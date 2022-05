Starr Insurance Companies se expande na Tailândia

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--A Starr Insurance Companies (Starr) anunciou um acordo com a FPG Insurance Holdings Limited (HK) (FPG) e acionistas tailandeses locais para adquirir a FPG Insurance Public Company Limited (FPG Tailândia), uma empresa tailandesa de seguros do ramo não vida, juntamente com as partes locais interessadas do país.

O investimento da Starr será detido por sua seguradora das Bermudas, a Starr Insurance & Reinsurance Limited. A transação deve ser concluída no segundo trimestre de 2022 e está sujeita a certas condições habituais de fechamento, incluindo quaisquer aprovações regulatórias necessárias.

“A Tailândia é um mercado de seguros importante e de crescimento rápido, e um dos pilares da economia do Sudeste Asiático”, disse Maurice R. Greenberg, presidente do conselho e diretor executivo (CEO) da Starr. “A Ásia é importante comercialmente e culturalmente para a Starr, já que traçamos nossas raízes para uma empresa de propriedade americana fundada em Xangai há mais de 100 anos. Esperamos atender às necessidades das empresas e consumidores locais tailandeses por meio dessa nova capacidade de seguro.”

David Zuellig, presidente do conselho administrativo regional da FPG, disse: “Esta transação reflete a posição de nossas franquias, e é produto do trabalho duro, persistência e determinação da equipe FPG Tailândia, apesar das condições desafiadoras do mercado. A equipe está muito entusiasmada e pronta para trabalhar com a Starr para levar a empresa ao próximo patamar”.

A Starr espera fortalecer as ofertas de produtos locais com seguros comerciais personalizados e produtos de Acidentes e Saúde (A&H). Além disso, ela planeja maximizar ainda mais o seu crescimento com o recrutamento e desenvolvimento de talentos locais de seguros tailandeses. Anteriormente, a Starr apoiava o mercado de seguros tailandês principalmente por meio do fornecimento de produtos de resseguro, incluindo riscos técnicos, acidentes, marítimos e produtos A&H.

Gerard Pennefather da Huntington, consultores estratégicos para a FPG, disse: “Este é um resultado fantástico para a Starr e a FPG. Acreditamos que a Starr é o lar ideal para a FPG Tailândia dimensionar e expandir sua capacidade e distribuição, ao mesmo tempo em que traz inovação ao mercado”.

De acordo com um relatório recente divulgado pela agência de classificação AM Best, em 2021, o mercado de seguros da Tailândia do ramo não vida foi estimado em THB 253 bilhões (ou US$ 8,3 bilhões) em termos de prêmios diretos emitidos.

A sede da operação deve permanecer em Bangkok.

Sobre a Starr Insurance Companies

Starr Insurance Companies (ou Starr) é um nome de marketing para empresas de seguro operacional e de assistência em viagens e subsidiárias da Starr International Company, Inc., e para o setor de investimentos da C. V. Starr & Co., Inc. e suas subsidiárias. A Starr é uma empresa com liderança no setor de seguros e investimentos, com presença nos cinco continentes. Por meio de suas empresas de seguros operacionais, a Starr oferece produtos de seguros residenciais, contra acidentes e de saúde, assim como diversas coberturas especiais, incluindo seguros para o setor de aviação, marítimo, energia e contra excesso de acidentes. As subsidiárias das empresas de seguros da Starr com domicílio nos EUA, Bermudas, China, Hong Kong, Cingapura, Reino Unido, Suíça e Malta têm, cada uma, uma classificação “A” (excelente) da A.M. Best. O sindicato Lloyd’s da Starr tem classificação "A+" da Standard & Poor's (forte).

Sobre o FPG Insurance Group

Estabelecido há mais de meio século, o FPG Insurance Group é um grupo de seguros do ramo não vida com sede na ASEAN (Associação de Nações do Sudeste Asiático).

Sobre a Huntington

A Huntington e suas empresas associadas são um grupo integrado de consultoria estratégica/capital inicial e de private equity com foco em (res)seguros, com sede em Singapura e na Turquia.

Acesse www.starrcompanies.com ou siga-nos no LinkedIn e Twitter.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.