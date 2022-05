HAWKMOON ANNONCE UN ACCORD AVEC CEO.CA POUR DES SERVICES DE PUBLICITÉ

VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE--(BUSINESS WIRE)--Hawkmoon Resources Corp. (CSE : HM ; OTCQB : HWKRF ; FSE : 966) (« Hawkmoon » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu un accord de services ( l'« Accord ») avec CEO.CA Technologies Ltd. (« CEO.CA ») pour recevoir des services publicitaires (les « Services ») pendant une période de six (6) mois, à compter du 5 juillet 2022. CEO.CA possède et exploite un réseau social d'investissement de premier plan et à croissance rapide utilisé par plus de 8 millions de dirigeants d'entreprise, d'investisseurs institutionnels et de particuliers profondément enracinés dans l'industrie minière, entre autres secteurs.

En échange de 90 000 $ CAD plus taxes, CEO.CA fournira les Services sur ordinateur et sur mobile. Les services comprendront également la conception de la bannière de la société, cinq (5) communiqués de presse en vedette, un (1) parrainage par courriel, une stratégie médiatique, un contenu personnalisé et une distribution au besoin. CEO.CA n'a pas de relation antérieure avec la Société.

À propos d’Hawkmoon Resources

Hawkmoon se concentre entièrement sur ses deux projets aurifères québécois. Le projet aurifère Wilson est situé dans l’une des plus grandes régions aurifères au monde, la ceinture de roches vertes de l’Abitibi. Wilson est accessible par des routes entretenues par le gouvernement et se trouve à proximité de l’est de la ville de Lebel-sur-Quévillon. Le deuxième projet est situé dans le camp aurifère Belleterre au sud-ouest de Val-d’Or.

Pour plus d’informations, consultez les documents déposés par la Société disponibles sur www.sedar.com.

HAWKMOON RESOURCES CORP.,

AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

“Branden Haynes”

Branden Haynes, PDG

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives. L'utilisation du mot "prévu", "projeté", "poursuivant", "plans" et d'expressions similaires vise à identifier les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse incluent des déclarations concernant : l'accord et les services. Les déclarations prospectives sont faites à la date des présentes et la Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement les déclarations prospectives, lorsqu'en raison de nouvelles informations, d'événements ou de résultats futurs, ou autrement, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.