TYLin與GPO Group締結策略性聯盟

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--GPO Group及其營運公司Sam Schwartz將與全球基礎設施(GI)支柱領域的一流品牌TYLin正式結盟，此舉是達爾集團(Dar Group)加強其GI支柱中各公司之間連結和合作之全球行動的一部分。

GPO Group和Sam Schwartz已在其名稱上添加TYLin統一尾碼。GPO即日起將更名為GPO, A TYLin Company。同樣，Sam Schwartz也將更名為Sam Schwartz, A TYLin Company。

添加統一尾碼是將達爾集團GI支柱旗下公司統一在TYLin品牌之下的全球策略性措施的一部分，以便相關公司能夠更有效地取得集團龐大的全球資源，並促進各公司員工之間加強合作。這兩家公司與TYLin結盟，尤其是在鐵路和交通部門方面，表示歐洲和美洲的交通和行動運輸業界領導者GPO和Sam Schwartz，將擴大它們在實體和數位行動運輸網路的各個方面提供創新思維和實際實施的能力。

TYLin總裁兼執行長Matthew Cummings表示：「GPO和Sam Schwartz與TYLin的策略性結盟，有助於我們根據來自全球各地的真實見解提供創新解決方案。這種結盟最終將幫助我們達成開發更智慧城市並連接社區的共同目標。」

GPO Group總裁兼執行長Xavier Montobbio表示：「與TYLin品牌結盟可補強和擴大我們在歐洲和美洲的影響力及技術專長，有助於我們更有效地連結人員、地點和想法，以因應客戶在全球各地不斷演變的需求。GPO和Sam Schwartz公司名稱添加統一尾碼體現了我們加強合作和連結的努力。」

今年稍早，TYLin啟動了品牌策略，以統一其全球營運。統一品牌將客戶與TYLin的多專業全球工程資源更有效地連結起來，以在航空、橋樑、建築、港口+海運、鐵路+運輸、道路+高速公路以及水務部門的區域和地方層面，以創新解決方案解決基礎設施挑戰。

關於達爾集團

達爾集團是私營國際專業服務公司網路組織，在100多個國家開設了297個辦事處，擁有17,670餘名員工。達爾集團致力於促進全球社區永續發展的設施、裝置和結構的規劃、設計、工程和專案管理。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.dargroup.com。

關於TYLin

TYLin成立於1954年，是在全球廣受認可的全方位服務型基礎設施顧問公司，致力為全球基礎設施市場提供具有成本效益的創新施工設計。公司在美洲、亞洲和歐洲開設了65個辦事處，擁有3,200名員工，為規模和複雜程度各異的專案提供支援。TYLin隸屬於全球性私有專業服務集團Dar Group，是該集團業界領先的全球基礎設施公司家族中的一員。如欲瞭解有關該公司的更多資訊，請造訪www.tylin.com。

關於GPO Group

GPO Group成立於1985年，是專門從事行動運輸、鐵路諮詢和工程的全球性集團，為交通運輸業提供規劃、設計、施工和營運服務。2017年，GPO Group與達爾集團建立策略性合作夥伴關係，從而使我們與國際一流的專業網路互聯。Sam Schwartz自2015年以來一直是GPO Group的一部分。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.gpogroup.com。

關於Sam Schwartz

自1995年以來，Sam Schwartz一直是知名的交通工程、規劃和顧問公司，結合技術專長與創新方法來解決業界最具挑戰性的問題。公司總部位於紐約，擁有跨領域專業團隊，包括交通和環境規劃；運輸；土木工程；以及社區參與等。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.samschwartz.com。

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