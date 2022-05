Starr Insurance Companies si espande in Thailandia

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Starr Insurance Companies (Starr) ha annunciato la sigla di un accordo con FPG Insurance Holdings Limited (HK) (FPG) e azionisti tailandesi locali finalizzato all’acquisto di FPG Insurance Public Company Limited (FPG Thailand), una società tailandese che offre assicurazioni non sulla vita, insieme a parti tailandesi locali.

Sarà titolare dell’investimento effettuato da Starr la sua società di assicurazione con sede nelle Bermuda, Starr Insurance & Reinsurance Limited. Si prevede che l’operazione sarà conclusa nel secondo trimestre del 2022, subordinatamente a determinate condizioni di chiusura, comprese eventuali approvazioni normative necessarie.

“La Thailandia è un mercato assicurativo importante, in rapida crescita – uno dei pilastri dell’economia dell’Asia sud-orientale”, spiega Maurice R. Greenberg, Presidente del CdA e Ceo di Starr. “L’Asia è importante per Starr, sia da un punto di vista commerciale che culturale perché le nostre radici risalgono a un’azienda di titolari americani fondata a Shanghai oltre 100 anni fa. Tramite questa nuova realtà contiamo di soddisfare le esigenze di consumatori e aziende tailandesi locali”.

Aggiunge David Zuellig, Presidente del CdA regionale di FPG: “Questa operazione rispecchia la posizione di prestigio delle nostre affiliate in franchising ed è il prodotto di un forte impegno, della perseveranza e risolutezza del team tailandese di FPG a dispetto delle difficili condizioni del mercato. Siamo pronti a collaborare con Starr nel portare l’azienda al livello successivo”.

Starr prevede di rafforzare l’offerta locale di prodotti con polizze di assicurazione commerciale e nel ramo incidenti e sanitario (A&H, Accident & Health), e pianifica di massimizzare la crescita assumendo e formando talenti tailandesi locali nel comparto assicurativo. In precedenza, Starr era presente sul mercato assicurativo tailandese attraverso l’offerta di polizze di riassicurazione in vari rami – rischi tecnici, vita, marino e A&H.

Conclude Gerard Pennefather presso Huntington, consulenti strategici di FPG: “Si tratta di un risultato straordinario sia per Starr che per FPG. Riteniamo che Starr sia la destinazione ideale per FPG Thailand al momento di crescere, espandere le capacità e la rete di distribuzione, mentre porta innovazione sul mercato”.

Secondo un recente studio condotto dall’agenzia di rating AM Best, nel 2021 il mercato tailandese delle assicurazioni non sulla vita era stimato a 253 miliardi di THB (8,3 miliardi di USD) in termini di premi diretti sottoscritti.

Si prevede che la sede centrale delle operazioni rimarrà a Bangkok.

Informazioni su Starr Insurance Companies

Starr Insurance Companies (o Starr) è una denominazione commerciale per le società e le affiliate nei settori dell’assistenza ai viaggi e delle assicurazioni operative di Starr International Company, Inc., e per le attività di investimento di C.V. Starr & Co., Inc. e delle sue affiliate. Starr è leader nel settore delle assicurazioni e degli investimenti ed è presente in sei continenti; tramite le sue compagnie attive nel settore assicurativo, offre prodotti assicurativi in vari segmenti – proprietà, vita, incidenti e sanitario – nonché una gamma di coperture speciali nei segmenti aviazione, nautico, energia e delle assicurazioni di secondo rischio. Le compagnie assicurative controllate da Starr hanno sede negli USA, nelle Bermuda, in Cina, a Hong Kong, a Singapore, nel Regno Unito, in Svizzera e a Malta e hanno tutte un rating A.M. Best pari ad “A” (Eccellente). Il consorzio Lloyd di Starr ha un rating Standard & Poor’s “A+” (Forte).

Informazioni su FPG Insurance Group

Costituita oltre mezzo secolo fa, FPG Insurance Group è un gruppo operante nel ramo delle assicurazioni non sulla vita nella regione ASEAN.

Informazioni su Huntington

Huntington e le sue affiliate formano un gruppo di private equity e capitale di avvio/consulenza strategica con un focus sui prodotti (ri)assicurativi e sede a Singapore e in Turchia.

