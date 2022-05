Etats-Unis : TotalEnergies annonce l’approbation du développement du champ de Ballymore dans le Golfe du Mexique

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE), via sa filiale TotalEnergies E&P USA, Inc., annonce l’approbation du développement du champ pétrolier de Ballymore, situé dans le Golfe du Mexique, à 120 kilomètres des côtes de la Louisiane.

TotalEnergies détient une participation de 40% dans le champ de Ballymore. Chevron U.S.A Inc., une filiale de Chevron Corporation, détient une participation de 60% en tant qu’opérateur.

Le champ de Ballymore sera développé avec 3 puits producteurs raccordés à l'unité de production flottante existante de Blind Faith, exploitée par Chevron. Le démarrage de la production est prévu pour 2025 avec une capacité de 75 000 barils de pétrole par jour.

En utilisant des infrastructures existantes, le projet présente des coûts de développement bas et une intensité d’émissions de gaz à effet de serre faible.

« L’approbation du développement du champ de Ballymore, seulement quatre ans après la découverte, est le fruit de nos efforts d’exploration dans le Golfe du Mexique, a déclaré David Mendelson, directeur Amériques de l'Exploration & Production de TotalEnergies. Grâce au concept de développement via un raccordement à une plateforme existante, cette décision est en ligne avec la stratégie de TotalEnergies consistant à se concentrer sur des projets pétroliers à point mort bas et à faibles émissions. »

