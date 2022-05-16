Tecnotree为MTN Ghana的企业和消费者业务推出全数字化转型套件

芬兰埃斯波--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Tecnotree是一家面向通信服务提供商(CSP)和数字服务提供商(DSP)的数字化转型解决方案全球提供商，总部位于芬兰。该公司宣布为MTN Ghana的企业和消费者业务推出数字化转型堆栈。MTN Ghana是加纳领先的电信服务提供商之一，拥有超过2,530万用户。此次面向B2B和B2C的转型将赋予MTN Ghana快速响应能力，使其能够满足企业市场需求，并以更低的成本提供增强的客户体验。

Tecnotree的Digital Transformation Suite 5产品堆栈完全符合TM Forum标准，并采用了基于微服务的架构，内置价格审批和更改，以及通过Customer 360 View引导和监控现金流订单等功能，使用户和企业能够自主管理其账户、监控引导过程、提出工单和服务请求。此外，目录驱动的订单捕获和履行流程可为企业提供洽谈商业广告和服务所需的敏捷性和灵活性，让MTN Ghana能够缩短向客户提供产品和服务所需的时间。Tecnotree Digital Transformation Suite 5产品堆栈还支持触发基于里程碑的计费，以便及时确认企业的多体验捆绑产品的收入，使企业能够在Tecnotree的数字业务运营仪表盘支持下做出更明智的决策。

MTN Ghana首席信息官Bernard Aceakah表示：“ 很高兴在我们的数字化转型之旅中与Tecnotree合作。MTN Ghana致力于通过实施Tecnotree Digital Suite 5套件来应对加纳电信市场上激增的数字化需求，提高数字化产品采用率，并通过更快捷的服务交付来提供无缝和积极的客户体验。该套件将为我们提供需要的工具，使我们在迈向数字服务新时代的旅程中取得成功。”

Tecnotree Corporation首席执行官Padma Ravichander表示：“ 我们很高兴宣布MTN Ghana成功上线该套件，能在他们向数字化和高级服务迈进的过程中发挥关键作用，我们深感自豪。Tecnotree凭借一流的产品和技术成功地改造了他们的传统业务支持服务，助力其改善了客户服务，加速了营收增长。我们的创新解决方案将通过快速开发新的服务产品来满足5G和物联网的需要，并帮助MTN Ghana满足快速变化的消费者需求。”

关于Tecnotree

Tecnotree是唯一一家为数字服务提供商提供全栈数字化业务管理解决方案的提供商，拥有超过40年的深厚领域知识，在全球范围内拥有可靠的交付和转型服务能力。我们基于开源技术的灵活产品和解决方案涵盖了电信和其他数字服务提供商的全部（从订单到收款）业务流程和订阅管理。Tecnotree的产品和平台为全球超过8亿用户提供服务。Tecnotree已在纳斯达克赫尔辛基证券交易所上市（股票代码：TEM1V）。如需了解更多信息，请访问www.tecnotree.com。

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