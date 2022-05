Javelo slår seg sammen med Sympa og Recruitee i PSG Equity-støttet HR-plattform for bli ledende innen performance management

PARIS & LONDON & AMSTERDAM & HELSINKI--(BUSINESS WIRE)--Javelo, en leder innen performance management og medarbeiderengasjement med base i Paris, kunngjør at de har mottatt vekstinvesteringer fra PSG Equity («PSG»). PSG investerer i vekstbedrifter og samarbeider med programvare- og teknologibaserte tjenesteytende selskaper for å bidra til økt vekst i hele Europa og USA. Javelo slår seg sammen med PSG-støttede Sympa og Recruitee for å levere verktøy for HR-ledere i forkant av digitalisering av teamene.

Med hovedkontor i Paris har Javelo, som ble grunnlagt av Anne-Sophie Vasseur, David Guillermain, Guillaume Berthault og Gautier Machelon, utviklet en robust plattform for performance management som hjelper bedrifter med å utvikle en sterk tilbakemeldingskultur. Javelo har siden blitt en innovatør innen performance management i Europa og tilbyr et bredt spekter av verktøy fra evaluering og vurdering til medarbeiderengasjement, 360-graders tilbakemelding, objektiv sporing og medarbeiderundersøkelser. I dag har Javelo tre kontorer og har selskaper som Transavia, Protectas, Domino's Pizza og Manpower blant sine kunder.

Sammen har Javelo, Sympa og Recruitee som mål å tilby en portefølje av ledende programvareverktøy for HR-team i små, mellomstore og større bedrifter på tvers av strategisk HR, personalledelse, medarbeiderengasjement, rekruttering og performance management. Med over 6000 kunder over hele Europa, Storbritannia og USA, og med over 400 ansatte, ønsker hver enkelt bedrift å utvikle løsninger for innovative HR-ledere. Kjente merker som Red Bull Media House, Breitling, BMW og TNT har engasjert Javelo, Sympa og Recruitee i arbeidet med å finne de beste talentene, beskytte medarbeiderdata og gi teamene mulighet til å ta bedre strategiske beslutninger.

Anne-Sophie Vasseur, administrerende direktør og medgrunnlegger av Javelo, kommenterte: "Når Javelo slår seg sammen med Sympa og Recruitee, markerer det begynnelsen på et nytt, spennende kapittel. Vi tror at PSGs investering viser potensialet i plattformen vår og teamet vårt i markedet. I tillegg tror vi at samarbeidet med Sympa og Recruitee utvider vår eksisterende geografiske rekkevidde og produktfokus og at det vil bidra til at vi kan fortsette å levere førsteklasses resultater for våre kunder ved hjelp av banebrytende HR-verktøy.”

Edward Hughes, administrerende direktør i PSG, uttalte: "Gratulerer til teamet hos Javelo for det produktet og teamet de har bygget. Det fortsetter å være enorme muligheter i HR-programvaren vertikalt, og vi er glade for å kunne støtte Javelo, Sympa og Recruitee i det arbeidet de gjør.”

Finansielle betingelser ble ikke offentliggjort.

Om Sympa

Sympa har hovedkontor i Finland og er en av de raskt voksende HR-leverandørene i Europa og en leder i Norden. Med anerkjente merker som BMW, Dustin og Byggmax blant sine kunder, har Sympas digitale løsning som mål å la HR-ledere optimalisere hvert enkelt trinn i ansettelsesreisen ved hjelp av mer strømlinjeformede HR-prosesser, smart utvikling og datadrevet strategisk beslutningstaking. sympa.com

Om Recruitee

Recruitee har hovedkontor i Amsterdam og er en skybasert leverandør av ATS-løsninger. Selskapets digitale programvare er bygget for team skal foreta bedre ansettelser, sammen. Løsningene deres dekker integrering av jobbportaler, talentsøk, sporing av søkere, automatisering av prosesser, automatisering av planlegging og avansert ansettelsesanalyse. Siden oppstarten i 2015 har Recruitee vokst til å betjene mer enn 5000 kunder fra over 75 land, hvorav de fleste er fra selskapets kjernemarkeder i Benelux, Tyskland, Østerrike, Sveits Storbritannia og USA www.recruitee.com

Om Javelo

Med kontorer i Paris, Marseille og Barcelona er Javelo en SaaS-plattform for HR performance management. Javelo støtter innovative HR-ledere i digitalisering av evalueringspraksis, noe som ofte gjør HR-ledelse uhåndterlig og lite inspirerende. Selskapet tilbyr en enkel, intuitiv plattform som tar sikte på å hjelpe HR-avdelinger med å optimalisere evalueringsprosessen og involvere alle i økt samarbeid og felles mål som fremmer prestasjon og engasjement. javelo.io

Om PSG

PSG investerer i vekstbedrifter og samarbeider med programvare- og teknologibaserte tjenesteytende selskaper for å bidra til økt vekst, utnytte strategiske muligheter og bygge sterke team. Etter å ha støttet mer enn 100 selskaper og lagt til rette for over 400 oppkjøp, bringer PSG med seg omfattende investeringserfaring, stor kompetanse innen programvare og teknologi og en forpliktelse til å samarbeide med lederteam. PSG ble grunnlagt i 2014 og har kontorer i Boston, Kansas City, London, Paris, Madrid og Tel-Aviv. Hvis du vil vite mer om PSG, kan du gå til www.psgequity.com.