IKONISYS ET EVOSCIENCES LEASING SOUTIENNENT L'EXPANSION COMMERCIALE EN EUROPE ET AUX ETATS-UNIS DE L'IKONISCOPE20

Ikonisys SA (Code ISIN : FR00140048X2 / Mnémonique : ALIKO) (Paris:ALIKO), société spécialisée dans la détection précoce et précise des maladies cancéreuses avec une solution unique entièrement automatisée pour les laboratoires d’analyse médicale et Evosciences Leasing, annoncent la signature d’un partenariat pour soutenir le déploiement et l'expansion internationale, en particulier sur les marchés sur les marchés européens et américains, de la plateforme dernière génération d'Ikonisys, l’Ikoniscope20.

L'Ikoniscope20 est le système de microscope à fluorescence numérique d'Ikonisys. Il s'agit d'une plateforme technologique entièrement intégrée réunissant hardware, logiciels et consommables, permettant la manipulation entièrement automatisée des lames, la détection et l'analyse des cellules, la capture des données, leur stockage ainsi que leur examen à distance. Ikoniscope20 est capable d’effectuer plusieurs tests FISH (technique d’identification et de localisation des gènes spécifiques dans des suspensions cellulaires ou des tissus), tels que ceux couramment utilisés par les laboratoires d'oncologie américains et européens, mais peut également identifier et analyser des cellules rares et difficiles à détecter comme les CTC (Circulating Tumor Cells), très prometteuses pour la détection précoce du cancer ou le suivi du traitement.

Ce partenariat avec Evosciences soutiendra et permettra l’accélération de la stratégie de commercialisation mondiale d'Ikonisys comprenant deux volets. D'une part, l'expansion de la base de clients aux États-Unis, en convertissant les clients actuels en utilisateurs actifs d'Ikoniscope20, et, d'autre part, la commercialisation directe en Europe (Allemagne, France et Italie dans un premier temps). Ikonisys vise respectivement un marché total disponible de 7 326 laboratoires et 3 824 laboratoires.

« Sur la base du développement commercial réussi de notre ancienne technologie Ikoniscope Gen1, Ikonisys a lancé son nouveau système miniaturisé de microscopie à fluorescence entièrement automatisé, le système Ikoniscope20, qui intègre les derniers algorithmes d'intelligence artificielle, ainsi que les dernières avancées en matière de technologies optiques, mécaniques et informatiques », a déclaré Jurgen Schipper, directeur commercial d'Ikonisys. " Afin de soutenir notre plan de commercialisation internationale de la technologie Ikoniscope20, Ikonisys s'est associé à Evosciences Leasing afin d'offrir des options de financement des ventes sur mesure à tous ses clients ", a poursuivi Jurgen Schipper.

"Nous sommes heureux de soutenir Ikonisys en fournissant des solutions de financement flexibles à leurs clients internationaux pour l'installation de la technologie Ikoniscope20. Evosciences soutient l'acquisition de cette technologie nouvelle et innovante avec un programme de financement adapté aux besoins du client", a déclaré Manuela Habeker, VP Evosciences SAS et directrice générale d'Evosciences Leasing GmbH.

À propos d’Ikonisys

Ikonisys SA est une société de diagnostic cellulaire basée à Paris (France), New Haven (Connecticut, USA) et Milan (Italie) spécialisée dans la détection précoce et précise du cancer. La société développe, produit et commercialise la plateforme propriétaire Ikoniscope20®, une solution entièrement automatisée conçue pour assurer une détection et une analyse précises et fiables des cellules rares et très rares. Ikonisys a reçu l'autorisation de la FDA pour plusieurs applications de diagnostic automatisé, commercialisées en Europe et marquées CE. Grâce à sa plateforme révolutionnaire de microscopie à fluorescence, l'entreprise continue de développer une série de nouveaux tests, notamment des tests de biopsie liquide basés sur les cellules tumorales circulantes (CTC).

Plus d'informations sur www.Ikonisys.com

A propos Evosciences

Les compétences clés d'Evosciences sont les solutions de financement individuelles, flexibles et sur mesure dans les domaines spécialisés de l'analyse, des technologies de mesure et des laboratoires de toutes sortes. Le groupe Evosciences a son siège social en France et est présent dans les pays suivants : DACH, Benelux, France, Espagne, Italie, Portugal, Royaume-Uni et les pays nordiques. Parce que la société est indépendante des banques et des sociétés de leasing, Evosciences n'est pas liée à un prêteur particulier et a accès à une large gamme de produits financiers, lors de la planification et de la mise en œuvre de concepts de financement et de solutions de financement des fournisseurs.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.evosciences.com.

