Xlear与Dr. Ferrer BioPharma合作，向用户提供更佳鼻腔卫生体验

犹他州亚美利加福克--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Xlear今天宣布与Dr. Ferrer BioPharma (DFBP)建立新的伙伴关系，这将使Xlear鼻腔喷雾剂成为首款部署GentleMist喷嘴的鼻腔卫生工具。研究显示，这种新一代鼻腔喷雾剂技术的化合物弥散和覆盖更优、用户体验更佳。

鼻腔清洗相关研究发现，鼻部和鼻腔灌洗是改善健康、获得良好感受的重要工具。大量临床和实验室研究显示，鼻腔卫生是抗击鼻炎及各类细菌和病毒感染的重要辅助手段。

欧洲医学会新发表的研究发现，GentleMist喷嘴可将鼻腔喷雾剂更均匀、更彻底地弥散到鼻部和鼻腔中。该研究还发现，与典型的喷鼻技术相比，该新款喷嘴更温和、可显著提升用户体验。该研究的全文地址：旨在增强治疗穿透性、由计算机引导的鼻腔内喷雾方案的患者体验评估：对有效治疗新冠病毒感染、鼻炎和鼻窦炎的意义 | 医学研究档案(esmed.org)

传统上，鼻腔喷雾剂仅有一种标准模式，即喷雾剂沿着喷雾方向直接向上射入气道。这款新型喷嘴则非常温和，喷雾以涡流/漩涡模式喷洒。对Xlear及其用户而言，这一点非常重要且有益，能够让Xlear的合剂（盐水、木糖醇和葡萄柚籽提取物）更有效、更完整地施用于鼻部和鼻腔。

Xlear首席执行官Nate Jones表示：“二十多年来，数百万人一直在使用我们的鼻腔喷雾剂并从中受益，我们非常高兴能向他们提供这项新技术，改善他们的用户体验。我们意识到，如果用户每天早晚清洗鼻腔，即使是最轻微的不适、刺激或受伤，我们也不会强求他们为了疗效而清洗鼻腔。如果我们每次洗手或刷牙时都会受伤，我们同样不会强求这么做。就像洗手、洗澡和刷牙一样，清洗鼻腔是让我们保持清洁和健康并且全天呼吸更顺畅的一层额外保护。”

Xlear的产品并非用于诊断、治疗、治愈或预防任何疾病。

关于Xlear

Xlear, Inc.成立于2000年，被公认为天然主动型木糖醇保健产品的领先制造商。Xlear致力于向消费者提供至优产品，同时努力帮助医疗和牙科专业人员以及他们的患者了解使用木糖醇代替糖如何帮助人们生活得更健康、更幸福。Xlear得到医生、卫生学者和科学家团体的支持，他们通过持续的临床研究来倡导木糖醇的使用和益处。Xlear, Inc.的产品包括：屡获殊荣的专利生理盐水和木糖醇鼻腔溶液Xlear鼻腔喷雾剂(Xlear Nasal Spray)；Spry牙科防病系统(Spry Dental Defense System)中包含的全系列口腔保健产品；用作烹饪、烘焙和日常消费代糖的木糖醇和赤藓糖醇甜味剂Lite&Sweet。如需了解更多信息，请访问www.xlear.com。

关于Dr. Ferrer BioPharma

Dr. Ferrer BioPharma是治疗咳嗽、感冒、流感和过敏的鼻内给药的领先创新者。Dr. Ferrer BioPharma采用先进的纳米粒子技术，将优质、循证、以消费者为中心、医生发明的产品推向市场。其使命是向市场提供综合了新理念及经过验证的概念的循证治疗药物，为患者提供帮助和服务。从分子药物到推出有效疗法来治疗所服务的人群，Dr. Ferrer Biopharma正在设计顶级的鼻内治疗药物来帮助人们呼吸更顺畅。如需了解更多信息，请访问www.drferrerbiopharma.com。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。