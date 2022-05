Transmit Security breidt uit in Europa

Transmit Security BindID. Truly Secure. Truly Passwordless.

Transmit Security BindID. Truly Secure. Truly Passwordless.

TEL AVIV, Israël en BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Transmit Security, een toonaangevende leverancier van SaaS-oplossingen voor identiteits- en toegangsbeheer voor klanten, heeft vandaag een aanzienlijke uitbreiding en groei in Europa aangekondigd om te kunnen voldoen aan de snel groeiende vraag naar wachtwoordloze klantverificatie en andere oplossingen.

In januari trad Dr. Thore Rabe bij het bedrijf in dienst als de nieuwe Vice President en General Manager voor de regio EMEA (Europa, het Midden-Oosten en Afrika). Rabe houdt toezicht op alle aspecten van de bedrijfsactiviteiten van Transmit Security in de regio EMEA. Thore heeft meer dan 20 jaar leiding gegeven aan Europese divisies bij Qumulo, Dell EMC, NetApp, Fujitsu Siemens en Computer Associates en beschikt over een doctoraat in de economische wetenschappen.

“ Onze expansie komt op een kritiek moment, niet alleen voor ons, maar ook voor de markt hier in Europa. Door de toename van fraude met gekaapte accounts zien we een aanzienlijke vraag naar wachtwoordloze klantverificatie waarvoor geen speciale app of speciaal token nodig is,” aldus Rabe. “ De door pandemie aangewakkerde groei in het gebruik van mobiele apps, samen met de terugkeer van consumenten naar fysieke winkels, betekent dat bedrijven behoefte hebben aan sterkere, gebruiksvriendelijke verificatie die voor al hun verkoopkanalen kan worden gebruikt. Onze klanten weten dat ze hun consumenten digitaal van dienst moeten zijn, waar ze zich ook bevinden of welke apparaten ze ook gebruiken.”

Consumenten wereldwijd geven aan dat ze de voorkeur geven aan betere beveiliging en een comfortabele klantbeleving. Bedrijven wenden zich steeds vaker tot wachtwoordloze verificatie als de oplossing. In verband met de groeiende vraag in Europa heeft Transmit Security sterk geïnvesteerd in de regio. Het aantal in Europa gevestigde werknemers is meer dan verdubbeld en het bedrijf heeft in de regio EMEA, inclusief het hoofdkantoor in Tel Aviv, een groei doorgemaakt van 255%.

Tot de klanten van Transmit Security in EMEA behoren HSBC, UBS, Telepass S.p.A., Santander, MetroBank en NN Insurance, en tientallen andere regionale en mondiale bedrijven. Transmit Security helpt haar klanten in de regio bij het aanpakken van een groot aantal uitdagingen op het gebied van klantidentiteit, waaronder het verbeteren van de klantbeleving op hun digitale kanalen en het beschermen van het verificatiesysteem tegen phishing en andere risico's. In totaal vertegenwoordigen de klanten van het bedrijf in de regio EMEA meer dan EUR 330 miljard aan jaaromzet.

Transmit Security is Platinum Sponsor van de Gartner Identity & Access Management Summit op 12-13 mei in Londen (stand 202). Op vrijdag geeft het bedrijf om 14.45 uur de presentatie “ Fortify Security and Remove Customer Barriers with Passwordless”.

Over Transmit Security

Transmit Security heeft zich als missie gesteld een revolutie teweeg te brengen in het identiteits- en toegangsbeheer van consumenten door de klantbeleving volledig te vernieuwen en fraude met gekaapte accounts en soortgelijke risico's te elimineren. Klantgerichte en cyberbeveiligingsbewuste bedrijven vertrouwen op Transmit Security voor het bieden van innovatieve, wachtwoordloze identiteitsverificatie aan hun consumenten via alle kanalen en op alle apparaten. De klanten van Transmit Security zijn goed voor meer dan UER 1,3 biljoen aan jaarlijkse handel. Tot deze klanten behoren een groot aantal van de grootste banken, verzekeraars en retailers, alsmede vele andere toonaangevende merken.

Meer informatie: www.transmitsecurity.com.

