GCN et le port d'Anvers-Bruges, première plateforme d'exportation en Europe, signent un contrat de coopération

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Giga Carbon Neutrality Inc. ("GCN"), la société de transformation et technologie commerciale propre, et l'autorité portuaire d'Anvers-Bruges, Belgique, l'exploitant du plus grand port d'exportation, le principal port de transfert de véhicules, et le premier hub chimique d'Europe, ont organisé une cérémonie à l'occasion de la signature d'un accord de coopération stratégique.

GCN réalisera des programmes pilotes d'automatisation des véhicules et des navires en Belgique, et consolidera la position du port en tant que chef de file de la chaîne d'approvisionnement mondiale. L'autorité portuaire d'Anvers-Bruges promouvra l'expansion de GCN en Europe en fournissant l'assistance et les relations nécessaires pour optimiser les opportunités de développement de l'activité mondiale de GCN.

L'accord de coopération a été signé par Tom Hautekiet, responsable opérationnel du port d'Anvers-Bruges, et Richard Martin, PDG de GCN.

Richard Martin, PDG de Giga Carbon Neutrality:

Avec cet accord, GCN et le port d'Anvers-Bruges sont en bonne voie pour atteindre les objectifs de réduction de carbone fixés par l'Union européenne. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler au côté de l'autorité portuaire et de l'accompagner dans ses opérations à l'aide de notre flotte de véhicules à hydrogène et électriques.

Tom Hautekiet, responsable opérationnel du port d'Anvers-Bruges:

En tant que plus grand carrefour automobile d'Europe, le port d'Anvers-Bruges est ravi d'accueillir GCN. La coopération permettra à l'activité automobile du port d'Anvers-Bruges d'atteindre de nouveaux sommets et de concrétiser son ambition stratégique de plateforme portuaire propre.

À propos de Giga Carbon Neutrality (www.gigacarbonneutrality.com)

Giga Carbon Neutrality est un fournisseur de mobilité et de technologie d'énergie propre qui facilite l'exploitation de flottes de véhicules non polluants et fiables pour les entreprises de transport industriel et commercial. Le portefeuille de GCN comprend des véhicules et des navires alimentés par des batteries électriques et à hydrogène, ainsi que des infrastructures de soutien en stockage, recharge et ravitaillement en énergie propre.

Giga Carbon Neutrality, Inc. est une société à responsabilité limitée constituée en Colombie-Britannique, au Canada, et domiciliée au 2270-8788 McKim Way, Richmond, BC. V6X 4E2, Canada.

À propos de l'autorité portuaire d'Anvers-Bruges, Belgique

En tant que carrefour européen de l'énergie verte, l'autorité portuaire combinée continuera de promouvoir le développement de projets, notamment pour la récupération, le stockage et la réutilisation de CO2 afin d'optimiser la fiabilité et la durabilité de la chaîne logistique mondiale. Le groupe d'entreprises chimiques de la plateforme d'Anvers et la localisation côtière de la plateforme de Bruges seront mis à contribution pour renforcer le développement de l'industrie de l'énergie à hydrogène. L'autorité portuaire d'Anvers-Bruges jouera un rôle important dans la concrétisation des objectifs de réduction du carbone en Europe.

