Xlear與Dr. Ferrer BioPharma合作，向用戶提供更佳鼻腔衛生體驗

猶他州亞美利加福克--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Xlear今天宣布與Dr. Ferrer BioPharma (DFBP)建立新的夥伴關係，這將使Xlear鼻腔噴霧劑成為首款部署GentleMist噴嘴的鼻腔衛生工具。研究顯示，這種新一代鼻腔噴霧劑技術的化合物彌散和覆蓋更優、用戶體驗更佳。

鼻腔清洗相關研究發現，鼻部和鼻腔灌洗是改善健康、獲得良好感受的重要工具。大量臨床和實驗室研究顯示，鼻腔衛生是抵抗鼻炎及各類細菌和病毒感染的重要輔助手段。

歐洲醫學會新發表的研究發現，GentleMist噴嘴可將鼻腔噴霧劑更均勻、更徹底地彌散到鼻部和鼻腔中。該研究還發現，與典型的噴鼻技術相比，該新款噴嘴更溫和、可顯著提升用戶體驗。該研究的全文網址：旨在增強治療穿透性、由電腦引導的鼻腔內噴霧方案的患者體驗評估：對有效治療新冠病毒感染、鼻炎和鼻竇炎的意義 | 醫學研究檔案(esmed.org)

傳統上，鼻腔噴霧劑僅有一種標準模式，即噴霧劑沿著噴霧方向直接向上射入氣道。這款新型噴嘴則非常溫和，噴霧以渦流/漩渦模式噴灑。對Xlear及其用戶而言，這一點非常重要且有益，能夠讓Xlear的合劑（鹽水、木糖醇和葡萄柚籽萃取物）更有效、更完整地施用於鼻部和鼻腔。

Xlear執行長Nate Jones表示：「二十多年來，數百萬人一直在使用我們的鼻腔噴霧劑並從中受惠，我們非常高興能向他們提供這項新技術，改善他們的用戶體驗。我們意識到，如果用戶每天早晚清洗鼻腔，即使是最輕微的不適、刺激或受傷，我們也不會強求他們為了療效而清洗鼻腔。如果我們每次洗手或刷牙時都會受傷，我們同樣不會強求這麼做。就像洗手、洗澡和刷牙一樣，清洗鼻腔是讓我們保持清潔和健康並且全天呼吸更順暢的一層額外保護。」

Xlear的產品並非用於診斷、治療、治癒或預防任何疾病。

關於Xlear

Xlear, Inc.成立於2000年，被公認為天然主動型木糖醇保健產品的領先製造商。Xlear致力於向消費者提供最佳產品，同時努力幫助醫療和牙科專業人員以及他們的患者瞭解使用木糖醇代替糖如何幫助人們生活得更健康、更幸福。Xlear得到醫生、衛生學者和科學家團體的支持，他們透過持續的臨床研究來宣導木糖醇的使用和益處。Xlear, Inc.的產品包括：屢獲殊榮的專利生理食鹽水和木糖醇鼻腔溶液Xlear鼻腔噴霧劑(Xlear Nasal Spray)；Spry牙科防病系統(Spry Dental Defense System)中包含的全系列口腔保健產品；用作烹飪、烘焙和日常消費代糖的木糖醇和赤蘚糖醇甜味劑Lite&Sweet。如需瞭解更多資訊，請造訪www.xlear.com。

關於Dr. Ferrer BioPharma

Dr. Ferrer BioPharma是治療咳嗽、感冒、流感和過敏的鼻內給藥的領先創新者。Dr. Ferrer BioPharma採用先進的奈米粒子技術，將優質、循證、以消費者為中心、醫生發明的產品推向市場。其使命是向市場提供綜合了新理念及經過驗證的概念的循證治療藥物，為患者提供幫助和服務。從分子藥物到推出有效療法來治療所服務的人群，Dr. Ferrer Biopharma正在設計頂級的鼻內治療藥物來幫助人們呼吸更順暢。如需瞭解更多資訊，請造訪www.drferrerbiopharma.com。

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