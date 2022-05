Javelo slutter sig sammen med Sympa og Recruitee i en PSG Equity-understøttet HR-platform for at vise vejen inden for performance management

PARIS & LONDON & AMSTERDAM & HELSINKI--(BUSINESS WIRE)--Javelo, som er førende inden for områderne performance management og medarbejderengagement, og som har base i Paris, annoncerer, at virksomheden har modtaget en vækstinvestering fra PSG Equity ("PSG"). PSG er et selskab, som tilvejebringer egenkapital til vækstvirksomheder, der leverer software- og teknologibaserede tjenester, for at sætte gang i disse virksomheders vækst og muligheder for at vokse i hele Europa og USA. Javelo slutter sig sammen med de PSG-understøttede virksomheder Sympa og Recruitee om at levere udstyr til HR-ledere, som står i spidsen for at digitalisere deres teams.

Med hovedkvarter i Paris har Javelo, som blev grundlagt af Anne-Sophie Vasseur, David Guillermain, Guillaume Berthault og Gautier Machelon, udviklet en robust performance management-platform, der har som mål at hjælpe virksomheder med at udvikle en stærk feedbackkultur. Javelo er siden blevet en innovatør på det europæiske performance management-område og tilbyder et bredt spektrum af udstyr lige fra værktøjer til evaluering og udviklingssamtaler til medarbejderengagement, 360-graders feedback, objektiv sporing og medarbejderundersøgelser. I dag har Javelo tre kontorer og tæller virksomheder som Transavia, Protectas, Domino's Pizza og Manpower blandt sine kunder.

Sammen vil Javelo, Sympa og Recruitee sigte mod at levere en portefølje af førende softwareudstyr til HR-teams i små, mellemstore og store virksomheder på tværs af strategisk HR, personaleledelse, medarbejderengagement, rekruttering og performance management. Med over 6.000 kunder samlet på tværs af Europa, Storbritannien og USA og med over 400 medarbejdere arbejder hver enkelt virksomhed for at udvikle løsninger til innovative HR-ledere. Kendte brands som f.eks. Red Bull Media House, Breitling, BMW og TNT har hyret Javelo, Sympa og Recruitee for at få hjælp til at finde talenter af høj kvalitet, beskytte medarbejderdata og gøre det muligt for teams at træffe bedre strategiske beslutninger.

Anne-Sophie Vasseur, CEO og medstifter af Javelo, udtaler: "At Javelo slutter sig sammen med Sympa og Recruitee markerer begyndelsen på et spændende kapitel. Vi mener, at PSG's investering blåstempler det potentiale, vores platform og team har på markedet. Derudover mener vi, at samarbejdet med Sympa og Recruitee øger vores eksisterende geografiske rækkevidde og produktfokus og vil give os mulighed for fortsat at levere topresultater til vores kunder gennem banebrydende HR-udstyr."

Edward Hughes, administrerende direktør for PSG, udtaler: "Tillykke til teamet hos Javelo med det produkt og team, de har opbygget. Der er fortsat enorme muligheder i HR-softwarevertikalen, og vi er glade for at støtte Javelo, Sympa og Recruitee på deres rejse."

De finansielle vilkår er ikke offentliggjort.

Om Sympa

Sympa har hovedkvarter i Finland og er en af de hurtigt voksende HR-leverandører i Europa og førende i Norden. Med anerkendte brands som BMW, Dustin og Byggmax blandt sine kunder sigter Sympas digitale løsning mod at gøre det muligt for HR-ledere at optimere hvert trin i ansættelsesrejsen gennem mere strømlinede HR-processer, pleje- og udviklingsveje og datadrevet strategisk beslutningstagning. sympa.com

Om Recruitee

Recruitee har hovedkvarter i Amsterdam og er en cloud-baseret udbyder af ATS-løsninger. Virksomhedens digitale software er bygget til teams for at gøre det muligt for dem at opnå bedre ansættelser – sammen. Deres løsninger dækker integrationer af jobportaler, sourcing af talenter, sporing af ansøgere, automatisering af pipeline, automatisering af planlægning, og avancerede ansættelsesanalyser. Siden starten i 2015 er Recruitee vokset til nu at servicere mere end 5.000 kunder fra over 75 lande, hvoraf størstedelen er fra virksomhedens kernemarkeder Benelux, DACH, Storbritannien og USA www.recruitee.com

Om Javelo

Javelo har kontorer i Paris, Marseille og Barcelona og er en SaaS-platform til HR-performance management. Javelo støtter innovative HR-ledere i digitalisering af praksis relateret til udviklingssamtaler, som ofte kendetegnes af uhåndterlige mængder for HR-ledelsen og ikke er videre inspirerende for folk. Virksomheden tilbyder en enkel, intuitiv platform, der har til formål at hjælpe HR-afdelinger med at optimere evalueringsprocessen og involvere alle i mere samarbejdsorienterede administrationsmilepæle, der fremmer præstationer og skaber engagement. javelo.io

Om PSG

PSG er et selskab, som tilvejebringer egenkapital, og som samarbejder med virksomheder, der leverer software- og teknologibaserede tjenester, for at hjælpe dem med at navigere i transformationsvækst, udnytte strategiske muligheder og opbygge stærke teams. Efter at have understøttet mere end 100 virksomheder og faciliteret over 400 add-on-opkøb medbringer PSG omfattende investeringserfaring, dyb ekspertise inden for software og teknologi og et stærkt engagement i at samarbejde med ledelsesteams. PSG blev grundlagt i 2014 og opererer fra kontorer i Boston, Kansas City, London, Paris, Madrid og Tel-Aviv. Du kan få mere at vide om PSG på www.psgequity.com.