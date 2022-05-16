Carbon Streaming宣布与Restoration Bioproducts达成首份生物炭碳流协议

多伦多--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Carbon Streaming Corporation (NEO: NETZ) (OTCQB: OFSTF) (FSE: M2Q)（简称“Carbon Streaming”或“公司”）欣然宣布，它已与Restoration Bioproducts LLC（简称“Restoration Bioproducts”）旗下子公司签订碳信用流协议（简称“流协议”），为弗吉尼亚州一座生物炭生产设施（简称“项目”）的建造工作提供支持。

生物炭全称“生物木炭”，是在氧气有限的环境下加热有机原料而生成的物质，它可以形成一种非常稳定的碳形式，在长达数百年的时间里防止温室气体排放到大气中，这使其具备了碳封存的价值。二氧化碳去除证书（简称“CORC”）预计将根据生物炭项目的领先独立标准Puro.earth进行验证。

投资亮点：

这是公司在生物炭除碳项目中的第一份碳流协议，提供了新项目类型的多样化。

这是公司在美国的第一份碳流协议，进一步促进了地域多元化。

Carbon Streaming将接收和出售该项目产生的所有CORC，并就按照流协议出售的每个CORC持续向Restoration Bioproducts付款。

项目预计将在25年的项目生命周期内消除超过16.1万吨二氧化碳当量（简称“ tCO2e ”），并产生等量的CORC。

”），并产生等量的CORC。 截至2022年4月，其它Puro.earth项目的CORC目前售价超过125美元/CORC。

随着流协议的签署，Carbon Streaming正在进行60万美元的初始预付现金投资，并将在流协议的期限内支付75万美元的额外里程碑付款。

影响亮点：

该项目预计将减少生物质废弃物，每年将防止约6,500吨tCO2e 的相关二氧化碳和甲烷排放到大气中。

预计该项目产生的大部分生物炭将用于农业应用，留住更多水和养分并减少氨来改善土壤。

生产过程产生的清洁能源可以减少对传统低效能源的依赖，并节省成本，有助于增加社区就业。

该项目有望成为当地社区的重要雇主。

Carbon Streaming创始人兼首席执行官Justin Cochrane表示：“我们非常高兴地宣布公司在美国的碳去除项目的第一份碳流协议。生物炭项目可以封存和储存碳长达数百年的时间，并将在抵消全球碳排放的努力中发挥重要作用。我们很高兴与Restoration Bioproducts公司合作，扩大这种碳去除创新的规模，并提供重要的社区和环境效益。”

Restoration Bioproducts管理合伙人Jeff Waldon评论道：“我们对于与Carbon Streaming建立这种新的关系感到非常高兴和激动。我们相信，生物炭和可再生能源是应对气候变化的重要战略，而通过Carbon Streaming实施的碳金融举措将有助于使公司扩展到弗吉尼亚州。我们的模式非常适合美国和国际的乡村社区发展，而Carbon Streaming提供的国际影响力将使我们未来的发展远远超出弗吉尼亚州。”

碳流协议预计将在一周内完成，但尚需达成惯例成交条件。

关于Carbon Streaming

Carbon Streaming是一家独特的以ESG为原则的公司，可为投资者提供碳信用额度敞口，是政府和企业实现其碳中和与“净零”气候目标的关键工具。我们的商业模式专注于获取、管理和发展高质量、多样化的项目和/或公司投资组合，投资于直接或间接产生或积极参与自愿和/或合规碳信用额的项目和/或公司。

公司通过与项目开发商和所有者的碳信用流安排投入资本，通过将资本引入本来可能无法开发的项目来加快碳补偿项目的创建。其中许多项目除了具有减少或清除碳的潜力外，还具有重大的社会和经济共同效益。

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关于Restoration Bioproducts

Restoration Bioproducts LLC是一家可持续发展公司，致力于开发基于热解的项目，将生物质提炼成价值更高的产品。这些产品包括生物炭、生物油、木醋酸、热能和/或电力。碳金融是其中的一部分。每个项目都是一个独立的实体，有其独特的原料和产品组合。这些项目的规模很适合需要就业和经济发展的小型农村社区。这些产品有助于应对气候变化，减少环境中有毒物质的使用，提高农场的盈利能力，并改善水质。

Restoration Bioproducts LLC由美国俄亥俄州生物质生产和物流公司FDC Enterprises与专注于生物质能源应用的工程公司Langseth Engineering PLLC合作成立。更多关于Restoration Bioproducts的信息可以在这里找到。

声明

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关于前瞻性信息的警示性声明

本新闻稿包含适用证券法所界定的某些前瞻性陈述和前瞻性信息（统称为“前瞻性信息”）。除有关历史事实的陈述外，所有涉及公司认为、预期或预计未来将要或可能发生的活动、事件或发展的陈述，包括但不限于与该项目未来产生的CORC和tCO2e减排量有关的陈述和数字；该项目通过Puro.earth标准独立验证的能力；达到额外付款里程碑的时间；该项目产生的CORC的质量；减少生物质废弃物的预期效益；该项目产生的生物炭的使用；协议结束的时间；以及为当地社区带来的效益和就业机会，均为前瞻性陈述。

本新闻稿中使用的“估计”、“期望”、“计划”、“预期”、“将”、“认为”、“打算”、“应该”、“能够”、“可能”等词语及其他类似的术语旨在识别此类前瞻性陈述。这些前瞻性信息以公司基于当前可用的信息产生的当前期望或信念为基础。前瞻性信息受到许多风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致公司的实际结果与前瞻性信息中所讨论的结果有重大差异，即使该等实际结果已经实现或基本实现，也不能保证它们将对公司产生预期的后果或影响。它们不应被解读为对未来表现或结果的保证，也不一定能准确表明是否可以实现这些结果。可能导致实际结果或事件与当前预期存在重大差异的因素包括：对关键管理层的依赖；公司当前战略的实施历史有限；风险集中；对增长战略，包括公司寻找合适机会/投资的能力，估计不准确；碳信用额价格和碳信用额需求的波动；一般经济、市场和业务状况；项目的验证和最终开发未能完成或时间延迟，或温室气体减排量和清除量的核查以及碳信用额度的发放未能完成或时间延迟；适用于核查和取消碳信用额度的监管框架的不确定性和持续的市场发展，以及公司实现并保持合规的能力；政府当局的行动，包括政府监管、税收和碳定价举措的变更；新冠肺炎疫情持续影响的不确定性；海外业务和政治风险；竞争和未来收购活动产生的风险；尽职调查风险，包括第三方的审查、报告和预测不准确；全球金融状况，包括利率、外汇汇率和股票市场波动；对项目开发商、运营商和业主的依赖，包括这些对手方未能按照公司与这些对手方之间的合同安排条款向公司付款或履行其经营义务或其他义务；项目未能产生碳信用额，或洪水或火灾等自然灾害可能对任何项目产生碳信用额的能力产生重大不利影响；关于气候变化的社会或政治观点的变化，以及随后公司或政府政策或法规的变化；运营和资本成本；潜在的利益冲突；未预见到的所有权缺陷；公司完成拟议收购的能力以及此类收购对公司业务的影响；满足营运资金需求的预期未来资金来源；未来的资本支出和合同承诺；对公司的成长和经营结果的预期；公司的股息政策；公司普通股或认股权证的市场价格波动；公司发行额外证券可能对公司普通股或认股权证的市场价格产生的影响；以及在SEDAR网站www.sedar.com上提交的公司截至2021年9月27日的年度信息表中“风险因素”标题下及其他地方披露的其他风险。这些风险及其他风险可能导致实际结果和事件发生重大变化。因此，读者在依赖前瞻性陈述时应谨慎行事，除法律要求外，公司没有义务公开修改这些陈述以反映后续事件或情况。

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