Air Liquide, Toyota et CaetanoBus s’allient pour accélérer le développement de la mobilité hydrogène en Europe

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Air Liquide (Paris:AI), CaetanoBus et Toyota Motor Europe ont signé un protocole d’accord afin de proposer des offres intégrées pour la mobilité hydrogène. Cela comprend le développement d’infrastructures et de flottes de véhicules visant à accélérer le déploiement de l’hydrogène, tant pour les véhicules légers que lourds. Ce partenariat reflète l’ambition commune des trois partenaires de contribuer à la décarbonation des transports et d’accélérer le développement d’écosystèmes hydrogène locaux pour de nombreux usages en matière de mobilité.

Faisant levier sur leurs expertises complémentaires, les trois entreprises seront à même d’agir sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’hydrogène pour la mobilité, depuis la production d’hydrogène bas carbone ou renouvelable, la distribution et les infrastructures de ravitaillement jusqu’au déploiement des différents segments de véhicules. Dans un premier temps, le partenariat se concentrera sur les bus, les véhicules utilitaires légers et les voitures, avec pour objectif de favoriser la dynamique de développement du segment des poids lourds.

En explorant les opportunités conjointes de coopération, ces trois acteurs majeurs de la mobilité hydrogène contribueront à l’émergence de nouveaux écosystèmes hydrogène dans toute l’Europe, étape indispensable pour enclencher la demande et stimuler l’accès à l’hydrogène pour d’autres segments de mobilité. Cela comprend les infrastructures et les stations de distribution, ainsi que les offres intégrées de véhicules (“leasing” et service) destinées à des clients tels que des compagnies de taxis, des opérateurs de flottes de véhicules, des autorités locales, etc. L’intégration de différents usages et projets au sein d’un même écosystème hydrogène, au sein duquel l'offre et la demande se rejoignent, permettra à l’ensemble des infrastructures de se développer. Cette initiative constitue une nouvelle étape vers la décarbonation, qui s’inscrit en ligne avec les priorités des gouvernements européens et la maturité des technologies hydrogène.

Matthieu Giard, Vice-Président, membre du Comité Exécutif d’Air Liquide, supervisant notamment les activités Hydrogène, a déclaré : “Solution clef pour réduire les émissions de CO2 du secteur des transports, l’hydrogène bas carbone jouera un rôle décisif dans la transition énergétique. Air Liquide est heureux de collaborer avec Toyota et CaetanoBus. De tels partenariats sont essentiels pour créer des écosystèmes efficaces qui permettront l’émergence de la mobilité hydrogène en Europe. Acteur engagé depuis plus de 50 ans sur toute la chaîne de valeur de l'hydrogène, Air Liquide y contribuera grâce à son expertise aussi bien dans la production d'hydrogène bas carbone que dans le développement des infrastructures liées à la mobilité hydrogène. Ce partenariat illustre l’engagement de l’industrie à lutter contre le réchauffement climatique et sa capacité à apporter des solutions concrètes pour y parvenir.”

Matt Harrison, Président et CEO de Toyota Motor Europe a souligné : « Nous nous réjouissons de l’opportunité de combiner nos forces pour le développement d’écosystèmes hydrogène. Le rôle de Toyota consiste à amener les usages hydrogène au cœur de ces écosystèmes. En collaborant avec nos partenaires, nous voulons accélérer et intensifier l’utilisation de l’hydrogène en tant que solution neutre en carbone pour la mobilité. Cela contribuera à réduire progressivement les coûts de production de l’hydrogène et des infrastructures, tout en perfectionnant les solutions pour de nombreux usages, dont la mobilité ».

Patrícia Vasconcelos, CEO de CaetanoBus a déclaré : “Nous sommes très heureux de collaborer avec Toyota et Air Liquide et d’avoir ainsi l’opportunité de renforcer le rôle des nouvelles formes d’énergie dans la poursuite d’un mode de vie durable. Conscients de la responsabilité du secteur des transports dans cette mission, en tant que constructeur d’autobus, nous nous fixons pour objectif de produire de nouveaux bus à hydrogène de manière continue, réduisant ainsi leur empreinte carbone dans les villes. La création d’un écosystème complet est déterminante : les transitions énergétiques ne seront efficaces qu’avec la mobilisation conjointe des entreprises, des pays et des pouvoirs publics.”

A propos d’Air Liquide

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 75 pays avec 66 400 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,8 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Agir au présent tout en préparant l’avenir est au cœur de la stratégie d’Air Liquide. Avec son plan stratégique ADVANCE à horizon 2025, Air Liquide se place sur la trajectoire d’une performance globale, alliant dimensions financière et extra financière. Positionné sur des marchés d’avenir, le Groupe bénéficie d’atouts puissants tels que son modèle économique alliant résilience et solidité, sa capacité d’innovation ou encore son expertise technologique. Le Groupe développe des solutions en faveur de la transition climatique et énergétique -avec notamment l’hydrogène - et agit pour le progrès dans les domaines de la santé, du numérique ou encore des hautes technologies.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à plus de 23 milliards d’euros en 2021. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, CAC 40 ESG, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.

A propos de Toyota Motor Europe

Toyota Motor Europe NV/SA (TME) supervise la commercialisation et la distribution des véhicules Toyota, GR (GAZOO Racing) et Lexus, ainsi que des pièces et accessoires de Toyota en Europe. Toyota emploie directement plus de 27 000 personnes et a investi plus de 10 milliards d’euros en Europe depuis 1990. Toyota compte neuf sites de production européens, situés au Portugal, Royaume-Uni, en France, Pologne, République tchèque, Turquie et Russie. Environ 16,5 millions de véhicules Toyota, GR et Lexus circulent aujourd’hui sur les routes européennes, avec la présence de 28 sociétés nationales de marketing et de vente et d’un réseau fort d’environ 2 800 points de vente dans 53 pays (UE, Royaume-Uni, pays de l’AELE, Russie, Israël, Turquie et autres pays d’Europe de l’Est). En 2021, TME a vendu 1 076 300 véhicules en Europe pour une part de marché de 6,4%. Pour plus d’informations, visitez Facts & Figures (toyota.eu) et www.toyota-europe.com.

Toyota a la conviction qu’avec la liberté de mouvement, tout devient possible. À travers cet objectif de « mobilité pour tous », Toyota vise à créer une mobilité plus sûre, plus connectée, inclusive et durable afin d’offrir du « bonheur pour tous ». En Europe, TME propose une gamme de services de mobilité avec la marque de mobilité KINTO lancée dans 14 pays et promeut activement l’utilisation de ses solutions de pile à combustible zéro émission auprès de partenaires industriels tout en apportant le support technique nécessaire. Contribuant aux Objectifs de développement durable des Nations Unies, Toyota s’efforce d’atteindre la neutralité carbone pour l’ensemble de ses activités à travers l’Europe. Leader historique de la réduction des émissions de CO2 en Europe, TME vise à réduire de 100% les émissions de CO2 de tous les nouveaux véhicules en Europe de l’Ouest d’ici 2035 et continuera d’offrir une gamme complète de modèles électrifiés aux clients de toute la région avec ses technologies hybrides auto-rechargeables, hybrides rechargeables, électriques à batterie et à pile à combustible. En matière de durabilité, Toyota s’engage à aller « au-delà de zéro » : Beyond Zero.

A propos de CaetanoBus

CaetanoBus, qui fait partie de Toyota Caetano Portugal et de Mitsui & Co, est le plus grand fabricant d'autobus et de châssis portugais. Son offre de véhicules destinées aux villes et aux aéroports traduit son expertise technique dans le développement de solutions de mobilité uniques et adaptées aux clients. CaetanoBus est également le fabricant de COBUS, le leader mondial du transport par bus pour les aéroports. CaetanoBus se concentre sur la mobilité électrique depuis 1980. Suivez-nous sur LinkedIn.