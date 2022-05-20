Starr Insurance Companies擴張泰國業務

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Starr Insurance Companies (Starr)宣佈與FPG Insurance Holdings Limited (HK) (FPG)和泰國當地股東達成協議，將與泰國當地合作方一起收購泰國非壽險企業FPG Insurance Public Company Limited (FPG Thailand)。

Starr的投資將由其百慕達保險公司Starr Insurance & Reinsurance Limited持有。此次交易可望於2022年第二季完成，但需達成某些慣例成交條件，包括任何必要的監管批准。

Starr董事長兼執行長Maurice R. Greenberg表示：「泰國是快速發展的重要市場，也是東南亞的經濟支柱之一。公司最初由美國人於100多年前在上海創建，因此無論在商業方面還是文化方面，亞洲對於Starr都有著重要的意義。借助這一新的保險能力，我們期待為泰國當地企業和客戶提供服務，滿足他們的需求。」

FPG區域董事長David Zuellig表示：「此次交易反映了我們品牌的地位，也是我們FPG泰國團隊在面臨頗具挑戰性的市場環境下，用辛勞、毅力和決心換來的成果。我們的團隊十分高興與Starr合作，並為此做好了準備，以引領公司邁向新境界。」

Starr將以量身打造的商業保險以及意外和健康險(A&H)產品來強化當地產品服務，同時計畫招聘和培養泰國當地保險人才，以盡可能地推動業務成長。此前，Starr主要透過技術風險、災害險、海上保險以及意外和健康險等再保險產品來支援泰國保險市場。

Huntington擔任FPG的策略顧問。該公司的Gerard Pennefather表示：「這對於Starr與FPG來說都是非常好的結果。我們相信Starr將成為FPG Thailand完美的家園，可以建立規模，提升能力並擴大銷售網路，同時為市場帶來創新。」

評等機構AM Best近期的報告顯示，按直接簽單保費計算，2021年泰國的非壽險市場估計達到2,530億泰銖（合83億美元）。

該業務的總部可望仍設在曼谷。

關於Starr Insurance Companies

Starr Insurance Companies（簡稱Starr）是Starr International Company, Inc.和C. V. Starr & Co., Inc.的行銷品牌，Starr International Company及旗下子公司主營保險和旅行援助業務，C.V. Starr & Co., Inc. 及旗下子公司主營投資業務。Starr 是首屈一指的保險和投資機構，其業務遍佈六大洲；Starr透過旗下的保險公司提供產物保險、意外和健康保險以及一系列特殊保險，包括航空保險、海上保險、能源和超額責任保險等。Starr位於美國、百慕達、中國大陸、香港、新加坡、英國、瑞士以及馬爾他的保險公司子公司均獲得A.M. Best的“A”（卓越）評等。Starr的勞合社聯合組織獲得標普“A+”評等（強勁）。

關於FPG Insurance Group

FPG Insurance Group已成立半個多世紀，是立足於東協的非壽險集團。

關於Huntington

Huntington及其關係企業是整合式策略諮詢/初創資本和私募股權集團，專注於（再）保險，總部位於新加坡和土耳其。

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