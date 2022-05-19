Azul宣佈在中國快速擴張——客戶、合作夥伴和員工數量倍增

加州桑尼維爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Azul今天宣佈，公司已在全中國快速擴張，公司在中國的客戶、合作夥伴和員工數量增加了一倍。越來越多的中國企業選擇Azul來改善銀行、證券交易、行動和電子商務應用程式的效能，並降低基礎設施和雲端成本，以及改善獲利能力。Azul的迅速發展態勢受益於市場對其Java執行元件(runtime)產品Azul Platform Prime和Azul Platform Core的需求不斷成長。

Azul大中華區董事總經理Stanley Zhang表示：「中國是Azul的策略性市場，我們在中國的持續投資正帶來快速的業務成長和龐大的客戶價值。Java處於資料中心內部和整個雲端的任務關鍵型業務應用程式的核心，Azul為中國的數十家客戶提供高效能且具有成本效益的Java執行元件。」

Azul Platform Prime——擁有效能密集型應用程式之企業的理想之選

Azul的高輸送量、低延遲Java執行元件Azul Platform Prime在現今的中國市場有著強勁需求。自2021年初以來，Azul在中國的客戶數量增加一倍，目前Azul的客戶包括十大證券公司中的三家，以及五大期貨公司之一。Azul Platform Prime幾乎適用於任何需要快速處理的用例——不僅能夠確保為購物者提供流暢的客戶體驗，還可用於執行利潤豐厚的證券交易、大數據平臺、企業搜尋，或者以快速、無縫的效能為優先考慮因素的行動應用程式。

品友互動共同創辦人兼首席技術官沈學華表示：「我們是中國首屈一指的人工智慧商業解決方案平臺，使用Java廣告伺服器為每天高達180億次的廣告交易提供服務。很高興使用Azul Platform Prime，該產品顯著改善了我們利用自有廣告服務基礎設施以符合嚴苛的服務等級協定(SLA)的能力。」

合作夥伴和員工數量倍增

Azul專注於透過廣泛的合作夥伴生態系統來擴大其在中國的影響力，其合作夥伴包括中國首屈一指的雲端服務和數位轉型解決方案提供商神州數碼集團。Azul還網羅可說中文並具有深厚Java經驗的人才來擴大其在中國的員工隊伍，以便協助客戶從科技投資中獲得最大價值。這一本土化團隊以一支技能嫺熟、分佈於世界各地、提供全天候技術支援服務的Azul支援團隊為後盾。Azul還提供產品培訓和遷移服務。

神州數碼軟體解決方案事業部總經理王煒表示：「Azul協助中國客戶節省成本、改善效能和創造獲利性成長，創造了巨大的價值。我們看到市場對高效能Java執行元件的需求，並能夠協助解決銀行、電子商務、行動應用程式和證券交易等關鍵垂直領域的問題。」

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關於Azul

Azul是唯一一家完全專注於Java的公司，為現代雲端科技企業提供Java平臺。Azul的產品已應用於數億台裝置。Azul深受數百萬Java開發人員以及全球各大知名企業的信任，為其應用程式賦予卓越的功能、效能、安全性和價值，進而幫助其獲得成功。Azul的客戶包括27家《財星》100大企業、5家《富比士》全球十大最具價值品牌企業、所有10家全球十大金融交易公司，以及Avaya、Bazaarvoice、BMW、瑞士信貸、德國電信、LG、萬事達卡、瑞穗銀行、Priceline、Salesforce、Software AG 和Workday等一流品牌。如欲瞭解更多資訊，請造訪azul.com並關注@azulsystems。

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