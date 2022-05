Starr Insurance Companies breidt uit in Thailand

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Starr Insurance Companies (Starr) heeft een overeenkomst aangekondigd met FPG Insurance Holdings Limited (HK) (FPG) en lokale Thaise aandeelhouders om samen met lokale Thaise partijen FPG Insurance Public Company Limited (FPG Thailand), een Thaise schadeverzekeringsmaatschappij, over te nemen.

De investering van Starr zal worden gehouden door zijn verzekeringsmaatschappij in Bermuda, Starr Insurance & Reinsurance Limited. De transactie zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2022 worden afgerond, onder voorbehoud van bepaalde gebruikelijke sluitingsvoorwaarden, waaronder eventuele noodzakelijke goedkeuringen van regelgevende instanties.

"Thailand is een belangrijke, snelgroeiende verzekeringsmarkt - een van de hoekstenen van de economie van Zuidoost-Azië," aldus Maurice R. Greenberg, voorzitter en CEO van Starr. “Azië is zowel commercieel als cultureel belangrijk voor Starr, aangezien we onze wortels terugvinden in een Amerikaans bedrijf dat meer dan 100 jaar geleden in Shanghai werd opgericht. We kijken ernaar uit om met deze nieuwe verzekeringsmogelijkheid te voorzien in de behoeften van lokale Thaise bedrijven en consumenten.”

David Zuellig, regionaal voorzitter van FPG, stelde: "Deze transactie weerspiegelt de reputatie van onze franchises en is het product van het harde werk, de volharding en de vastberadenheid van het FPG Thailand-team, ondanks uitdagende marktomstandigheden. Het team is enthousiast en klaar om met Starr samen te werken om het bedrijf naar een hoger niveau te tillen.”

Starr verwacht het lokale productaanbod te versterken met op maat gemaakte commerciële verzekeringen en ongevallen- en gezondsheidsproducten (A&H) en is van plan de groei verder te maximaliseren door lokaal Thais verzekeringstalent aan te werven en te ontwikkelen. Voorheen ondersteunde Starr de Thaise verzekeringsmarkt voornamelijk door het aanbieden van herverzekeringsproducten, waaronder technische risico-, ongevallen-, zee- en ongevallen- en gezondheidsproducten.

Gerard Pennefather van Huntington, strategisch adviseur van FPG, verklaarde: “Dit is een fantastische uitkomst voor zowel Starr als FPG. Volgens ons is Starr de ideale basis voor FPG Thailand om schaal op te bouwen en mogelijkheden en distributie uit te breiden, terwijl het bedrijf voor innovatie op de markt zorgt.”

Volgens een recent rapport van ratingbureau AM Best werd de Thaise schadeverzekeringsmarkt in 2021 geschat op 253 miljard THB (USD 8,3 miljard) in termen van geboekte premies directe verzekering.

Het hoofdkantoor van de activiteiten zal naar verwachting in Bangkok blijven.

Over Starr Insurance Companies

Starr Insurance Companies (of Starr) is een marketingnaam voor de operationele verzekerings- en reisbijstandsbedrijven en dochterondernemingen van Starr International Company, Inc. en voor de investeringsactiviteiten van C. V. Starr & Co., Inc. en haar dochterondernemingen. Starr is een toonaangevende verzekerings- en investeringsorganisatie met vestigingen op zes continenten; via haar operationele verzekeringsmaatschappijen biedt Starr eigendoms-, ongevallen-, ongevallen- en ziektekostenverzekeringen, evenals een reeks speciale dekkingen, waaronder luchtvaart-, zee-, energie- en eigenrisicoverzekeringen. De dochterondernemingen van de verzekeringsmaatschappij van Starr gevestigd in de VS, Bermuda, China, Hongkong, Singapore, het VK, Zwitserland en Malta hebben elk een A.M. Best-rating van 'A' (Uitstekend). Het Lloyd's-syndicaat van Starr heeft een Standard & Poor's-rating van 'A+' (Sterk).

Over FPG Insurance Group

FPG Insurance Group bestaat al meer dan een halve eeuw en is een in ASEAN gevestigde niet-levensverzekeringsgroep.

Over Huntington

Huntington en haar geassocieerde ondernemingen zijn een geïntegreerde strategische advies-/startkapitaal- en private equity-groep gericht op (her)verzekeringen, gevestigd in Singapore en Turkije.

