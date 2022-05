Gestion mondiale d’actifs CI renforce son éventail technologique au côté de CapIntel

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--CapIntel, un chef de file des technologies financières qui optimise l'efficience des tâches quotidiennes et de l'analyse des fonds pour les conseillers financiers, annonce la signature d'un nouvel accord d'utilisation avec Gestion mondiale d’actifs CI ("GMA CI"), une des plus grandes sociétés de gestion de placements au Canada. Cette entente témoigne de l'engagement de GMA CI en faveur de l'innovation, ainsi que de ses efforts permanents pour répondre aux besoins et attentes en pleine évolution du secteur de la gestion patrimoniale.

GMA CI propose une gamme complète de solutions de placements, dont des fonds communs, des fonds négociés en bourse, des fonds distincts, des placements alternatifs, et collabore avec des conseillers financiers pour répondre aux attentes d'environ 1,4 million d'investisseurs au Canada. La plateforme de CapIntel renforcera la capacité des investisseurs généralistes de GMA CI à continuer à fournir des options d'exception et un service supérieur aux conseillers et à leurs clients.

"Un élément clé de notre stratégie consiste à intégrer la technologie dans tout ce que nous entreprenons, dans l'optique d'optimiser l'assistance et le service que nous fournissons à nos clients conseillers et d'accroître l'efficience", déclare Roy Ratnavel, vice-président exécutif et chef de la distribution chez GMA CI. "La solution de CapIntel permet aux équipes de vente de fournir un soutien personnalisé et à valeur ajoutée à l'activité des conseillers par l'entremise d'un processus rationalisé. Elle s'avère tout particulièrement utile pour aider les conseillers à s'adapter aux nouvelles exigences de connaissance des produits visées par les réformes axées sur le client."

Grâce à la technologie propriétaire de CapIntel, l'équipe d'investisseurs généralistes de GMA CI bénéficiera d'une efficience accrue en s'appuyant sur des comparatifs de fonds et des outils d'analyse afin d'élaborer des propositions personnalisées et de présenter des recommandations claires aux clients actuels et potentiels.

"Depuis notre première rencontre en 2019, nous admirons GMA CI pour sa volonté indéfectible à s'améliorer et pour son leadership dans l'utilisation des technologies afin de promouvoir ses processus de ventes et de marketing", déclare James Rockwood, PDG de CapIntel. "Comme GMA CI est une des plus grandes sociétés de gestion de placements du Canada, cet accord représente non seulement un cap majeur pour CapIntel, mais est aussi l'illustration parfaite de l'importance des relations pérennes avec nos pairs."

Gestion mondiale d’actifs CI rejoint l'imposant panel CapIntel de sociétés de gestion technologique du patrimoine en Amérique du Nord, comme IG Gestion de patrimoine, Canada Vie, Assurance vie Équitable et Gryphin Advantage, démontrant ainsi la nécessité croissante pour le secteur de la gestion patrimoniale de rechercher et adopter des solutions numériques.

À propos de CapIntel

CapIntel est une entreprise de technologie financière basée à Toronto qui ouvre la voie au développement d'applications web intuitives pour les professionnels de la finance. CapIntel s'est donné pour mission de promouvoir les finances personnelles, et une partie importante de cette mission consiste à investir pour augmenter le patrimoine. La plateforme de CapIntel aide les conseillers financiers à offrir un service optimisé à leurs clients afin qu'ils puissent avoir une meilleure compréhension de leurs investissements et se sentent à l'aise en sachant que leur avenir est assuré. Avec plus de 10 000 conseillers et trois des cinq plus grandes banques du Canada sur sa plateforme, CapIntel révolutionne l'expérience conseiller-client.

À propos de Gestion mondiale d’actifs CI

Gestion mondiale d’actifs CI est l'une des plus grandes sociétés de gestion de placements au Canada, qui offre une gamme étendue de produits et de services de placement. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.ci.com. Gestion mondiale d’actifs CI est une filiale de CI Financial Corp. (TSX: CIX, NYSE: CIXX), une société intégrée de gestion d'actifs et de patrimoine à l'échelle mondiale, dont l'actif total s'élevait à environ 369,8 milliards de dollars au 31 mars 2022.

