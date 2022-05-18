TYLin与GPO Group缔结战略联盟

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--GPO Group及其运营公司Sam Schwartz将与全球基础设施(GI)支柱领域的领先品牌TYLin正式结盟，此举是达尔集团(Dar Group)加强其GI支柱中各公司之间联系和协作的全球努力的一部分。

GPO Group和Sam Schwartz已在其名称上添加TYLin统一后缀。GPO即日起将更名为GPO, A TYLin Company。同样，Sam Schwartz也将更名为Sam Schwartz, A TYLin Company。

添加统一后缀是将达尔集团GI支柱旗下公司统一纳入TYLin品牌的全球战略举措的一部分，以便相关公司能够更有效地获取集团庞大的全球资源，并促进各公司员工之间更好的合作。将这两家公司与TYLin结盟，尤其是在铁路和交通部门方面，意味着GPO和Sam Schwartz分别作为欧洲和美洲的交通和移动出行行业领导者，将扩大其在物理和数字移动出行网络的各个方面提供创新思维和实际实施的能力。

TYLin总裁兼首席执行官Matthew Cummings表示：“GPO和Sam Schwartz通过与TYLin进行战略结盟，有助于我们根据来自全球各地的真实见解提供创新解决方案。这种结盟最终将帮助我们实现开发更智能城市并连接社区的共同目标。”

GPO Group总裁兼首席执行官Xavier Montobbio表示：“与TYLin品牌结盟补充和扩大了我们在欧洲和美洲的影响力及技术专长，有助于我们更有效关联人员、地点和想法，以满足客户在全球各地不断发展的需求。GPO和Sam Schwartz公司名称添加统一后缀体现了我们增强合作和联系的努力。”

今年早些时候，TYLin启动了一项品牌战略，以统一其全球运营。统一品牌将客户与TYLin的多学科全球工程资源更有效地联系起来，以在航空、桥梁、建筑、港口+海运、铁路+运输、道路+高速公路以及水务部门的区域和地方层面通过创新解决方案解决基础设施挑战。

关于达尔集团

达尔集团是一家私营国际专业服务公司网络组织，在100多个国家开设了297个办事处，拥有17,670余名员工。达尔集团致力于促进全球社区可持续发展的设施、装置和结构的规划、设计、工程和项目管理。如需了解更多信息，请访问www.dargroup.com。

关于TYLin

TYLin成立于1954年，是一家在全球广受认可的全方位服务型基础设施咨询公司，致力为全球基础设施市场提供具有成本效益的创新施工设计。公司在美洲、亚洲和欧洲开设了65个办事处，拥有3,200名员工，为规模和复杂程度各异的项目提供支持。TYLin隶属于全球性私有专业服务集团Dar Group，是该集团行业领先的全球基础设施公司家族中的一员。如需了解有关该公司的更多信息，请访问www.tylin.com。

关于GPO Group

GPO Group成立于1985年，是一家专门从事交通、铁路咨询和工程的全球性集团，为交通运输行业提供规划、设计、施工和运营服务。2017年，GPO Group与达尔集团建立了战略合作伙伴关系，从而将我们与国际一流的专业网络联系起来。Sam Schwartz自2015年以来一直是GPO Group的一部分。如需了解更多信息，请访问www.gpogroup.com。

关于Sam Schwartz

自1995年以来，Sam Schwartz作为一家知名的交通工程、规划和咨询公司，始终致力于通过结合技术专长与创新方法来解决行业最具挑战性的问题。公司总部位于纽约，拥有跨学科的专业团队，包括交通和环境规划；运输土木工程；以及社区参与等。如需了解更多信息，请访问www.samschwartz.com。

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