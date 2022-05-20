Starr Insurance Companies拓展泰国业务

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Starr Insurance Companies (Starr)宣布与FPG Insurance Holdings Limited (HK) (FPG)和泰国当地股东达成了一项协议，各方将与泰国当地合作方一道，收购泰国非寿险企业FPG Insurance Public Company Limited (FPG Thailand)。

Starr的投资将由其百慕大保险公司Starr Insurance & Reinsurance Limited持有。此次交易预计将于2022年第二季度完成，但需满足某些惯例成交条件，包括任何必要的监管批准。

Starr董事长兼首席执行官Maurice R. Greenberg表示：“泰国是一个快速发展的重要市场，也是东南亚的经济支柱之一。公司最初由一位美国人于100多年前在上海创建，因此无论在商业方面还是文化方面，亚洲对于Starr都有着重要的意义。借助这一新的保险能力，我们期待为泰国当地企业和客户提供服务，满足他们的需求。”

FPG区域董事长David Zuellig表示：“此次交易反映了我们品牌的地位，也是我们FPG泰国团队在面临颇具挑战性的市场环境下用辛劳、毅力和决心换来的成果。我们团队十分高兴与Starr合作，并为此做好了准备，旨在让公司再上新台阶。”

Starr预计通过定制的商业保险以及意外和健康险(A&H)产品来增强当地产品服务，同时计划通过招聘和培养泰国当地保险人才，以尽可能地推动业务的增长。此前，Starr主要通过技术风险、灾害险、海上保险以及意外和健康险等再保险产品来支持泰国保险市场。

Huntington担任FPG的战略顾问。该公司的Gerard Pennefather表示：“这对于Starr与FPG来说都是一个非常好的结果。我们相信Starr将成为FPG Thailand完美的家，可以建立规模，提升能力并扩大销售网络，同时为市场带来创新。”

评级机构AM Best近期的报告显示，按直接签单保费计算，2021年泰国的非寿险市场估计达到了2,530亿泰铢（合83亿美元）。

该业务的总部预计仍将设在曼谷。

关于Starr Insurance Companies

Starr Insurance Companies（简称Starr）是Starr International Company, Inc.和C. V. Starr & Co., Inc.的营销品牌，Starr International Company及旗下子公司主营保险和旅行援助业务，C.V. Starr & Co., Inc. 及旗下子公司主营投资业务。Starr 是一家领先的保险和投资机构，其业务遍布六大洲；Starr通过旗下的保险公司提供财产险、责任险、意外健康险以及一系列特殊保险，包括航空航天险、水险、能源险和超赔责任险等。Starr位于美国、百慕大、中国大陆、香港、新加坡、英国、瑞士以及马耳他的保险公司子公司均获得了A.M. Best的“A”（卓越）评级。Starr的劳埃德联合财团获得了标普“A+”评级（强劲）。

关于FPG Insurance Group

FPG Insurance Group已成立半个多世纪，是一家立足于东盟的非寿险集团。

关于Huntington

Huntington及其关联企业是一家一体化战略咨询/初创资本和私募股权集团，专注于（再）保险，总部位于新加坡和土耳其。

请访问网站www.starrcompanies.com，或在LinkedIn和Twitter上关注我们。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。