Collaborazione tra l’europea Compaynet e TreviPay per l’ampliamento della soluzione di pagamento embedded ad includere il credito commerciale B2B

OVERLAND PARK, Kansas--(BUSINESS WIRE)--La compagnia globale tecnofinanziaria TreviPay ha annunciato oggi la collaborazione con Compaynet Ltd, provider globale di soluzioni di pagamento, per offrire il credito commerciale B2B. Nell’ambito del suo impegno volto a semplificare i pagamenti nel quadro del commercio elettronico, Compaynet consente ora ai propri utenti di offrire condizioni di credito embedded B2B ai loro clienti commerciali.

Uno studio recente ha rivelato che l’82 per cento degli acquirenti B2B passerebbe ad un altro venditore se questo offrisse la fatturazione con termini di 30 o 180 giorni. Con la collaborazione di TreviPay, la piattaforma Compaynet ora include la soluzione di servizi embedded finanziari per venire incontro a questa esigenza, alleviare le limitazioni inerenti al flusso di cassa e snellire i processi di credito e debito preesistenti. Per i venditori B2B, offrire credito commerciale nell’ambito del metodo di pagamento gli consente di scaricare le funzioni amministrative, di finanziamento e di rischio inerenti all’Account Crediti e quindi puntare l’attenzione direttamente sulla gestione dell’impresa.

“Offrire termini e condizioni commerciali più flessibili e snellire il processo di pagamento per i nostri clienti commerciali sono innovazioni importanti che aiuteranno i nostri clienti sul piano della concorrenza,” ha detto Barry King, Direttore di Compaynet. “La nostra partnership con TreviPay aggiunge un valore finanziario al bilancio dei nostri utenti e sosterrà la crescita di Compaynet in Italia, in Australia, nel Regno Unito e negli Stati Uniti.”

La soluzione API-centrica migliora l’esperienza al momento del checkout, aumenta la fidelizzazione e consente pagamenti più veloci per i commercianti. TreviPay si assume il rischio del credito commerciale, pertanto i fornitori che utilizzano la piattaforma Compaynet possono ora conservare capitale e contemporaneamente offrire la massima comodità e sicurezza su tutti i canali di acquisto. Ciò significa che i commercianti e i produttori B2B godono del vantaggio di estendere i termini del credito senza doverne sostenere il peso del recupero o del finanziamento.

“Essendo l’unica società in Europa ad offrire alti limiti di sottoscrizione per i clienti B2B, consolidare Compaynet come partner di canale a lungo termine in Italia è un’importante pietra miliare nella strategia transnazionale di TreviPay,” ha detto Brandon Spear, CEO di TreviPay. “Lavorare a fianco di Compaynet per assicurare pagamenti più veloci e sicuri consentirà a più imprese B2B registrate sulla piattaforma di puntare l’attenzione sulle decisioni d’impresa strategiche che alimenteranno la loro crescita.”

TreviPay

TreviPay è una compagnia globale tecnofinanziaria specializzata nella gestione del pagamento e del credito delle imprese B2B attraverso soluzioni personalizzate di pagamento omnicanali. Affianchiamo gli utenti snellendo l’esperienza dell’acquirente e supportando una maggiore interazione dei clienti nel commercio B2B. Gestiamo transazioni per 6 miliardi di dollari USA all’anno in 18 valute per clienti in oltre 27 paesi. Per ulteriori informazioni su TreviPay, puoi visitare il sito TreviPay.com.

Compaynet

Compaynet è il gateway globale per i pagamenti e il fornitore di servizi tecnici e elaborazione online di transazioni commerciali e per consumatori. Compaynet integra la sua piattaforma commercianti con la piattaforma tecnica single-point, a sua volta integrata con il suo pannello selezionato di acquirer e sottoscrittori istituzionali. Tale configurazione strategica consente ai nostri utenti di offrire un set di opzioni di pagamento globali online, compresi pagamenti con carte elettroniche in ambito e-commerce, metodi di pagamento alternativi, trasferimenti bancari istantanei, crediti commerciali B2B, finanziamenti rateali istantanei, finanziamenti sui macchinari, sistemi di prevenzione della frode ed altri servizi tecnici. Per ulteriori informazioni su Compaynet, puoi visitare il sito www.compaynet.com.