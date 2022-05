Sofinnova Partners e Apollo formano una partnership strategica per le scienze della vita

NEW YORK & PARIGI--(BUSINESS WIRE)--Apollo (NYSE: APO) e Sofinnova Partners ("Sofinnova"), una delle principali società europee di venture capital nel settore delle scienze della vita con sedi a Parigi, Londra e Milano, hanno annunciato oggi una partnership strategica e finanziaria di lungo termine. In base all'accordo, Apollo acquisirà una partecipazione di minoranza e conferirà fino a 1 miliardo di euro di capitale gestito nei fondi di investimento di Sofinnova. Questa partnership strategica accelererà significativamente la crescita di Sofinnova. Per Apollo, l'investimento aumenterà significativamente la sua presenza nelle scienze della vita e contribuirà ad ampliare il suo ecosistema di partner che portano conoscenze e network specializzati sulla sua piattaforma integrata.

Insieme, Sofinnova e Apollo offriranno agli imprenditori un’ampliata gamma di soluzioni di capitale per aiutare a portare sul mercato nuove soluzioni terapeutiche basate sulle biotecnologie. L'impegno a investire fino a 1 miliardo di euro nei portafogli Sofinnova, comprese le strategie future che le due aziende potrebbero sviluppare insieme, sosterrà le aziende all'avanguardia nell'innovazione delle scienze della vita. Sofinnova avrà anche accesso alla piattaforma di investimento globale di Apollo che include credito, azioni, immobili e altre classi di attività, nonché al suo vasto network e alla sua esperienza sui mercati dei capitali. Sofinnova continuerà ad operare dalla sua sede di Parigi come società indipendente.

Sofinnova entrerà nell'ecosistema dei gestori di investimento di Apollo che sono focalizzati su deep tech, fintech, asset digitali e altre categorie specializzate e ad elevata crescita in cui il gestore non ha un'impronta storica. Mettendo insieme l’ampia piattaforma Apollo e i migliori partner, Apollo mantiene un approccio disciplinato all’investimento, sfruttando al contempo nuove competenze nel settore attraverso le sue attività azionarie, ibride e di rendimento, incluso lo sviluppo di nuovi prodotti.

Antoine Papiernik, Presidente e Managing Partner di Sofinnova Partners, ha commentato: “ Questa partnership strategica consentirà a Sofinnova di dare un forte impulso di crescita in ciò che sa fare meglio: supportare l'innovazione e costruire aziende attraverso relazioni a lungo termine con imprenditori visionari. Siamo pronti ad accelerare la nostra strategia, consolidare la nostra posizione di attore globale e migliorare la nostra offerta di prodotti ai nostri investitori, ponendo le basi per nuovi livelli di crescita ed espansione".

Papiernik ha anche osservato che le società del portafoglio Sofinnova e l'intero ecosistema delle scienze della vita trarranno vantaggio dal maggiore apporto di capitali, dalla profonda competenza e dalla più ampia impronta internazionale che questa partnership consentirà. " Siamo impazienti di cominciare a lavorare con Apollo per costruire la prossima generazione di startup rivoluzionarie, e al tempo stesso influenzare positivamente il futuro attraverso investimenti nella sanità e nella sostenibilità", ha detto.

Scott Kleinman, co-presidente di Apollo, ha dichiarato: " L'industria delle scienze della vita continua a crescere e a innovare, creando opportunità significative per finanziare e far progredire nuove terapie e tecnologie alla ricerca dei migliori risultati per la salute. Oggi Apollo e le sue affiliate gestiscono oltre 5 miliardi di dollari nei settori sanitario e delle scienze della vita e consideriamo questo spazio come un'area di crescita significativa per l'azienda. Scegliamo Sofinnova come partner, per le loro conoscenze specializzate e il loro vasto network settoriale che espande la nostra piattaforma di investimento. Mettiamo insieme i nostri punti di forza e le nostre culture complementari per formare una relazione a lungo termine, reciprocamente vantaggiosa.

La transazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, inclusa l’autorizzazione dell’Autorità regolatoria dei mercati finanziari francesi (AMF) e dovrebbe concludersi nella seconda metà del 2022. All’atto della chiusura del contratto, Neil Mehta, Partner e Global Head of Strategy di Apollo, entrerà nel Consiglio di amministrazione di Sofinnova.

Triago ha agito come consulente strategico e Dechert LLP come consulente legale di Sofinnova. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP e Gide Loyrette Nouel sono stati i consulenti legali di Apollo e Guggenheim Partners il consulente finanziario.

A proposito di Sofinnova Partners

Sofinnova Partners è una società leader europea di venture capital specializzata nel settore delle scienze della vita, con sedi a Parigi, Londra e Milano. La società riunisce un team di professionisti da tutto il mondo con comprovata competenza medica, scientifica e nello sviluppo del business. Sofinnova Partners è un company builder con capacità e competenze di investimento in tutte le fasi di sviluppo delle aziende biotech da quelle precoci a quelle piu' avanzate. La società collabora attivamente con imprenditori e investitori leader nello sviluppo di innovazioni e di trasformazione che hanno il potenziale di influire positivamente sul futuro collettivo.

Fondata nel 1972, Sofinnova Partners è una società di capitale di rischio profondamente radicata in Europa, con 50 anni di esperienza, che sostiene più di 500 compagnie e crea leader di mercato in tutto il mondo. Oggi, Sofinnova Partners ha più di 2,5 miliardi di Euro in gestione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.sofinnovapartners.com

A proposito di Apollo

Apollo è un gestore patrimoniale alternativo, globale e a rendimento elevato. Nella nostra attività di gestione patrimoniale, cerchiamo di fornire ai nostri clienti un ritorno elevato in ogni punto dello spettro rischio-rendimento, dall'investment grade al private equity, con particolare attenzione a tre strategie di investimento: rendimento, ibrido e azionario. Per oltre tre decenni, la nostra esperienza di investimento attraverso la nostra piattaforma completamente integrata ha soddisfatto le esigenze di ritorno finanziario dei nostri clienti e ha fornito alle aziende soluzioni di capitale innovative per la crescita. Attraverso Athene, la nostra attività di servizi previdenziali, siamo specializzati nell'aiutare i clienti a raggiungere la sicurezza finanziaria fornendo una suite di prodotti di risparmio previdenziale e agendo come fornitori di soluzioni per le istituzioni. Il nostro approccio paziente, creativo e competente agli investimenti allinea i nostri clienti, le aziende in cui investiamo, i nostri dipendenti e le comunità che ci circondano, per espandere le opportunità e ottenere risultati positivi. Al 31 marzo 2022, Apollo aveva in gestione circa 513 miliardi di dollari di asset. Per saperne di più, visitare www.apollo.com