加州桑尼维尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Azul今天宣布，公司已在全中国范围内快速扩张，公司在中国的客户、合作伙伴和员工数量翻了一番。越来越多的中国企业选择Azul来改善银行、证券交易、移动和电子商务应用的性能，并降低基础设施和云成本，以及提高盈利能力。Azul的迅猛发展势头得益于市场对其Java运行环境(Java JDK runtime)产品Azul Platform Prime和Azul Platform Core不断增长的需求。

Azul大中华区董事总经理Stanley Zhang表示：“中国是Azul的战略市场，我们在中国的持续投资正在收获快速的业务增长和创造巨大的客户价值。Java处于数据中心内部和整个云端的关键业务应用的核心，Azul为中国的数十家客户提供高性能且经济高效的Java JDK/JVM运行环境。”

Azul Platform Prime——拥有集中低延迟高吞吐性能型应用之企业的理想之选

Azul的高吞吐量、低延迟Java运行环境Azul Platform Prime JDK在当下的中国市场有着强劲需求。自2021年初以来，Azul在中国的客户数量翻了一番，目前Azul的客户包括前十大证券公司中的三家，以及一家排名前五的期货公司。Azul Platform Prime几乎适用于任何需要高速性能处理的应用场景——不仅能够确保为购物者提供流畅的客户体验，还可用于执行利润丰厚的证券交易、大数据平台、企业搜索，或者以快速、无缝的性能为优先考虑因素的移动应用。

品友互动联合创始人兼首席技术官沈学华表示：“作为中国领先的人工智能商业解决方案平台，我们使用基于Java的广告服务器每天为高达180亿次的广告交易提供服务。很高兴使用Azul Platform Prime，该产品显著提高了我们利用自身广告服务基础设施满足严苛的服务等级协议(SLA)的能力。”

合作伙伴和员工数量翻倍

Azul专注于通过广泛的合作伙伴生态系统扩大其在中国的影响力，其合作伙伴包括中国领先的云服务和数字化转型解决方案提供商神州数码集团。Azul还通过招募可用中文对话并具有深厚Java经验的人才来扩大其在中国的员工队伍，以便帮助客户从技术投资中获得最大价值。这一本地化团队以一支技能娴熟、分布于世界各地、提供全天候技术支持服务的Azul顶级支持团队为后盾。Azul还提供产品培训和迁移服务。

神州数码软件解决方案事业部总经理王炜表示：“Azul通过帮助中国客户实现成本节约、性能提升和盈利增长，创造了巨大的价值。我们看到了市场对高性能Java JDK运行环境的需求，并能够帮助解决银行、电子商务、移动应用和证券交易等关键垂直行业的问题。”

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关于Azul

Azul是唯一一家完全专注于Java的公司，面向现代云技术企业提供Java平台。Azul的产品已应用于数亿台设备。Azul深受数百万Java开发人员以及全球各大知名企业的信任，为其应用赋予卓越的功能、性能、安全性和价值，进而帮助其获得成功。Azul的客户包括27家《财富》100强企业、5家《福布斯》全球最具价值品牌十强企业、所有10家全球十大金融交易公司，以及Avaya、Bazaarvoice、宝马、瑞士信贷、德国电信、LG、万事达卡、瑞穗银行、Priceline、Salesforce、Software AG 和Workday等领先品牌。如需了解更多信息，请访问azul.com并关注@azulsystems。

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