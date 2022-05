Le producteur belge Tomerel accroît ses niveaux de luminosité et réduit ses dépenses énergétiques grâce à une rénovation avec les LED de Fluence

Fluence announced its partnership with Tomerel, a tomato grower located in Antwerp, Belgium. Together, the companies retrofitted half of Tomerel’s glasshouse from high-pressure sodium (HPS) fixtures to LEDs, resulting in a 40% increase in light levels while decreasing energy input by 5%.

ROTTERDAM, Pays-Bas--(BUSINESS WIRE)--Fluence, un fournisseur mondial de premier plan de solutions d’éclairage LED écoénergétiques destinées à la production de cannabis commercial et de produits alimentaires, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec Tomerel, producteur de tomates basé à Anvers, en Belgique. Ensemble, les deux entreprises ont rénové la moitié de la serre de Tomerel, en remplaçant l’éclairage à sodium haute pression (SHP) par des LED, ce qui a permis d’augmenter de 40 % les niveaux de luminosité, tout en diminuant de 5 % l’apport énergétique.

Tomerel est une exploitation familiale multigénérationnelle, dirigée par son PDG et co-propriétaire Jelle de Ryck, fils des fondateurs Els et Eric. Tomerel est spécialisée dans la culture de tomates sous serre, et se concentre particulièrement sur les tomates cerises en grappe. Comme de nombreux producteurs de la région, Jelle de Ryck a développé l’installation familiale en utilisant des éclairages SHP supplémentaires. Néanmoins, lorsque Jelle a souhaité maximiser la puissance lumineuse et la consommation énergétique de la serre, il s’est tourné vers la technologie LED avancée de Fluence.

« Lorsque nous avons entrepris d’identifier un partenaire capable de nous aider à rénover notre éclairage, nous ne recherchions pas simplement des luminaires — nous recherchions une équipe capable d’élaborer des stratégies avec nous, de l'installation jusqu’à la récolte. Fluence nous a fourni ce service, et bien plus encore », a déclaré Jelle.

À l’issue de l’installation de la solution d’éclairage de plafond VYPR 3p de Fluence, les anciennes limites critiques de la stratégie d'éclairage de l’exploitation sont devenues des occasions de stimuler la production et de réduire les coûts énergétiques. Les luminaires SHP traditionnels produisent un excès de chaleur et présentent des options spectrales inflexibles. Par contre, les LED de Fluence fonctionnent à une température inférieure et utilisent un spectre plus efficace. Compte tenu de l’explosion des prix de l’énergie dans la région, la charge allégée du système CVC de la serre, ainsi que la consommation énergétique globalement plus efficace des LED, a permis à Tomerel de réduire sa consommation d’électricité, tout en augmentant les niveaux de luminosité.

« La technologie de Fluence nous a permis de réussir de multiples façons. Les efficiences énergétiques nous ont permis de revendre 25 % d’énergie supplémentaire au réseau, et de réduire de 5 % notre consommation de gaz. Les plantes poussent bien également sous les LED. Nous constatons une amélioration de la qualité et de la production au cours des mois d’hiver, une augmentation de la densité des tiges, ainsi qu’une amélioration de la translocation des sucres pendant la nuit », a ajouté Jelle.

En étroite coordination avec l’équipe technique de Fluence, Tomerel a mis en œuvre une stratégie spectrale PhysioSpec™ DUAL R9B pour gérer l'efficacité des plantes. Cette stratégie a permis à Tomerel de réduire de 5 % son apport énergétique, malgré une augmentation de 40 % de la quantité de lumière, assurant de meilleures conditions de culture pour la récolte de tomates de Tomerel. Par conséquent, Tomerel a également augmenté son rendement de plus de 5 %, bien que l'installation reçoive 5 % de lumière naturelle en moins pendant la saison hivernale. Tomerel a également constaté une augmentation du poids global des fruits suite à la rénovation.

« C’est fascinant de voir des producteurs comme Tomerel prendre des décisions de culture intelligentes et innovantes concernant leur consommation d’énergie », a déclaré Timo Bongartz, directeur général de Fluence pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. « L’équipe de Tomerel économise de l’énergie partout où cela est possible, tout en optimisant son installation de manière à lui permettre de revendre de l’énergie au réseau. Et tous ces résultats sont obtenus sans sacrifier la qualité des plantes. Fluence est ravie d’accompagner Tomerel dans la gestion d’une serre pérenne. »

Grâce à la technologie de Fluence, l’équipe de Tomerel a revendu au réseau 25 % d'électricité supplémentaire produite par cogénération par la serre pendant les pics de prix de l'énergie, et a réduit de 5 % sa consommation totale de gaz.

Pour en savoir plus sur Fluence, rendez-vous sur www.fluence.science.

À propos de Fluence

Fluence Bioengineering, Inc. (Fluence) crée de puissantes solutions d’éclairage LED écoénergétiques, destinées à la production de cultures commerciales et aux applications de recherche. Fournisseur d’éclairage LED de premier plan sur le marché mondial du cannabis, Fluence a pour mission de permettre une production de cultures plus efficiente, pour les meilleurs producteurs du monde, aussi bien dans le secteur de la culture en fermes verticales que sous serre. Le siège mondial de Fluence est basé à Austin, au Texas, et la société dispose aussi d’un siège pour la région EMOA à Rotterdam, aux Pays-Bas. Fluence opère en tant qu’unité commerciale au sein de la division Digital Solutions de Signify. Pour en savoir plus sur Fluence, rendez-vous sur www.fluence.science.

