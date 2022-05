Javelo bundelt krachten met Sympa en Recruitee in het HR platform van PSG Equity om performance management verder uit te bouwen

PARIJS & LONDEN & AMSTERDAM & HELSINKI--(BUSINESS WIRE)--Het Franse Javelo, leidend in het segment van performance management en employee engagement, maakt bekend dat het een groei-investering ontvangen heeft van PSG Equity. PSG is een accelerator voor ondernemingen die hun dienstverlening baseren op software en technologie: deze ondernemingen krijgen hulp bij het opschalen in Europa en de Verenigde Staten. Javelo zal gaan samenwerken met de twee andere partners in het HR platform van PSG, Sympa en Recruitee, om tools te leveren aan HR-bedrijven en -afdelingen die vooroplopen in het digitaliseren van hun teams.

Javelo werd opgericht door Anne-Sophie Vasseur, David Guillermain, Guillaume Berthault en Gautier Machelon en heeft z'n hoofdkantoor in Parijs. Het bedrijf heeft een robuust performance management platform ontwikkeld dat ondernemingen helpt om een sterke feedbackcultuur op te bouwen. Door de jaren heen is Javelo binnen Europa een innovator geworden op het terrein van performance management. Er is een breed spectrum aan tools beschikbaar, van evaluatie en assessment tot employee engagement, 360-graden feedback, objectieve tracking en medewerkerstevredenheids-onderzoek. Javelo heeft drie vestigingen en rekent bedrijven als Transavia, Protectas, Domino’s Pizza en Manpower tot zijn klantenkring.

Samen zullen Javelo, Sympa en Recruitee voor HR-teams van kleine, middelgrote en grote organisaties een portfolio aanbieden van baanbrekende software tools — variërend van strategische HR, people management, employee engagement en recruitment tot performance management. Met gezamenlijk meer dan 6.000 klanten verspreid over Europa, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, en met ruim 400 medewerkers, zal elk van de partners oplossingen ontwikkelen voor innovatieve HR- xxx. Gerenommeerde merken als Red Bull Media House, Breitling, BMW en TNT hebben Javelo, Sympa en Recruitee ingeschakeld om te helpen bij het werven van hooggekwalificeerd talent, het beschermen van medewerkersdata and de ondersteuning van teams om betere strategische beslissingen te nemen.

Anne-Sophie Vasseur, CEO en co-founder van Javelo, reageert: “Dat Javelo gaat samenwerken met Sympa en Recruitee betekent het begin van een nieuw avontuur. Wij zien de investering van PSG als een bevestiging van het potentieel van ons platform en van ons team in de markt. Bovendien vergroot de samenwerking onze huidige markt geografisch gezien, en ze versterkt onze productfocus. Hiermee blijven wij in staat om topresultaten te leveren voor onze klanten dankzij de meest innovatieve HR tools.”

Edward Hughes, Managing Director van PSG, verklaart: “Complimenten aan het team bij Javelo voor zowel het product als het team dat zij hebben neergezet. De vertical van HR software blijft enorme kansen bieden en we vinden het geweldig dat we Javelo, Sympa en Recruitee kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling.”

Over de financiële kant van de zaak zijn geen mededelingen gedaan.

Over Sympa

Sympa, met het hoofdkantoor in Finland, is een van de snelgroeiende HR aanbieders in Europa en marktleider in Scandinavië. Voor onder andere bekende klanten als BMW, Dustin en Byggmax, helpt Sympa met digitale oplossingen om elke stap in de employment journey te optimaliseren. Dat gebeurt door het invoeren van beter gestroomlijnde HR processen, begeleidings- en ontwikkelingstrajecten en door het nemen van strategische beslissingen gebaseerd op data. sympa.com

Over Recruitee

Het Amsterdamse Recruitee is dienstverlener op het gebied van cloud-based volgsystemen voor sollicitanten. De software van het bedrijf is ontwikkeld om teams te helpen samen beter te werven. De oplossingen die Recruitee biedt gaan van job board integraties, talentwerving en het volgen van sollicitanten tot pipeline automation, scheduling automation en geavanceerde hiring analytics. Sinds de oprichting in 2015 is de klantenlijst van Recruitee uitgegroeid tot meer dan 5.000 opdrachtgevers uit meer dan 75 landen, voornamelijk in de primaire markten Benelux, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, het Verenigde Koninkrijk en de Verenigde Staten. www.recruitee.com

Over Javelo

Javelo heeft vestigingen in Parijs, Marseille en Barcelona, en is een SaaS platform voor HR performance management. Javelo ondersteunt innovatieve HR bij het digitaliseren van assessments, die in praktijk vaak omslachtig zijn en weinig inspirerend. Het bedrijf biedt een eenvoudig, intuïtief platform dat HR afdelingen helpt om evaluatieprocessen te optimaliseren en om iedereen te betrekken bij gemeenschappelijke stappen op weg naar betere resultaten en meer betrokkenheid. javelo.io

Over PSG

PSG is een accelerator voor ondernemingen die hun dienstverlening baseren op software en technologie: deze ondernemingen krijgen hulp bij groei en transformatie, bij het kapitaliseren op strategische kansen en bij het bouwen van sterke teams. Zo zijn al meer dan honderd bedrijven ondersteund en meer dan vierhonderd additionele acquisities gerealiseerd. PSG heeft uitgebreide ervaring met investeringen, diepgaande expertise op het gebied van software en technologie, en is uiterst toegewijd aan de samenwerking met managementteams. De firma werd opgericht in 2014 en heeft vestigingen in Boston, Kansas City, Londen, Parijs, Madrid en Tel-Aviv. www.psgequity.com.