United Illuminating annuncia una nuova partnership con Bidgely per assistere nel programma di ricarica per veicoli elettrici dello stato

The United Illuminating Company, a subsidiary of AVANGRID, Inc., is partnering with Bidgely to help implement the first electric vehicle (EV) managed charging program in Connecticut. (Graphic: Business Wire)

The United Illuminating Company, a subsidiary of AVANGRID, Inc., is partnering with Bidgely to help implement the first electric vehicle (EV) managed charging program in Connecticut.

The United Illuminating Company, a subsidiary of AVANGRID, Inc., is partnering with Bidgely to help implement the first electric vehicle (EV) managed charging program in Connecticut.

ORANGE, Connecticut--(BUSINESS WIRE)--United Illuminating Company (UI), società controllata di AVANGRID, Inc. (NYSE: AGR), collaborerà con Bidgely per aiutare a realizzare il primo programma per la ricarica gestita dei veicoli elettrici (VE) nel Connecticut. Il programma, istituito dall’autorità di controllo dei servizi pubblici (Public Utilities Regulatory Authority, PURA) del Connecticut, si avvale di strategie comportamentali e gestite al fine di favorire il trasferimento dei carichi imputabili alla ricarica dei veicoli elettrici dei clienti a fasce fuori picco.

Questa iniziativa rientra in una collaborazione più ampia tra UI, PURA e altre parti interessate volta a sviluppare un’infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici a livello statale in grado di sostenere l’obiettivo dello Stato di avere in circolazione dai 125.000 ai 150.000 veicoli elettrici entro il 2025. Il Programma di ricarica gestita per veicoli elettrici (Electric Vehicle Managed Charging Program) del Connecticut è stato lanciato il 1º gennaio 2022 e prevede di avviare la fase di ricarica gestita nel giugno prossimo venturo.

“Sono entusiasta che Bidgely possa mettere la sua tecnologia all’avanguardia a disposizione nel programma di ricarica VE nel Connecticut” ha aggiunto Frank Reynolds, presidente e amministratore delegato di UI. “Insieme possiamo continuare a far emergere questo stato quale uno dei leader per il futuro dell’energia pulita di questa regione.”

Applicando la Piattaforma UtilityAI™ di Bidgely ai dati rilevati dall’infrastruttura di contatori avanzati (Advanced Metering Infrastructure, AMI) di UI, questa potrà rilevare la titolarità dei veicoli elettrici nel suo intero territorio di servizio e promuovere presso i propri clienti la partecipazione ai suoi programmi di ricarica gestita.

“Il numero di clienti che possiede un veicolo elettrico continua a crescere, pertanto è necessario che sviluppiamo strategie che gestiscano gli impatti esercitati sulla rete elettrica da attività di ricarica su vasta scala, pur continuando a concedere ai clienti scelta e controllo. Questo programma incentiva i clienti ad effettuare la ricarica nelle ore fuori picco utilizzando messaggistica orientata a cambiamenti comportamentali che incoraggiano il trasferimento del carico, nonché la diretta ricarica gestita attraverso una tecnologia telematica all’avanguardia” ha affermato Rick Rosa, responsabile del segmento VE di AVANGRID. “Bidgely fornisce una soluzione scalabile ed efficace in termini di costo che funziona per tutti i clienti e, al tempo stesso, riduce al minimo l’impatto sulla rete elettrica dovuto all’inevitabile adozione dei veicoli elettrici su vasta scala.”

UI e Bidgely sono state in grado di progettare in modo efficace una soluzione personalizzata per un approccio a due livelli, comportamentale e gestito, alla ricarica. La tecnologia brevettata di Bidgely consente a UI di identificare in funzione del consumo i titolari correnti di veicoli elettrici e contattarli con informazioni mirate a gestire i loro consumi e ridurre al minimo i costi. I clienti che aderiscono al programma riceveranno notifiche e-mail relative a ricariche effettuate in ore di picco, resoconti riepilogativi mensili e accesso ad attività basate sul web. Avvalendosi di tali informazioni, i clienti potranno prendere decisioni di ricarica informate in sintonia con le loro esigenze. UI gestirà da remoto la ricarica dei veicoli per i clienti che aderiscono al programma al fine di ottimizzare la flessibilità della rete elettrica che, a sua volta, aiuterà a minimizzare i costi per i clienti e bilanciare la fornitura di energia durante i periodi di picco. Entrambi i gruppi di ricarica sono strutturati con incentivi economici per incoraggiare la registrazione e la ricarica fuori picco.

“Ci congratuliamo con UI, lo stato del Connecticut e i loro partner di settore per la leadership dimostrata nello sviluppo di un programma di ricarica per veicoli elettrici esemplare” ha dichiarato Gautam Aggarwal, direttore delle entrate per Bidgely. “Siamo orgogliosi di far parte di una collaborazione che dimostra in modo chiaro come servizi pubblici, autorità di controllo e fornitori di tecnologia possano convergere per generare valore per i clienti e, al tempo stesso, predisporsi a utilizzare approcci alla gestione del sistema di distribuzione in grado di sostenere la sostanziale crescita del segmento VE.”

Questa nuova partnership con Bidgely è uno dei tanti modi in cui UI e AVANGRID stanno accelerando l’adozione dei veicoli elettrici. Il Piano di azione per il VE di AVANGRID identifica il percorso che la società intende seguire per diventare un leader del settore nello sviluppo e nell’integrazione dell’infrastruttura e della tecnologia VE a sostegno della crescita del mercato dei veicoli elettrici, riducendo le emissioni associate con i trasporti per le comunità da essa servite. La famiglia di società di AVANGRID è anche affiliata con la Coalizione delle autostrade elettriche (Electric Highway Coalition), una partnership di servizi pubblici che collaborano al fine di costruire una rete di stazioni di ricarica rapida per VE in tutto il Paese.

Per informazioni dettagliate sulla registrazione visitare il sito del Programma di ricarica gestita per veicoli elettrici del Connecticut di United Illuminating (UI). Per scoprire in che modo Bidgely aiuti i servizi pubblici a realizzare soluzioni per il trasferimento di carico e la gestione della rete elettrica, scaricare la Guida strategica per i veicoli elettrici di Bidgely.

Informazioni su UI: The United Illuminating Company (UI) è una società controllata di AVANGRID, Inc. Istituita nel 1899. Gestisce circa 3.600 miglia (5.760 km) di linee di distribuzione elettrica e 138 miglia (222 km) di linee di trasmissione e serve circa 341.000 clienti nelle aree metropolitane di New Haven e Bridgeport del Connecticut. Nel 2019 e 2021 UI ha ricevuto il premio Risposta di emergenza consegnato dall’Edison Electric Institute. Per ulteriori informazioni visitare www.uinet.com.

Informazioni su Bidgely: Bidgely è un’azienda impegnata nell’offerta di soluzioni SaaS (Software as a service) basate sull’intelligenza artificiale che sta accelerando la creazione di un futuro in cui si farà uso di energia pulita creando i presupposti per aziende e consumatori di assumere decisioni correlate all’energia basandosi su dati. La Piattaforma UtilityAI™, basata sull’inimitabile tecnologia brevettata di Bidgely, trasforma le molteplici dimensioni dei dati dei clienti, come consumo energetico, dati demografici e interazioni, in approfondimenti sugli utenti di energia elettrica estremamente accurati ed altamente sfruttabili. La società attinge a tali approfondimenti per fornire a ogni singolo cliente consigli personalizzati in base alla sua personalità e stile di vita, attributi d’uso, tendenze comportamentali, propensioni d’acquisto e altri criteri ancora. Dal punto di vista delle risorse energetiche distribuite (Distributed Energy Resources, DER) e della prospettiva Grid Edge, che si tratti di termostati intelligenti, caricatori EV, pannelli solari fotovoltaici, design e tariffe TOU, l’analisi energetica UtilityAI™ garantisce una profonda visibilità sulla generazione e sul consumo per una migliore pianificazione dei picchi di carico e della rete e fornisce consigli mirati su nuovi prodotti e servizi a valore aggiunto. Bidgely, sita nella Silicon Valley, è titolare di oltre 17 brevetti per soluzioni che trovano impiego nel settore energetico, ha raccolto più di 75 milioni di dollari in fondi di finanziamento, si avvale della collaborazione di oltre 30 esperti in scienza dei dati e offre soluzioni basate sull’intelligenza artificiale a fornitori di servizi energetici residenziali e commerciali in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni visitare www.bidgely.com o il blog di Bidgely all’indirizzo bidgely.com/blog.

Informazioni su AVANGRID: AVANGRID, Inc. (NYSE: AGR) aspira a diventare la società leader nel settore dell’energia sostenibile degli Stati Uniti. Con sede generale a Orange, nel Connecticut con all’incirca 40 miliardi di dollari in attivi e operazioni in 24 stati degli Stati Uniti, AVANGRID conta due linee di business principali: Avangrid Networks e Avangrid Renewables. Avangrid Networks possiede e gestisce otto servizi per la distribuzione di energia elettrica e gas naturale al servizio di oltre 3,3 milioni di clienti a New York e nel New England. Avangrid Renewables possiede e gestisce un portafoglio di impianti per la generazione di energia rinnovabile dislocati sull’intero territorio statunitense. AVANGRID conta circa 7.000 dipendenti ed è stata riconosciuta da JUST Capital nel 2021 e nel 2022 come una delle aziende incluse nella classifica JUST 100 dedicata alle migliori aziende socialmente responsabili in America. Nel 2022, AVANGRID è giunta seconda nel settore dei servizi pubblici per il suo impegno verso l’ambiente e le comunità servite. L’azienda propugna gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e nel 2022 è stata nominata per il quarto anno consecutivo tra le Società più etiche al mondo dall’Ethisphere Institute. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.avangrid.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.