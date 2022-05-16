Tecnotree為MTN Ghana的企業和消費者業務推出全面數位轉型套組

芬蘭埃斯波--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Tecnotree是通訊服務提供者(CSP)和數位服務提供者(DSP)數位轉型解決方案的全球提供商，總部位於芬蘭。該公司宣佈為MTN Ghana的企業和消費者業務推出數位轉型堆疊。MTN Ghana是迦納首屈一指的電信服務提供者之一，擁有超過2,530萬用戶。此次向B2B和B2C的轉型將賦予MTN Ghana快速回應能力，使其能夠迎合企業市場需求，並以更低的成本提供增強的客戶體驗。

Tecnotree的Digital Transformation Suite 5產品堆疊完全符合TM Forum標準，並採用微服務架構，內建價格審核和更改，以及透過Customer 360 View導引和監控現金流訂單等功能，使用戶和企業能夠自主管理其帳戶、監控導引過程、提出支援申請和服務請求。此外，目錄驅動的接單和履行流程，可為企業提供洽談商業廣告和服務所需的敏捷性和靈活性，讓MTN Ghana能夠縮短為客戶提供產品和服務所需的時間。Tecnotree Digital Transformation Suite 5產品堆疊還可用於里程碑式計費，以便及時確認企業的多體驗套裝產品的收入，使企業能夠在Tecnotree的數位業務運行儀表板的支援下做出更明智的決策。

MTN Ghana資訊長Bernard Aceakah表示：「很高興在我們的數位轉型過程中與Tecnotree合作。MTN Ghana致力於透過Tecnotree Digital Suite 5套組的導入來因應迦納電信市場上激增的數位化需求，提高數位產品採用率，並透過更快捷的服務交付來提供無縫和良好的客戶體驗。該套組將為我們提供所需的工具，使我們在邁向數位服務新時代的旅程中取得成功。」

Tecnotree Corporation執行長Padma Ravichander表示：「我們很高興宣佈MTN Ghana成功上線該套組，能在他們向數位化和進階服務邁進的過程中扮演關鍵角色，我們深感自豪。Tecnotree憑藉一流的產品和科技成功地改造了他們的傳統業務支援服務，協助其改善客戶服務，加速營收成長。我們的創新解決方案將透過快速開發新的服務產品來因應5G和物聯網的需要，並協助MTN Ghana迎合快速變化的消費者需求。」

關於Tecnotree

Tecnotree是唯一一家為數位服務提供者提供全端數位化業務管理解決方案的提供商，擁有超過40年的深厚領域知識，在全球擁有可靠的交付和轉型服務能力。我們採用開源技術的靈活產品和解決方案涵蓋了電信和其他數位服務提供者的全部（從訂單到收款）業務流程和訂閱管理。Tecnotree的產品和平臺為全球超過8億使用者提供服務。Tecnotree已在納斯達克赫爾辛基證券交易所上市（股票代碼：TEM1V）。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.tecnotree.com。

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