Javelo se joint à Sympa et Recruitee dans la plateforme RH soutenue par PSG Equity pour se placer à la pointe du Management de la Performance

PARIS & LONDRES & AMSTERDAM & HELSINKI--(BUSINESS WIRE)--Javelo, un leader français pionnier dans le domaine du Management de la Performance et de l'engagement, annonce aujourd’hui un investissement de la part de PSG Equity (« PSG »), une société de growth equity de premier plan qui s'associe à des entreprises de software et de services technologiques pour les aider à accélérer leur croissance et à se développer en Europe et aux États-Unis. Javelo va se joindre à Sympa et Recruitee, entreprises soutenues par PSG, pour fournir des outils de pointe aux responsables RH dans le cadre de la numérisation de leurs équipes.

Basée à Paris, Javelo qui a été fondée par Anne-Sophie Vasseur, David Guillermain, Guillaume Berthault et Gautier Machelon, a développé une plateforme robuste dans la gestion de la performance pour permettre aux entreprises de développer la culture du feedback. Depuis, Javelo est devenu un pionnier dans le domaine du management de la performance en Europe, offrant une gamme complète d’outils – de l'évaluation à l'engagement des employés, en passant par le feedback à 360 degrés, le suivi des objectifs et les sondages auprès des employés. Aujourd’hui, Javelo possède trois bureaux et compte parmi ses clients des entreprises telles que Transavia, Protectas, Domino’s Pizza et Manpower.

Ensemble, Javelo, Sympa et Recruitee visent à offrir une gamme complète d'outils software aux équipes RH des petites, moyennes et grandes entreprises dans les fonctions de RH stratégiques, gestion du personnel, engagement des employés, recrutement et gestion de la performance. Avec plus de 6 000 clients à travers l'Europe, le Royaume-Uni et les États-Unis, et plus de 400 employés, chaque entreprise continue à développer des solutions pour des leaders innovants dans les ressources humaines. Des marques renommées telles que Red Bull Media House, Breitling, BMW et TNT font aujourd'hui confiance à Javelo, Sympa et Recruitee pour leur permettre d'acquérir les meilleurs talents, protéger les données des employés et permettre aux équipes de prendre de meilleures décisions stratégiques.

Anne-Sophie Clément, CEO et co-fondatrice de Javelo, a commenté : « Notre union avec Sympa et Recruitee marque le début d’un nouveau chapitre passionnant. L’investissement de PSG confirme le potentiel de notre plateforme et de nos équipes sur le marché. Notre collaboration va nous permettre de renforcer notre présence géographique et notre gamme de produits, et à nos clients d’être toujours plus performants grâce à des outils RH de pointe. »

Edward Hughes, Managing Director de PSG Equity, a déclaré : « Félicitations à Javelo pour la plateforme et l’équipe qu’ils ont bâtis. La verticale du secteur des softwares RH présente encore d’énormes opportunités de consolidation, et nous sommes ravis de soutenir Javelo, Sympa et Recruitee dans leur parcours. »

Les modalités financières de la transaction ne sont pas divulguées.

A propos de Javelo

Avec des bureaux à Paris, Marseille et Barcelone, Javelo est une plateforme SaaS RH de management de la performance. Javelo soutien les responsables RH innovants pour digitaliser les rituels d’évaluation de la performance, souvent lourds à gérer pour les RH et peu stimulant pour les opérationnels. A l’aide de la plateforme Javelo, simple et intuitive, les RH optimisent la gestion des campagnes d’évaluation et impliquent toute l’entreprise dans des pratiques managériales plus collaboratives, qui contribuent efficacement à booster la performance et l’engagement. https://javelo.io/fr/

A propos de Sympa

Basé en Finlande, Sympa est l'un des fournisseurs de solutions RH qui connaît la plus forte croissance en Europe et un leader dans les pays nordiques. Comptant parmi ses clients des marques renommées telles que BMW, Dustin et Byggmax, la solution numérique de Sympa permet aux responsables RH d'optimiser chaque étape du parcours d'emploi grâce à des processus RH plus rationnels, à des parcours de formation et de développement, et à des process de prises de décisions stratégiques fondées sur la data. https://www.sympa.com/

A propos de Recruitee

Basé à Amsterdam, Recruitee est un éditeur de solutions ATS basées sur le cloud. Les solutions softwares de Recruitee ont été conçues pour que les équipes embauchent mieux ensemble. Elles englobent les intégrations de sites d'emploi, le sourcing de talents, le suivi des candidats, l'automatisation du pipeline, l'automatisation des plannings et les analyses d'embauche avancées. Depuis sa création en 2015, Recruitee s'est développée pour servir plus de 5000 clients dans plus de 75 pays, dont une majorité provient des marchés clés de la société, notamment le Benelux, les DACH (Allemagne, Suisse, Autriche), le Royaume-Uni et les États-Unis. https://recruitee.com/fr

A propos de PSG

PSG est une société de growth equity qui s'associe à des entreprises de software et de services technologiques pour les aider à accélérer leur croissance, identifier des opportunités stratégiques et constituer des équipes solides. Ayant soutenu plus de 100 entreprises et facilité plus de 400 opérations de croissance externe, PSG apporte une vaste expérience en matière d'investissement, une expertise approfondie dans le domaine du software et des technologies, dans une logique de partenariat avec les équipes de direction. Fondée en 2014, PSG opère depuis Boston, Kansas City, Londres, Paris, Madrid et Tel-Aviv. Pour en savoir plus sur PSG, visitez le site www.psgequity.com