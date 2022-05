Deenova poursuit sa série de victoires en France avec deux nouveaux appels d'offres remportés à Hazebrouck et Mantes-La-Jolie

MILAN--(BUSINESS WIRE)--Deenova annonce aujourd’hui que son succès sur le marché français depuis deux ans se poursuit avec un nouvel appel d'offres RESAH remporté pour ses solutions mécatroniques D3 ACCED auprès du Centre Hospitalier d'Hazebrouck à côté de Dunkerque. Parallèlement, Deenova a le plaisir d’annoncer la vente supplémentaire de quatre armoires ASTUS à un client existant de Deenova, le Centre Hospitalier François Quesnay de Mantes-La-Jolie.

Loïc Bessin, directeur général de Deenova en France déclare : « Combiner de nouveaux contrats commerciaux remportés auprès de groupes hospitaliers de premier plan comme celui du RESAH avec le Centre Hospitalier d'Hazebrouck, tout en gagnant la confiance d'anciens clients de Deenova grâce à des ventes supplémentaires comme celles effectuées au Centre Hospitalier François Quesnay de Mantes-La-Jolie démontre sans aucun doute la maturité de Deenova France ainsi qu’un niveau élevé et constant de satisfaction envers nos solutions d'automatisation, parmi notre clientèle française existante. »

Christophe Jaffuel, directeur commercial de Deenova ajoute : « Je suis très heureux de continuer à être témoin depuis 2019 de la contribution annuelle significative apportée par les appels d’offres RESAH et de ce que cela représente pour Deenova en France. Ce dernier renouvelle ainsi son engagement précédent envers les solutions mécatroniques établies de Deenova pour le reconditionnement en dose unitaire des médicaments, comme la solution D3 ACCED. Je suis également impatient de poursuivre ce partenariat de premier plan avec le RESAH. »

Le Centre Hospitalier d'Hazebrouck est un établissement public de santé implanté sur le territoire de santé Lille Métropole et certifié par la Haute Autorité de Santé en 2019. Il assume les fonctions d’hôpital de proximité pour une population d’environ 124 000 habitants, avec une capacité de 94 lits d’hospitalisation complète MCO (médecine, chirurgie, gynécologie-obstétrique), un service d’accueil des urgences et un service d’hospitalisation à domicile. Il dispose également d’une structure d’hébergement pour personnes âgées (EHPAD) de 136 places, d’un CSAPA (centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie) et de 20 lits de soins de suite et de réadaptation. Les patients bénéficient de consultations et d’avis de spécialistes ainsi que d’un plateau technique de qualité disposant d’un service d’imagerie médicale, de 4 salles de blocs opératoires, de 3 salles de naissance, d’une pharmacie et d’une unité de stérilisation. 470 personnels médicaux et non médicaux sont par ailleurs à la disposition des patients.

Le Centre Hospitalier François Quesnay de Mantes-La-Jolie est un établissement public de santé inauguré en octobre 1997 qui regroupe l'ensemble des activités de MCO en court séjour (médecine, chirurgie, obstétrique) ainsi que les soins de suite et de réadaptation (SSR). Le centre hospitalier dispose de 612 lits en région parisienne, avec un budget de 125 millions d'euros et 175 docteurs.

Deenova est le chef de file incontesté des solutions mécatroniques (robotique et automatisation) pour la traçabilité en circuit fermé des médicaments et des dispositifs médicaux basés sur la RFID dans le secteur des soins de santé, à tout moment et en tout lieu. Les solutions uniques, brevetées et entièrement intégrées de Deenova ont contribué et contribueront encore plus à atténuer les pressions croissantes pesant sur les prestataires de soins de santé afin et dans le même temps, d’améliorer la sécurité des patients, de réduire les erreurs médicamenteuses, de minimiser le gaspillage et le détournement de substances contrôlées, de limiter les coûts, et de diminuer l'écart entre le volume de patients en augmentation et le personnel médical limité. Deenova garantit la simplification de tous les processus liés à la gestion des médicaments et des dispositifs médicaux implantables ou à usage unique, avec une économie de coûts attendue entre 15 % et 25 %. Veuillez consulter le site www.deenova.com pour de plus amples renseignements sur ses solutions innovantes.

