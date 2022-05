Xlear se une à Dr. Ferrer BioPharma para oferecer melhor experiência de usuário para higiene nasal

AMERICAN FORK, Utah--(BUSINESS WIRE)--A Xlear anunciou hoje uma nova parceria com a Dr. Ferrer BioPharma (DFBP) que tornará o spray nasal Xlear a primeira ferramenta de higiene nasal a implementar o difusor GentleMist, a próxima geração em tecnologia de spray nasal que, conforme demonstrado por pesquisa, melhora a dispersão de compostos, a cobertura e a experiência do usuário.

Estudos sobre limpeza nasal já identificaram que lavar o nariz e a cavidade nasal é uma importante prática para melhorar a saúde e o bem-estar. Diversos estudos clínicos e laboratoriais descobriram que a higiene nasal é um complemento importante para o combate de rhinositus e diversas infecções bacterianas e virais.

Uma nova pesquisa publicada pela Sociedade Europeia de Medicina identificou que o difusor GentleMist obteve dispersão mais uniforme e completa de sprays nasais no nariz e na cavidade nasal. O estudo descobriu também que o novo difusor era mais suave e melhorava consideravelmente a experiência do usuário em comparação com tecnologias de spray nasal convencionais. Leia o estudo completo clicando aqui: Evaluation of Patient Experience for a Computationally-Guided Intranasal Spray Protocol to Augment Therapeutic Penetration: Implications for Effective Treatments for COVID-19, Rhinitis, and Sinusitis | Medical Research Archives (esmed.org)

Sprays nasais adotam tradicionalmente um padrão convencional onde o spray é aplicado diretamente nas vias aéreas na direção em que são borrifados. O novo difusor é muito suave, e o spray é aplicado em um padrão vórtice/redemoinho. Isso é extremamente importante e benéfico para a Xlear e seus clientes, pois permite que o composto do Xlear (solução salina, xilitol e extrato de sementes de toranja) seja aplicado com muito mais eficiência e completamente no nariz e na cavidade nasal.

“Milhões de pessoas usam e se beneficiam com nosso spray nasal há mais de 20 anos, e estamos muito entusiasmados por disponibilizar essa nova tecnologia para que elas tenham uma experiência ainda melhor. Percebemos que se lavar o nariz todas as manhãs e noites for algo desconfortável, irritante ou que machuque ainda que levemente, as pessoas não adotarão essa prática com a frequência necessária para obterem um efeito eficaz. Se nos machucássemos a cada vez que lavássemos as mãos ou escovássemos os dentes, também não adotaríamos essas práticas de higiene com a frequência suficiente. Assim como lavar as mãos, tomar banho ou escovar os dentes, lavar o nariz gera uma camada extra de proteção para nos manter limpos e saudáveis, além de respirar melhor o dia todo”, afirmou Nate Jones, diretor executivo da Xlear.

A Xlear não busca diagnosticar, tratar, curar ou prevenir nenhuma doença.

Sobre a Xlear

Fundada em 2000, a Xlear, Inc. é reconhecida como a maior fabricante de produtos de assistência à saúde naturais e proativos com xilitol. A Xlear tem o compromisso de oferecer aos clientes os produtos da mais alta qualidade e de se esforçar para instruir profissionais médicos e odontológicos, bem como seus pacientes, sobre como o uso do xilitol em lugar de açúcar pode proporcionar uma vida muito mais saudável e feliz. A Xlear é respaldada por uma equipe de médicos, higienistas e cientistas que defendem o uso e os benefícios do xilitol por meio de pesquisas médicas contínuas. A Xlear, Inc. oferece o spray nasal Xlear, uma premiada solução nasal salina e com xilitol patenteada; uma linha completa de produtos de saúde bucal oferecidos sob o sistema de defesa dental Spry; e o Lite&Sweet, um adoçante à base de xilitol e eritritol utilizado como substituto do açúcar na culinária, panificação e consumo geral. Saiba mais em www.xlear.com.

Sobre a Dr. Ferrer BioPharma

A Dr. Ferrer BioPharma é a maior inovadora em medicamentos intranasais para tratar tosse, gripe, resfriado e alergias. A Dr. Ferrer BioPharma utiliza avançada tecnologia de nanopartículas para oferecer produtos de alta qualidade, fundamentados em evidências, orientados ao consumidor e inventados por médicos. Sua missão é fornecer ao mercado terapias fundamentadas em evidências que combinam novas ideias com conceitos comprovados para ajudar as pessoas. Desde moléculas até a oferta de terapias eficazes para tratar as populações às quais servimos, a Dr. Ferrer BioPharma desenvolve os melhores tratamentos intranasais para ajudar as pessoas a respirarem melhor. Saiba mais em www.drferrerbiopharma.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.