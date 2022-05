Transmit Security se développe en Europe

Transmit Security BindID. Truly Secure. Truly Passwordless.

TEL AVIV, Israël et BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Transmit Security, l'un des principaux éditeurs de solutions SaaS de gestion de l'identité et des accès clients (CIAM), annonce aujourd'hui une expansion et une croissance considérables en Europe afin de répondre à la demande croissante d’authentification client sans mot de passe et promouvoir d'autres solutions.

Au mois de janvier, le Dr Thore Rabe a rejoint l’entreprise au poste de nouveau vice-président et directeur général de la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique). Ce dernier supervise toutes les activités de Transmit Security dans la région EMEA. Thore bénéficie de plus de 20 ans d’expérience à la direction des divisions européennes de Qumulo, Dell EMC, NetApp, Fujitsu Siemens et Computer Associates et a obtenu un doctorat en sciences économiques.

« Notre expansion intervient à une étape cruciale, non seulement pour nous, mais aussi pour le marché européen. Avec l' augmentation de la fraude par prise de contrôle de compte, nous constatons un accroissement de la demande pour des solutions d'authentification client sans mot de passe qui ne nécessitent ni application ni jeton dédié », déclare Rabe. « L'augmentation de l'utilisation des applications mobiles entraînée par la pandémie et le retour des consommateurs dans le commerce de détail signifie que les entreprises ont besoin d'une authentification plus solide et facile à utiliser qui fonctionne sur tous leurs canaux de vente. Nos clients savent qu'ils doivent proposer des services numériques à leurs clients, peu importe où ils se trouvent ou quels appareils ils utilisent. »

Les consommateurs du monde entier rapportent qu'ils privilégient une sécurité renforcée et une expérience client fluide. C’est pour cette raison que les entreprises se tournent de plus en plus vers la solution de l'authentification sans mot de passe. Avec l’accroissement de la demande en Europe, Transmit Security a investi massivement dans la région et a plus que doublé ses effectifs européens. Dans toute la région EMEA, y compris son siège social à Tel-Aviv, la société a enregistré une croissance de 255 %.

Transmit Security compte HSBC, UBS, Telepass S.p.A., Santander, MetroBank et NN Insurance parmi ses clients dans la région EMEA ainsi que de nombreuses autres entreprises régionales et mondiales. Transmit Security aide ses clients dans la région à relever de multiples défis liés à l'identité, notamment en améliorant l'expérience client sur les canaux numériques, en renforçant l'authentification contre l'hameçonnage ou toute autre menace. Au total, les clients de l'entreprise dans la région EMEA représentent plus de 330 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel.

Transmit Security est un sponsor platine du sommet Gartner Identity & Access Management qui se tiendra les 12 et 13 mai à Londres (stand 202). La société présentera « Fortify Security and Remove Customer Barriers with Passwordless » (Renforcer la sécurité et supprimer les barrières clients avec des solutions sans mot de passe) le vendredi à 14h45.

À propos de Transmit Security

Transmit Security s’est donnée pour mission de révolutionner la gestion des identités et des accès des consommateurs en réinventant l'expérience client (CX) et en éliminant la fraude par prise de contrôle de compte ou tout autre risque similaire. Les entreprises axées sur l'expérience client et conscientes de l’importance de la cybersécurité s'appuient sur Transmit Security pour offrir des parcours d'identification numérique innovants et sans mot de passe à leurs clients sur l’ensemble des canaux et dispositifs. Les clients de Transmit Security génèrent annuellement plus de 1,3 billion de dollars en transactions commerciales. Parmi eux figurent plusieurs des plus grandes banques, assureurs et détaillants, ainsi que de nombreuses autres marques phares.

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous rendre sur le site www.transmitsecurity.com.

