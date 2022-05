Recyclage des plastiques : TotalEnergies et New Hope Energy s’associent pour un projet de recyclage chimique aux États-Unis

HOUSTON & PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) et New Hope Energy ont annoncé aujourd’hui la signature d’un accord commercial. Dans le cadre de cet accord, New Hope Energy construira une usine de recyclage chimique au Texas pour convertir des déchets plastiques en une matière première recyclée, dont une partie sera vendue à TotalEnergies pour être transformée en polymères aux propriétés identiques à celles des polymères vierges, et notamment compatibles avec l’usage alimentaire.

L’usine de New Hope Energy, dont la mise en service est prévue pour 2025, fera appel à une technologie de pyrolyse brevetée, mise au point en partenariat avec Lummus Technology, pour traiter et transformer plus de 310 000 tonnes par an de déchets plastiques divers, dont une grande partie est aujourd’hui destinée à l’enfouissement et l’incinération. TotalEnergies traitera 100 000 tonnes de matière première recyclée dans ses unités de production basées au Texas, pour produire des polymères de haute qualité, notamment des contenants alimentaires souples et rigides.

« Nous sommes ravis de nous associer avec New Hope Energy, qui propose à la fois une technologie prometteuse et un projet à grande échelle. C’est une nouvelle étape concrète et significative pour TotalEnergies pour répondre au défi du recyclage des plastiques et cela contribue pleinement à notre ambition de produire 30 % de polymères recyclés et bio à horizon 2030 », a déclaré Valérie Goff, directrice Polymères de TotalEnergies.

« TotalEnergies comprend la nécessité de développer le recyclage aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Son objectif de production de polymères recyclés pour 2030 atteste de son engagement envers l’économie circulaire », a déclaré Rusty Combs, CEO de New Hope Energy. « Notre partenariat avec Lummus nous a permis de fournir l’échelle et la fiabilité requises pour l’accompagner dans cette mission. »

« La capacité à convertir de façon efficace et économique des déchets plastiques en huile de pyrolyse en vue de leur recyclage est une étape essentielle dans la concrétisation d’une économie circulaire », a déclaré Leon de Bruyn, Président et CEO de Lummus Technology. « Accompagner les entreprises comme TotalEnergies vers la réalisation de leurs objectifs de développement durable est la raison d’être de nos solutions de traitement intégrées. »

A propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100.000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

À propos de New Hope Energy

New Hope Energy est une entreprise verticalement intégrée qui opère une usine de recyclage chimique avancé pour convertir des plastiques et autres déchets solides en ressources renouvelables au service de l’économie circulaire. New Hope Energy travaille actuellement avec des marques américaines et de grandes sociétés pétrolières pour les aider à réaliser leurs objectifs de développement durable et proposer des solutions à la crise des déchets plastiques à laquelle le monde est confronté. Pour tout complément d’information : https://newhopeenergy.com

À propos de la technologie Lummus New Hope

La technologie de pyrolyse des plastiques Lummus New Hope convertit des plastiques arrivés en fin de vie en une matière première destinée à produire des plastiques recyclés, évitant ainsi qu’ils ne soient enfouis ou incinérés. Développée dans le cadre d’un partenariat formé en 2020 entre New Hope Energy et Lummus, cette technologie associe la puissance de Lummus en matière de licences, de modularité et de développement des processus et l’expérience opérationnelle de New Hope Energy ainsi que son expertise technologique pour la transformation des déchets.

