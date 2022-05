Orano NPS signe un contrat avec EDF Cyclife pour le transport de 16 générateurs de vapeur.

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Orano NPS, filiale d’Orano, a récemment signé un contrat de longue durée avec Cyclife, l’entité d’EDF en charge du démantèlement et de la gestion des déchets nucléaires, pour le transport de seize générateurs de vapeur (GV) usés.

Les gros composants métalliques seront transportés de leur site d'exploitation en Allemagne vers la Suède pour être traités sur le site industriel d’EDF Cyclife. Les prestations couvrent la préparation, la réalisation et la coordination d’un transport multimodal - routier, fluvial et maritime - exceptionnel du fait des dimensions et masses des GV (environ 300 tonnes, 19 mètres de long et 5 mètres de diamètre) et de type « Rip & Ship », c’est-à-dire combinant l’extraction des GV et leur transport.

Grâce à son expertise éprouvée et à ses moyens renforcés, notamment avec les acquisitions récentes de l’entité STSI et d’Orano NCS GmbH, Orano NPS dispose de toutes les compétences pour conduire ce type de transport.

Thibault Louvet, Directeur Stratégie, Vente et Opérations d’Orano NPS a déclaré « Nous sommes heureux de la confiance que nous témoigne EDF Cyclife. Orano NPS confirme par ce contrat son engagement fort pour accompagner son client en lui proposant des solutions complètes de transport de déchets nucléaires au niveau international, combinant expertise et approche logistique optimale. »

À propos d’Orano

Opérateur international reconnu dans le domaine des matières nucléaires, Orano apporte des solutions aux défis actuels et futurs, dans l’énergie et la santé.

Son expertise ainsi que sa maîtrise des technologies de pointe permettent à Orano de proposer à ses clients des produits et services à forte valeur ajoutée sur l’ensemble du cycle du combustible.

Grâce à leurs compétences, leur exigence en matière de sûreté et de sécurité et leur recherche constante d’innovation, l’ensemble des 17 000 collaborateurs du groupe s'engage pour développer des savoir-faire de transformation et de maîtrise des matières nucléaires, pour le climat, pour la santé et pour un monde économe en ressources, aujourd’hui et demain.

À propos d’Orano NPS

Avec plus de 60 ans d’expérience, Orano NPS, filiale du groupe Orano, fournit des solutions logistiques globales pour ses clients dans le monde entier, depuis la conception des emballages, leur agrément, leur fabrication, jusqu’au transport des matières nucléaires. Orano NPS opère plus de 6000 transports dans le monde en satisfaisant aux plus hautes exigences de sûreté françaises et internationales.