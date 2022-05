Gasum élargit ses capacités de négociation grâce à Hansen

MELBOURNE, Australie--(BUSINESS WIRE)--Hansen Technologies (ASX: HSN) a le plaisir d'annoncer l'élargissement de son partenariat avec Gasum. Dans le cadre de cet accord, Gasum, l'un des plus grands fournisseurs de services énergétiques dans les pays nordiques, étendra les champs d’application d’Hansen Trade à de nouvelles solutions de trading. L'accord s'appuie sur les prestations prometteuses d’Hansen Trade liées au trading intraday et day-ahead, ainsi qu’à la réglementation des opérations sur le marché de l'énergie.

Dans le cadre de ce nouvel accord, les modules Trading intraday pour l’optimisation des actifs, FCR + FFR et Contrôle des opérations de marché seront mis à profit au sein de l’actuel Hansen Trade exploité par Gasum. Grâce à ces fonctionnalités, Gasum pourra s'appuyer sur des systèmes automatisés de pointe afin de générer des résultats bénéfiques, en adoptant une automatisation sans contact remplaçant les processus manuels coûteux, en minimisant les risques sur le marché intraday en temps réel et en optimisant les opérations de négociation sur les marchés day-ahead et intraday.

Jouni Liimatta, responsable de la négociation chez Gasum Ltd, commente : « Les relations déjà fructueuses entretenues avec Hansen ont facilité notre décision d'élargir davantage le champ d'application actuel afin d'inclure de nouvelles solutions de trading. Les marchés de l’énergie volatiles d'aujourd'hui exigent que les acteurs du marché soient capables d'opérer sur tous les marchés et d’exploiter l’ensemble des opportunités qui pourraient se présenter. Hansen Trade nous offre la possibilité d’automatiser davantage nos processus commerciaux et de fournir de nouveaux services à valeur ajoutée à nos clients. Les marchés de gros de l'énergie évoluent rapidement et il est indispensable que nous participions à la réussite de nos clients dans cet environnement soumis à de grands changements. »

John May, président de la division énergie et services publics chez Hansen Technologies, déclare : « Ce nouvel accord avec Gasum nous rappelle une fois de plus le succès retentissant et continu de la solution Hansen Trade auprès de plusieurs acteurs majeurs du marché de l'énergie dans les pays nordiques, ainsi que son approche modulaire et polyvalente permettant à nos précieux clients de naviguer dans toute la complexité du marché. Hansen Trade permettra à Gasum d'automatiser ses opérations commerciales critiques avec une solution de trading cloud native moderne et robuste, dans un environnement en constante évolution et dans un contexte de transition accrue vers des sources d'énergie plus vertes. »

Déployé en tant que solution SaaS basée sur le cloud, Hansen Trade répond pleinement aux exigences de flexibilité et d'évolutivité du marché du commerce énergétique en pleine mutation.

Pour obtenir des informations complémentaires à propos de Hansen Technologies, veuillez consulter le site www.hansencx.com.

À propos de Hansen Technologies

Hansen Technologies (ASX: HSN) est un chef de file mondial des logiciels et services destinés aux secteurs de l’énergie, de l’eau et des communications. Le portefeuille de produits logiciels primés de Hansen a conquis plus de 600 clients dans plus de 80 pays, leur permettant de créer, de vendre et de fournir de nouveaux produits et services, de gérer et d’analyser leurs données clients et de contrôler les processus essentiels de gestion des revenus et d’assistance client.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.hansencx.com

À propos de Gasum

Gasum est une entreprise scandinave spécialisée dans les secteurs du gaz et de l’énergie. L’entreprise propose de l’énergie plus propre et des services énergétiques spécialisés aux clients industriels, aux centrales de cogénération, aux centrales électriques ainsi que des carburants plus propres pour les secteurs du transport routier et maritime. Gasum aide ses clients à réduire leur propre empreinte carbone, ainsi que celle de leurs clients. Avec ses partenaires, Gasum soutient le développement en faveur d’un avenir neutre en carbone sur terre comme en mer.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.gasum.com

