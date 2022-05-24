GCN與歐洲第一大出口港比利時安特衛普-布魯日港簽署合作協定

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--潔淨商業運輸和科技公司Giga Carbon Neutrality Inc.（簡稱“GCN”）與比利時安特衛普-布魯日港港務局舉行了策略性互惠合作簽約儀式。安特衛普-布魯日港是歐洲第一大出口港、車輛輸送量居首的港口和歐洲首屈一指的化工中心，由安特衛普-布魯日港港務局經營。

GCN將在比利時進行車輛和船舶自動化試行計畫，並鞏固該港口在全球供應鏈中的領先地位。安特衛普-布魯日港港務局將提供必要的支援和關係，以促進GCN全球業務的發展機會，協助GCN在歐洲發展。

該合作協定由安特衛普-布魯日港營運長Tom Hautekiet和GCN執行長Richard Martin簽署。

Giga Carbon Neutrality執行長Richard Martin評論道：

有了這項協議，GCN和安特衛普-布魯日港將率先邁向歐盟制定的碳減排目標。我們期待與該港口合作，並以我們的氫動力和電池電動車車隊協助港口營運。

安特衛普-布魯日港營運長Tom Hautekiet評論道：

作為歐洲最大的汽車樞紐，安特衛普-布魯日港熱烈歡迎GCN。此次合作將把安特衛普-布魯日港的汽車角色提升到更高的層級，並有助於實現我們的「清潔港口策略」目標。

關於Giga Carbon Neutrality (www.gigacarbonneutrality.com)

Giga Carbon Neutrality是潔淨能源行動運輸和科技公司，為工商業運輸公司運行可靠、無污染的車隊提供便利。GCN的產品組合包括電池電動和氫動力汽車和船舶，以及潔淨能源儲存、充電和燃料加注基礎設施支援。

Giga Carbon Neutrality, Inc是在加拿大卑詩省註冊成立的有限責任公司，註冊地址為：2270-8788 McKim Way, Richmond, BC. V6X 4E2, Canada。

關於比利時安特衛普-布魯日港港務局

合併後的港務局作為歐洲綠色能源樞紐，將繼續擴大二氧化碳回收、儲存和再利用等專案開發，以提高全球物流供應鏈的可靠性和永續性。安特衛普平臺的化學公司聚落和布魯日平臺的沿海位置將用於促進氫能工業的發展。安特衛普-布魯日港港務局將在邁向歐洲碳減排目標方面扮演重要角色。

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