GCN与欧洲第一大出口港比利时安特卫普-布鲁日港签署合作协议

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--清洁商业运输和技术公司Giga Carbon Neutrality Inc.（简称“GCN”）与比利时安特卫普-布鲁日港港务局举行了战略互惠合作签字仪式。安特卫普-布鲁日港是欧洲第一大出口港、车辆吞吐量居首的港口和欧洲领先的化工中心，由安特卫普-布鲁日港港务局经营。

GCN将在比利时开展车辆和船舶自动化试点项目，并巩固该港口在全球供应链中的领先地位。安特卫普-布鲁日港港务局将提供必要的支持和关系，促进GCN全球业务的发展机会，协助GCN在欧洲发展。

该合作协议由安特卫普-布鲁日港首席运营官Tom Hautekiet和GCN首席执行官Richard Martin签署。

Giga Carbon Neutrality首席执行官Richard Martin评论道：

有了这项协议，GCN和安特卫普-布鲁日港将率先实现欧盟制定的碳减排目标。我们期待着与该港口合作，并通过我们的氢动力和电池电动车车队协助港口运营。

安特卫普-布鲁日港首席运营官Tom Hautekiet评论道：

作为欧洲最大的汽车枢纽，安特卫普-布鲁日港热烈欢迎GCN。此次合作将把安特卫普-布鲁日港的汽车作用提升到一个更高的水平，并有助于实现我们的“清洁港口战略”目标。

关于Giga Carbon Neutrality (www.gigacarbonneutrality.com)

Giga Carbon Neutrality是一家清洁能源出行和技术公司，为工商业运输公司运营可靠、无污染的车队提供便利。GCN的产品组合包括电池电动和氢动力汽车和船舶，以及清洁能源储存、充电和燃料加注基础设施支持。

Giga Carbon Neutrality, Inc是一家在加拿大不列颠哥伦比亚省注册成立的有限责任公司，注册地址为：2270-8788 McKim Way, Richmond, BC. V6X 4E2, Canada。

关于比利时安特卫普-布鲁日港港务局

合并后的港务局作为欧洲绿色能源枢纽，将继续扩大二氧化碳回收、储存和再利用等项目开发，以提高全球物流供应链的可靠性和可持续性。安特卫普平台的化学公司集群和布鲁日平台的沿海位置将用于促进氢能行业的发展。安特卫普-布鲁日港港务局将在实现欧洲碳减排目标方面发挥重要作用。

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