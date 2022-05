Air Liquide et Shell signent un contrat d’achat d’électricité renouvelable sur dix ans en Italie

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Air Liquide (Paris:AI) a signé un contrat sur dix ans avec Shell Energy Europe Limited (SEEL) portant sur l’achat d’énergie renouvelable destinée à alimenter la production de gaz industriels et médicaux dans le nord-est de l’Italie.

À partir de 2023, et pendant dix ans, Air Liquide achètera à Shell Energy Europe une quantité annuelle de 52 gigawatt-heures d’énergie renouvelable générée par des centrales photovoltaïques en Italie. La capacité installée nécessaire équivalente pour fournir cette énergie solaire est de 34 mégawatt. L’achat de cette énergie renouvelable permettra à Air Liquide de couvrir une part importante de la consommation d’électricité pour la production de gaz industriels et médicaux dans le Nord-Est de l’Italie. Ce contrat permettra d’éviter l’émission d’environ 24 000 tonnes de dioxyde de carbone par an, soit l’équivalent des émissions générées par près de 4 000 foyers.

Pascal Vinet, Directeur Général Adjoint et membre du Comité Exécutif du groupe Air Liquide supervisant les activités Europe Industries, a déclaré : « A travers ce nouveau contrat qui permet d’alimenter ses opérations en quantités toujours plus importantes d’électricité renouvelable, Air Liquide continue à oeuvrer en faveur de la transition énergétique. Cet accord illustre, une fois de plus, notre capacité à offrir à nos clients des solutions contribuant à la réduction des émissions de CO 2 et souligne l’engagement du Groupe à mettre en œuvre des actions concrètes pour favoriser une société bas carbone, en ligne avec nos objectifs de Développement Durable. »

Rupen Tanna, Directeur général du pôle Énergie chez Shell Energy Europe, a déclaré : « Chez Shell Energy Europe, nous nous efforçons de proposer une gamme de solutions énergétiques propres pour accompagner les clients dans la réduction de leurs émissions et sommes ravis d’aider Air Liquide à atteindre ses objectifs de décarbonation. Nous disposons d’un portefeuille croissant d’énergies renouvelables, ce qui favorise le développement des énergies propres dans les pays où nous sommes présents. »

Air Liquide a déjà signé des accords d’achat d’énergie renouvelable dans plusieurs pays tels que les États-Unis, l’Espagne, les Pays-Bas et la Belgique. Ce nouveau contrat en Italie confirme l’engagement d’Air Liquide à jouer un rôle de premier plan dans la transition énergétique et à réduire son empreinte carbone, conformément à ses objectifs de développement durable.

Présente sur 14 marchés européens de l’énergie, la société Shell Energy Europe fournit de l’énergie renouvelable à partir de parcs éoliens et solaires en Europe continentale et au Royaume-Uni, mettant ainsi à disposition de ses clients professionnels des solutions énergétiques innovantes, fiables et plus propres, et les accompagnant dans leur parcours vers la transition énergétique. Shell Energy Europe Limited agit par l’intermédiaire de son mandataire, Shell Trading and Shipping Company Limited.

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 75 pays avec 66 400 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,8 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Agir au présent tout en préparant l’avenir est au cœur de la stratégie d’Air Liquide. Avec son plan stratégique ADVANCE à horizon 2025, Air Liquide se place sur la trajectoire d’une performance globale, alliant dimensions financière et extra financière. Positionné sur des marchés d’avenir, le Groupe bénéficie d’atouts puissants tels que son modèle économique alliant résilience et solidité, sa capacité d’innovation ou encore son expertise technologique. Le Groupe développe des solutions en faveur de la transition climatique et énergétique -avec notamment l’hydrogène - et agit pour le progrès dans les domaines de la santé, du numérique ou encore des hautes technologies.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à plus de 23 milliards d’euros en 2021. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, CAC 40 ESG, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.

