie a questa iniziativa ora potranno accedere alla soluzione per l'accessibilità digitale di eA leader del settore sia i clienti di Q4, sia i numerosi professionisti del team dell'azienda, che saranno in grado di creare esperienze sul web conformi e accessibili agli utenti con disabilità.

"Siamo entusiasti di perfezionare la nostra partnership estesa con il team di eSSENTIAL Accessibility, leader del settore", ha affermato Darrell Heaps, CEO. "Ci entusiasma anche offrire ai clienti soluzioni e servizi completi e d'eccellenza in ciascuna fase del percorso verso i loro siti web. Collaborando con gli esperti di accessibilità digitale di eSSENTIAL Accessibility, Q4 consentirà ai clienti di offrire esperienze sul sito web che migliorano il loro brand e le loro performance digitali".

Per i suoi 2.700 clienti, Q4 ospita migliaia di siti web aziendali e dedicati ai rapporti con gli investitori, oltre che sale stampa virtuali, che mettono in connessione società quotate in Borsa con investitori in tutti i mercati di capitali. L'azienda investe a ciclo continuo in questo impegno ed esperienza nell'obiettivo di migliorare l'accessibilità digitale. Grazie a questo partenariato con eA, ora è a disposizione dei clienti di Q4 la soluzione più completa per l'accessibilità digitale presente sul mercato. Questa proposta di eA comprende una piattaforma software da cui accedere ad avanzati tool, tecnologia, test, reportistica e gestione del portafoglio, oltre che alle competenze e al supporto in ambito tecnico-normativo.

I siti ospitati su Q4 saranno conformi alle Linee guida per l'accessibilità dei contenuti web (WCAG) 2.1, livello A e AA, alla Legge sugli americani con disabilità (ADA), alla Legge sull'accessibilità per gli abitanti con disabilità dell'Ontario (AODA) e ad altre norme globali.

"Le esperienze digitali moderne devono essere progettate e sviluppate per gli utenti di ogni livello di abilità, e lodiamo Q4 perché considera l'accessibilità non solo come un requisito legale, ma come una pratica aziendale normalizzante", è stato il commento di Mark Steele, co-fondatore e CEO di eSSENTIAL Accessibility. "Con questa collaborazione ampliata doteremo ancora più organizzazioni della competenza e degli strumenti necessari per realizzare e mantenere esperienze digitali accessibili a tutti".

Informazioni su eSSENTIAL Accessibility

eSSENTIAL Accessibility è la strada più intelligente verso l'accessibilità digitale e la conformità legale. In qualità di piattaforma leader nell'accessibilità come servizio, consente ai brand di aiutare le persone a offrire esperienze web, mobili e di prodotto inclusive e conformi alle normative mondiali, che garantiscono parità di accesso agli utenti di ogni livello di abilità. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.essentialaccessibility.com.

Informazioni su Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX: QFOR) è la piattaforma leader nelle comunicazioni per i mercati di capitali che sta trasformando il modo in cui società quotate in Borsa, investitori e banche d'investimento prendono decisioni per scoprire, comunicare e interagire in modo efficiente. La completa piattaforma tecnologica di Q4 facilita le interazioni in tutti i mercati di capitali attraverso i suoi prodotti per siti web IR, le soluzioni per eventi virtuali, il CRM per i mercati di capitali e gli strumenti di analisi di azionisti e mercato. È il partner di fiducia di oltre 2.700 società quotate in Borsa a livello globale, compresi molti dei brand più stimati al mondo. Q4 ha sede a Toronto e uffici a New York e Londra. Per ulteriori informazioni visitare il sito q4inc.com

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.