Navya conforte sa roadmap technologique et avance sur des jalons clés grâce à l’environnement de test et de validation apporté par UTAC

NAVYA (FR0013018041- Navya) (Paris:NAVYA), un leader des systèmes de mobilité autonome, précise les avancées technologiques réalisées grâce à sa collaboration avec UTAC qui lui a permis de bénéficier d’un environnement de test et validation à la pointe de la technologie.

Dans le cadre du développement de sa supervision à distance d’une flotte de navettes, Navya a profité des installations et de l’instrumentation d’UTAC pour :

Procéder aux essais et à la mise au point de son hypervision dans une configuration urbaine recréant au mieux la réalité d’une ville,

Procéder à des essais de freinage sur cible mobile et fixe avec des scénarios de type freinage sur un véhicule ralentissant devant la navette (avec plusieurs décélérations), et de type rabattement d’un véhicule devant la navette (freinant ou non par la suite),

Tirer pleinement bénéfice du matériel de type crash test Euro Ncap et d’une installation pleinement adaptée aux véhicules autonomes dont dispose UTAC.

Ces essais ont permis de valider avec succès des jalons technologiques et sécuritaires essentiels au déploiement de navettes Navya autonomes de niveau 4 :

La mise au point et la validation des capteurs, des algorithmes d’identification et du déclenchement du freinage sur des profils de confort ou de sécurité sur la base de plusieurs scénarios reproduits de façon extrêmement répétitive,

La mise au point et la validation du comportement sécuritaire des navettes dans un environnement maitrisé, instrumenté et sûr avec des résultats concluants et une démonstration réussie,

Une démonstration réussie des briques technologiques indispensables à une supervision à distance d’une flotte de navettes autonomes de niveau 4 dans un environnement urbain (représentatif en termes d’infrastructure, de connectivité et d’autres usagers).

De son côté, UTAC a pu démontrer le potentiel de ses laboratoires d’essais accrédités ISO 17025 et le savoir-faire de son équipe de 1200 ingénieurs et techniciens pour la validation des systèmes de conduite autonome.

Les tests se sont déroulés à l’UTAC Linas-Montlhéry sur la zone urbaine de TEQMO, le circuit dédié aux véhicules automatisés et connectés, disposant de ronds-points et intersections de différentes tailles, pistes cyclables, voies de bus, zones de parking, signalisation urbaine et même un passage à niveau. Le site est de plus couvert par un réseau 5G ainsi qu’un réseau pour les communications « short range » (DSRC, ITS G5, C-V2X).

Jérôme Paschal, CTO d’UTAC : « Nous collaborons avec NAVYA depuis l’ouverture de Teqmo en 2019. Les essais menés à l’UTAC Linas-Montlhéry utilisent toutes les fonctionnalités de nos infrastructures et démontrent le savoir-faire de nos experts et des technologies mises en place. Nous tenons à remercier NAVYA pour la confiance qu’ils nous accordent. »

Olivier Le Cornec, CTO de NAVYA : « Le choix de travailler avec UTAC pour son savoir-faire, ses installations et son matériel vient naturellement en cohérence de notre roadmap commerciale. Leur réputation et sérieux n’est plus à démontrer sur ce domaine, donnant ainsi à Navya un cadre de mise au point et de développement sûr construit dans le cadre d’un organisme reconnu et certifié. »

A propos d’UTAC

UTAC, groupe leader dans les domaines de la mobilité numérique et durable, des protocoles et systèmes d’essais sur mesure, de l’homologation, la certification, le conseil et expertise règlementaire, l’ingénierie véhicule, la formation, le contrôle technique, la normalisation, les évènements corporate et festivals pour voitures anciennes et sportives, propose des solutions, systèmes et services aux acteurs des secteurs de la mobilité, des transports, des pneumatiques, de l’agriculture, de la pétrochimie et de la défense.

UTAC est le seul centre d’essais officiel Euro NCAP en France et possède également une place unique en Europe grâce à ses laboratoires d’essais accrédités ISO 17025.

Le Groupe dispose de 8 centres d’essais en France, au Royaume-Uni, en Finlande et au Maroc, de laboratoires d’essais aux USA ainsi que des filiales, en Allemagne, en Chine, en Corée et au Japon. UTAC emploie aujourd'hui environ 1 280 personnes sur ses différents sites et réalise un chiffre d’affaires de €173 millions. www.utac.com

Contact presse : Isabel Lebon isabel.lebon.externe@utac.com

A propos de NAVYA

Créée en 2014, NAVYA est un leader français spécialisé dans la fourniture de systèmes de mobilité autonome et de services associés. Avec 280 collaborateurs en France (Paris et Lyon), aux États-Unis (Michigan) et à Singapour, NAVYA ambitionne d’être l’acteur de référence des systèmes de mobilité autonome de niveau 4 pour le transport de passagers et de biens. Depuis 2015, NAVYA a été la première société à mettre en service des solutions de mobilité autonome. La navette Autonom® Shuttle, principal axe de développement, est dédiée au transport de passagers. Depuis son lancement, plus de 200 exemplaires ont été commercialisés dans 25 pays au 31 décembre 2021. Le Tracteur Autonom® Tract est quant à lui destiné au transport de biens. Engagée dans une démarche RSE ambitieuse, la Société mène une politique active en la matière comme l’illustre l’obtention de la certification ISO 9001 en septembre 2021. Les groupes Valeo et Keolis font partie des actionnaires historiques de NAVYA.

NAVYA est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (code ISIN : FR0013018041 - Navya). Pour plus d’informations : www.navya.tech